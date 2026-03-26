Gran cita de Música Sacra del 29 de marzo al 20 de abril: Seis escenarios en Madrid, San Lorenzo de El Escorial y La Cabrera

Con motivo de celebrarse la 36ª edición, de Música Sacra este año, tiene la novedad que no solo es en nuestra capital, sino también en San Lorenzo del Escorial y La Cabrera, y también este año lo dirige, Josetxu Obregon, que ha revisado las líneas de programación del festival, en comparación con anteriores celebraciones y este año está centrado en la música del “Estilo Barroco de carácter Sacro” y en la intención de que sea una interpretación histórica, con criterios de época única en su genero para los mas doctos.

Este festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, se renueva centrándose en su 36ª edición con la figura genial de Johann Sebastián Bach, el “Barroco Musical de Carácter Sacro”. El festival ofrecerá 17 conciertos en seis escenarios de Madrid capital (la Basílica de San Miguel, la Capilla del Palacio Real, Teatros del Canal y el Auditorio Nacional), en San Lorenzo de El Escorial (Real Coliseo Carlos III) y La Cabrera en el Centro de Humanidades Sierra Norte.

El nuevo director del festival, Josetxu Obregon, quiere “honrar y mantener la excelencia artística” de anteriores ocasiones y se centra en Madrid para “potenciar y visibilizar la magnífica producción de los diversos escenarios de referencia” tanto en el Escorial como en la Cabrera, para dar el máximo y optimo resultado de la interpretación del Barroco Sacro.

Para ello cuenta con una programación para inaugurar el festival en los Teatros del Canal con el Miserere y la Misa de réquiem, dos obras de madurez del francés André Campra, y lo clausura en el Auditorio Nacional junto a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid con la Harmoniemesse de Haydn.

Estarán presentes a lo largo del este 36 festival,“La Ritirata”; “Accademia del Piacere”; “la Orquesta Barroca de Sevilla”; “Tiento Nuovo”; “Concerto 1700” e “Hippocampus”,que componen parte de la casi absoluta nómina de formaciones españolas de este año. “Forma Antiqva” y “Jácaras del Zéfiro”, rescatan del patrimonio musical nacional piezas vocales de Alonso de Torices, Sebastián Durón, Joan Barter, Juan Hidalgo y Joaquín Lázaro.

Son 15 formaciones que interpretarán un ambicioso programa, con propuestas transversales y un sello marcadamente español, ya que todos los grupos están radicados en nuestro país, salvo “Les Arts Florissants” de Francia con su director, el estadounidense William Christie, marca un festival que apuesta, además, por la promoción de nueve conjuntos establecidos en la Comunidad de Madrid.

El director de orquesta William Christie, tras la inauguración con dos obras, dos días después, en el mismo escenario, interpretará una de las obras maestras de Marc Antoine Charpentier, “Lecciones de Tinieblas para el Miércoles Santo”. igualmente, tendrá la satisfacción de cerrar el festival en el Auditorio Nacional el 20 de abril con la Harmoniemesse, la última gran obra de Franz Joseph Haydn con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

Un despliegue de grupos veteranos y nuevas propuestas que nunca se habían presentado en el Festival, traerán, además de la música de Bach, música italiana y española, vocal e instrumental, con propuestas transversales y transcripciones, sin dejar de lado la voz recitada y la creación de nuevos públicos. Las recuperaciones históricas, once piezas vocales, las aportarán dos formaciones españolas, “Forma Antiqva” y “Jácaras del Zéfiro”.

El propio Josetxu Obregón presidirá la programación del festival asumiendo su compromiso con la música de Bach con la interpretación de la Pasión según San Juan acompañado del Coro de la Comunidad de Madrid y siete solistas vocales de prestigio, en la Capilla del Palacio Real.

La prestigiosa “Accademia del Piacere”, fundada y dirigida por el violagambista Fahmi Alqhai, profundizará, por su parte, en In dolce jubilo, en la Basílica de San Miguel, con una selección interpretada por un cuarteto de violas de gamba y órgano, junto con las voces del coro infantil Las Veredas.

Desde Andalucía llega también, la Orquesta Barroca de Sevilla, fundada en 1995, pionera en España de la interpretación con criterios históricamente informados, para recorrer en la Basílica de San Miguel la espiritualidad del Barroco italiano, poniendo en diálogo la Salve regina de Nicola Porpora y el Stabat mater de Antonio Vivaldi, a través de la voz de la mezzosoprano madrileña Beatriz Oleaga.

La soprano María Espada, al frente de la orquesta La Madrileña, fundada por José Antonio Montaño, presentará en la Basilica de San Miguel Universo Bach, un programa que reúne dos de las facetas más contrastadas y complementarias del músico alemán: el virtuosismo instrumental del concierto solista (el Concierto para violín BWV 1041 y el Concierto para oboe y violín BWV 1060) y la intensidad expresiva de la cantata (la 209 y la 199).

Otra formación madrileña, Basso Nova, de reciente creación y dirigida por el contrabajista Ismael Campanero, se adentra en Dimensión Bach en San Lorenzo de El Escorial. Música de teclado bachiana en una transcripción para agrupación de cámara, inspirándose en el hecho de que el compositor alemán transcribió y adaptó muchas de sus propias obras.

El sugerente programa que ha preparado para la Basílica de San Miguel el dúo formado por la violinista Miriam Hontana y el organista Daniel Oyarzabal, El año litúrgico en las estaciones, entrelaza la música celestial de corales de Bach, siguiendo el calendario litúrgico cristiano, con la música terrenal de Las cuatro estaciones de Vivaldi, que sigue el calendario del tiempo de primavera, verano e invierno. Este concierto permitirá deleitarse con el magnífico sonido del órgano de la basílica, una joya histórica que data del siglo XVIII.

Para completar el conocimiento del universo bachiano que propone el festival este año, dos conciertos abordarán el contexto histórico en torno al compositor alemán, como hace la consolidada formación madrileña Tiento Nuovo, del clavecinista Ignacio Prego. El músico madrileño, junto con el experimentado contratenor Carlos Mena, aborda en Bach antes de Bach en la Basílica de San Miguel, obras que preceden a la llegada del gran autor, incluyendo composiciones de algún miembro de su familia y situando a Bach no como un punto de partida, sino como el resultado de una compleja herencia estilística y familiar.

La música del “Seicento italiano”, protagoniza dos conciertos del festival interpretados por grupos fundados en Madrid. Hippocampus, el veterano proyecto del clavecinista Alberto Martínez Molina, se presenta en la Capilla del Palacio Real con una propuesta que también cuenta con un componente recitado en Jubilet tota civitas. En ella, la actriz Gonzala Martín Scherman interpretará en castellano los textos que las sopranos Manon Chauvin y Agnieszka Grzywacz cantarán en latín, en un maravilloso recorrido monteverdiano por salmos, y cantos espirituales en la Italia del Seicento.

Singular es “El camino de Simón de Cirene”, que aúna palabra y música en la puesta en escena del polifacético director de escena Ignacio García y narrador en esta propuesta que se interpreta en San Lorenzo de El Escorial. Recrea el Vía Crucis a través de los ojos del personaje que ayudó a cargar la cruz a Cristo, el llamado Cireneo. El contratenor Carlos Mena y el madrileño “Concerto 1700” de Daniel Pinteño interpretan la parte musical con piezas de, entre otros, Scarlatti, Corselli, Vivaldi, Bach y Telemann.

Y Jácaras del Zéfiro, grupo vocal creado por el barítono granadino de Guadix Víctor Cruz, se sumergirá en la estética naturalista del Barroco con “Avecillas: tonos al Santísimo Sacramento”, en la Basílica de San Miguel. Este es uno de los conciertos de recuperación de patrimonio español, en el que Cruz estrenará seis piezas vocales de Alonso de Torices, Sebastián Durón, Joan Barter, Juan Hidalgo y otra de autor anónimo.

Como novedad, este año el festival dedicará un concierto a los más jóvenes. El grupo Euskal Barrokensemble invitará a descubrir el instrumento llamado euskelele de cuatro cuerdas y forma de pala, ideado por Enrike Solinís.