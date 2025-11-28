Taburete presenta “El perro que fuma” en la sala La Riviera

Imagina nueve años de rock sin frenos: discos que pegan como chicle, giras eternas y festivales donde Taburete se comía el escenario. Desde 2016, estos madrileños han sido el pulso del pop-rock español, con letras que te abrazan y riffs que no sueltan. Pero 2025 llegó como un respiro brutal, un año para recargar pilas y destilar lo vivido en algo nuevo, más visceral.​

Ese paréntesis no fue vacío. En el Náutico de San Vicente, O Grove, Galicia, soltaron un concierto único que olía a raíces: sudor, público pegado y jams en estudio que cocinaron “El perro que fuma”. Hoy, 28 de noviembre, el disco estalla con un sonido evolucionado: pop-rock maduro, letras que sangran experiencias y una esencia taburetera que engancha como siempre, pero con capas de introspección que pillan por sorpresa. Es como si la pausa les hubiera dado superpoderes sonoros.​

La gira 2026 grita intimidad pura, nada de macrofestivales. 15 ciudades españolas, salas medianas donde Taburete dio sus primeros balbuceos rockeros, para sentir el aliento del público en cada estribillo. Arranca en enero y cierra con broche de oro el 26 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid. Entradas volando en su web oficial: ¿te lo vas a perder?​

Taburete demuestra que parar es el truco para volver como un huracán. Este regreso huele a clásico instantáneo, de esos que revuelven playlists y llenan noches.