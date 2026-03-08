  • ESP
El fenómeno del funk brasileño conquista España

Pedro Sampaio agota entradas en Barcelona y Madrid y anuncia nuevas fechas de su “Brazilian Chaos Tour”

El éxito del DJ y productor brasileño lo lleva a sumar nuevas actuaciones el 23 y 25 de junio tras vender todo en menos de un mes

Pedro Sampaio PD.
El ritmo contagioso de Pedro Sampaio llega con fuerza a España. El artista brasileño presentó su gira internacional Brazil Chaos Tour con un recibimiento inmejorable: las entradas para sus conciertos del 24 de junio en Razzmatazz 2 (Barcelona) y del 26 de junio en la Sala But (Madrid) se agotaron en menos de un mes. Ante la abrumadora demanda, las promotoras Zoom Music y Proactiv Entertainment han confirmado una segunda fecha en ambas ciudades, el 23 y 25 de junio respectivamente, en los mismos recintos. Las entradas estarán disponibles desde este viernes a las 16:00 h en zoommusic.es y Vivaticket .

Tras su paso por España en 2024 —donde participó en la fiesta “Bresh” y acompañó a Anitta en su “Funk Generation Tour”—, esta será su primera gira en solitario en el país, un hito que confirma el crecimiento constante de su público y su consolidación como uno de los grandes nombres de la música urbana brasileña.

DJ, productor y cantante, Pedro Sampaio ha hecho de sus directores auténticos espectáculos multisensoriales. Su propuesta fusiona el funk carioca con ritmos globales, apoyada en una potente puesta en escena visual y coreográfica . Durante el último Carnaval en Brasil, ofreció 14 espectáculos en nueve ciudades ante más de cuatro millones de personas , consolidando su estatus como ícono del género.

Con más de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify y colaboraciones con artistas de la talla de Anitta, J Balvin y Nicky Jam , Sampaio ha pisado festivales internacionales como Rock in Rio y Lollapalooza . Entre sus éxitos destacan temas como “Dançarina” , incluido en su álbum “Chama Meu Nome” , cuyo remix multilingüe se convirtió en un fenómeno viral en redes.

Su más reciente lanzamiento, “JETSKI” (Sony Music) , confirma su proyección global. El tema figura entre los mayores logros de su carrera, con presencia destacada en rankings internacionales de Billboard . Además, la versión remix junto a Emilia ha desatado una tendencia de baile en TikTok, acumulando más de 1,6 millones de creaciones en menos de 20 días , especialmente popular entre el público joven español.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

