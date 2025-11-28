  • ESP
    España América
Cultura Música

Taburete presenta “El perro que fuma” en la sala La Riviera

Tras un año sabático, la banda madrileña emprende una gira íntima por salas legendarias

Archivado en: Música

Imagina nueve años de rock sin frenos: discos que pegan como chicle, giras eternas y festivales donde Taburete se comía el escenario. Desde 2016, estos madrileños han sido el pulso del pop-rock español, con letras que te abrazan y riffs que no sueltan. Pero 2025 llegó como un respiro brutal, un año para recargar pilas y destilar lo vivido en algo nuevo, más visceral.​

Ese paréntesis no fue vacío. En el Náutico de San Vicente, O Grove, Galicia, soltaron un concierto único que olía a raíces: sudor, público pegado y jams en estudio que cocinaron “El perro que fuma”. Hoy, 28 de noviembre, el disco estalla con un sonido evolucionado: pop-rock maduro, letras que sangran experiencias y una esencia taburetera que engancha como siempre, pero con capas de introspección que pillan por sorpresa. Es como si la pausa les hubiera dado superpoderes sonoros.​

La gira 2026 grita intimidad pura, nada de macrofestivales. 15 ciudades españolas, salas medianas donde Taburete dio sus primeros balbuceos rockeros, para sentir el aliento del público en cada estribillo. Arranca en enero y cierra con broche de oro el 26 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid. Entradas volando en su web oficial: ¿te lo vas a perder?​

Taburete demuestra que parar es el truco para volver como un huracán. Este regreso huele a clásico instantáneo, de esos que revuelven playlists y llenan noches.

 

Los mejores productos de informática

PRODUCTOS DE INFORMÁTICA
Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]