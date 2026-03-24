Gran noche del flamenco en Lavapiés

Muy orgulloso se encuentra el escritor y periodista Jacobo Rivero, que cumple un año de existencia su presencia en el teatro del Barrio de Lavapiés, con su Peña flamenca y que en la noche del próximo jueves 26 ofrecerá un concierto de aniversario de gran magnitud e interés. Al celebrar su 1º aniversario musical en el mundo del flamenco con una selección de artistas de primer orden.

Jacobo Rivero nacido en Madrid, (1974) es periodista, escritor y documentalista. Colaborador de El Salto, Rojo y Negro, El País y Cadena Ser. Entre 2015 y 2019 puso en marcha M21 Radio, la emisora pública del Ayuntamiento de Madrid, un proyecto para la difusión de contenidos culturales y escuela de formación radiofónica. También dirigió la revista cultural ilustrada M21 Magazine, así como la celebración por primera vez en España del International Jazz Day, que promueve la Unesco.

En cine documental ha trabajado con los directores Javier Corcuera y Fernando León. Apasionado de la música de raíz, en especial del jazz y el flamenco, publica en numerosos medios de comunicación y colabora con diversos festivales. En 2023 ganó el Premio Ciudad de Alcalá de Periodismo «Manuel Azaña» por el reportaje “La huella de Camarón”. Es autor de varios libros sobre cultura social; novelas como Candela, o su última obra, “Memoria social de un Madrid flamenco” (2025). Todo un repaso de lo que se puede ver y se ha visto en la capital durante los últimos 40 años y el ambiente social que le rodeaba.

De las varias ofertas teatrales que existen en este barrio como teatro alternativo con capacidad de poco público, aunque con obras de autores consagrados como por nuevos valores con tramas. En flamenco, ha sido Jacobo, el que con verdadero interés ha hecho que pasaran figuras como Gregorio Moya y Paco Cortés, Loreto de Diego y José Almarcha, Agustín Carbonell ‘El Bola’, o David de Jacoba y Antonia Jiménez.

La peña, fue crea en marzo de 2025 con la intención de recuperar la historia flamenca de Lavapiés, trayendo propuestas que dinamicen el tejido cultural de la zona, en donde el teatro de alternativa y el flamenco más autóctono se dan la mano durante las noches en diversos garitos de Lavapiés.

Entre los objetivos está promover, divulgar y potenciar el arte y la cultura flamenca, haciéndolo llegar al mayor número posible de personas. Del mismo modo, la Peña Flamenca de Lavapiés quiere poner en valor el flamenco como arte y cultura que respeta la igualdad de todas las personas, con independencia de su condición, y la defensa y promoción de los Derechos Humanos. al ser hoy por hoy un valor cultural declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 16 de noviembre de 2010

Para conmemorar su primer aniversario, la Peña acoge esta noche concierto Aniversario del 26 de marzo a grandes del cante y el baile jóndo como la extraordinaria figura de Bibi Cuenca (2000). Que creció en el madrileño barrio de Saconia (Valdezarza). La pasión por el flamenco la llevo a estudiar cante en Granada, y actualmente estudia en la escuela de Amor de Dios.

Acompañada con Ángela Brun al cante, nacida en Toledo, (1988). Es artista multidisciplinar, y explora la voz desde diferentes cantes tradicionales, mezclando folk y electrónica, flamenco y “avantgarde”. Kike Sevillano, nacido en Madrid, (1985). Creció entre el cante aficionado de su padre y una familia ligada al folklore.

Con más de 20 años de recorrido entre Francia y Madrid, ha combinado el cante de taberna, con acompañamiento en clases de baile, pequeños escenarios y formación en Amor de Dios, donde recibe clases con el maestro Paco del Pozo. Su camino se construye desde la escucha y la experiencia, en la búsqueda de una mejora constante sin perder la intuición y el desgarro.

Javier Ochando ‘el cuchillero’ al cante, nacido en Albacete, (1983). Escuchaba flamenco desde pequeño mientras hacía cuchillos rodeado de sus hermanos. Después de una larga trayectoria en el folklore manchego, en los últimos años, se ha sumergido de manera casi febril en el cante flamenco con el maestro Paco del Pozo, en la escuela de Amor de Dios.

y al toque, el madrileño Álvaro Herreros, (1992). Con profundas raíces cordobesas, es aficionado desde joven a este arte universal. Ha cultivado su vínculo con la guitarra como forma de expresión y encuentro. Actualmente, es facilitador del colectivo de guitarra flamenca en el CSO La Rosa, donde se impulsa el aprendizaje y la pasión por el flamenco desde una perspectiva comunitaria.

Nacho Bueno, nacido en Bueno Aires, (1992). Criado en Vallecas, es “flamenco por casualidad y un firme defensor de la actitud frente a la aptitud”. Alumno del Entri de Caño Roto, pasa las tardes en la escuela de Amor de Dios, muchas de ellas junto a Tito Spinola.

Tito Spínola y Antonia Jiménez. Al baile, el primero nace en Granada (1984) y crece en Almería, donde inicia su formación en la Peña Flamenca El Ciego de la Playa. Considera fundamentales en su aprendizaje a sus amigos Titi y Toñi Fernández, de los pisos verdes de Huércal de Almería, y a Jesús Fernández, del Zapillo. Actualmente sigue cultivando su afición en Amor de Dios, donde continúa formándose de la mano de la cantaora Kei Ooka y compartiendo experiencia con otros aficionados.

Antonia Jiménez nacida en el Puerto de Santa María, Cádiz, (1972). La más representativa mujer guitarrista en el flamenco actual y pionera de mujer al toque. Lleva más de 25 años realizando giras por todo el mundo acompañando a los mejores artistas y dedicándose a cultivar su carrera como solista, interpretando sus composiciones originales en teatros y festivales.

Igualmente acompañan Carlos Martín nacido en Granada, (1984). Desde niño vinculado al arte flamenco de su ciudad natal, donde se ha formado con maestros como Adrián Sánchez o Ana Calí. En Sevilla continuó su formación con Adela Campallo para, tras asentarse en Madrid, continuar de la mano de Carmen la Talegona y Cecilia Molina. Ha bailado en escenarios como el del Teatro de la Chumbera de Granada o en Los Veranos del Corral con la compañía Paréntesis flamenco y Yazmina Antúnez madrileña de San Blas, (1986). Comenzó a bailar flamenco desde corta edad, hasta formarse académicamente por APDE.

Durante todos estos años sigue manteniendo una formación continuada en escuelas como Amor de Dios o La Corrala de la Danza, con diferentes profesionales como Cecilia Molina, Amelia Vega, Belén Heredia, Carmen La Talegona, Emilio Ochando, entre otras. Actualmente forma parte de la compañía flamenca Pangea, participando en el proyecto Noches del Flamenco al Natural, así como otros que realiza la compañía, con artistas consagrados como Antonia Jiménez, Saúl Quirós, Jesús Fernández o Alejandro Granados.

Jacobo Rivero, en su propuesta de celebración ha deseado que el dinero recaudado con las entradas irá destinado a UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina por un futuro digno.

Se pronostica como una noche única para los auténticos admiradores del flamenco autóctono que surge de las cuevas de granada y de las minas de Almería.