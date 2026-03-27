Shakira y “Las mujeres no lloran”

La gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran” de Shakira no solo movió caderas, también sacudió récords mundiales. La superestrella colombiana ha establecido oficialmente un récord Guinness con la gira más taquillera de todos los tiempos entre artistas hispanos.

Su monumental gira mundial, que comenzó el 11 de febrero de 2025 y continúa con fechas en 2026, recaudando hasta este momento, la asombrosa cifra de 421,6 millones de dólares y vendiendo 3,3 millones de entradas para 86 shows.

En Madrid se la espera en las fechas de 18,19,20,25 26 y 27 de septiembre, aunque a la vista del agotamiento de las entradas, se ha ampliado los días 2, 3 y 4 de octubre. Todo un alarde para llenar el recién creado, “Estadio Shakira”, actualmente el Iberdrola Music, espacio situado en el barrio de Villaverde, con una capacidad total de 50.000 personas. Esta experiencia creada por Shakira, permitirá durante los conciertos visitar diferentes zonas de comida, mercadillos, comprar productos de merchandising…

“La industria de la música ha crecido tanto en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera”, -dice Shakira- “Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras en América Latina y España. Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo increíble. Solo puedo estar agradecida por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”.

Shakira está reconocida como una de las artistas latinas con mayor futuro, siendo el presente de un calibre difícil de alcanzar por otros artistas. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla (Colombia). No es alta, lo que podía ser un hándicap frente a Taylor Swift, Sabina Carpenter o Beyonce. Mide 1,57 m. No se le nota.

Shakira se llama Isabel Mebarak Ripoll, actualmente con 49 años, comenzó su carrera con el lanzamiento en 1991 del álbum “Magia”, pero no fue hasta 1998 con “¿Dónde están los ladrones?”, que llegó al alcanzar el puesto número 131 de las listas de ese año y recibió una nominación al Grammy a la mejor interpretación de rock latino/alternativo.

El siguiente álbum de Shakira, “Laundry Service” fue en el 2001, primer lanzamiento en inglés y alcanzando el puesto número 3 en las listas y dándose a conocer. Su primer sencillo, “Whenever, Whenever”, arrasó alcanzando el puesto número 6 en diciembre de 2001, mientras que el tercer sencillo, “Underneath Your Clothes”, alcanzó el puesto número 9. Igualmente, en una fase de éxitos de este álbum con “Oral Fixation Vol. 2”, alcanzó el puesto número 5 en este álbum se incluía el exitoso y número 1 “Hips Don’t Lie”.

También ha ganado varios premios Grammy, incluyendo mejor álbum de pop latino por «El Dorado» y mejor álbum de rock/alternativo latino por «Fijación Oral Vol. 1». Shakira fue nombrada la primera Mujer Latina del Año de Billboard en 2023

Ante 60,000 admiradores, “La Loba”, inició la segunda etapa de su exitosa gira en México, con el objetivo de completar una histórica racha de 12 conciertos en Mexico. Este hito la convierte en la primera artista en ofrecer tantos conciertos en el recinto conocido como Foro Sol, actualmente Estadio GNP, superando las nueve fechas de “Grupo Firme” y las próximas ocho de “Bad Bunny”, quien se presentará allí en diciembre como parte de su gira mundial.

En la octava noche de su gira mundial «Las Mujeres Ya No Lloran», Shakira regalo a sus fans muchas sorpresas: desde la estrella mexicana Danna, que se convirtió en la primera invitada femenina de la gira, hasta un emotivo homenaje a su padre con mariachis y atuendos nuevos.

Shakira se dirigió a más de “60.ooo espectadores/ seguidores/fans” que ocupaban el estadio que -según comentó Shakira- “México es mi hogar”. Estos últimos años no han sido fáciles, pero cuando caemos, nos levantamos”, dijo antes de interpretar “Estoy Aquí”, el icónico tema de su álbum de 1995, “Pies Descalzos”, disco, que la ayudó a conquistar a México y Latinoamérica, y lo celebra durante esta segunda etapa de su gira con 12 conciertos a llenos total de toda la afición mejicana venida, en muchos casos de cientos de kilómetros de distancia del Estadio Foro GNP de Ciudad de Méjico

Han sido varias las sorpresas que Shakira, “La loba” se reservaba para los aficionados en estos conciertos de su regreso a la Ciudad de México. Shakira reafirmó su vínculo con la estrella del pop Danna al invitarla a subir al escenario para interpretar su éxito «Soltera».

Durante la segunda etapa de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” por Latinoamérica, Shakira se tomó un tiempo para revisitar algunas de las canciones más icónicas de su legendario álbum “Pies Descalzos” de 1995, que incluiría en el repertorio que celebra con motivo de su 30 aniversario.

Este álbum fue el que catapultó a la estrella colombiana a la fama en toda Latinoamérica, pero especialmente en México, donde fue cálidamente acogida como una joven cantautora de cabello largo y oscuro que cautivó al público con su sonido pop-rock y sus letras sinceras.

Entre los momentos más destacados de la gira y con temas de su álbum: “Estoy Aquí”, “Antología” y “Pies Descalzos, Sueños Blancos”. Y el inevitable tema que da nombre a la gira, “Las mujeres ya no lloran” consecuencia de la situación de su vida privada en España como consecuencia de su divorcio de su marido Gerard Pique y el enfrentamiento con toda la familia de Gerard.

Para la segunda etapa de su gira, la artista colombiana ha hecho algunos ajustes a su repertorio, eliminando algunas canciones y añadiendo otras. En esta ocasión, el repertorio incluye «Día de Enero», que interpretó durante su concierto en Tijuana tras años sin cantarla, junto con «Si Te Vas», «Pies Descalzos, Sueños Blancos» y «Entre Paréntesis». Mientras tanto, las canciones que se eliminaron de la lista son «Poema a Caballo», «Loca», «Cómo Dónde y Cuándo» y «Te Aviso, Te Anuncio».

Los atuendos que Shakira ha lucido en esta etapa de su gira, han sufrido varias actualizaciones, por ejemplo, el “body” que lleva debajo de su mono bordado con cristales al inicio del espectáculo, originalmente está inspirado en los trajes de baño “vintage de Versace” que ha cambiado de color, pasando del rosa al morado.

Otro elemento destacado es el atuendo que luce durante la sección mexicana de su programa. Shakira luce un” look vaquero” con un estilo norteño, que se completa con un sombrero vaquero, pantalones plateados y una chaqueta con flecos a juego de la diseñadora mexicana Verónica Solís.

El conjunto está repleto de detalles de inspiración mexicana, incluyendo imágenes pintadas a mano de la Virgen de Guadalupe, quien ocupa un lugar especial en la cultura y la vida religiosa de los mexicanos.

Mientras se mueve en esa gira por la América Latina, en España se la espera no solo para verla en concierto, sino para resolver problemas inmobiliarios que le mantienen sujeta a Piqué y que necesita olvidar.

Los caminos que un día unieron a Shakira y Gerard Piqué cada vez cogen más distancia. Tras tres años de su tormentosa separación, la expareja ha conseguido cerrar la primera venta de las viviendas que compartían en el municipio Esplugues de Llobregat (Barcelona), a través de una operación valorada en algo más de tres millones de euros.

El conjunto inmobiliario, compuesto por tres casas, fue adquirido durante su relación con la intención de transformarlo en un gran complejo familiar interconectado. Allí residían Shakira, Piqué y sus hijos, Milan y Sasha, además de los padres de la cantante y parte del personal de servicio.

Sin embargo, la ruptura entre el exfutbolista y la compositora en 2022, dejó el proyecto inconcluso, siendo la tercera vivienda, que debía ser reformada para unirse al resto, la que finalmente se ha vendido de manera independiente.

Al margen de esta transacción, las otras dos propiedades principales permanecen a la venta por un precio conjunto que asciende a 10,99 millones de euros. Los inmuebles, cuya parcela alcanza un total de 3.800 metros cuadrados, ofrecen más de 700 metros cuadrados construidos, distribuidos en seis dormitorios, cinco baños, piscina interior y exterior, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y amplias terrazas. El diseño terminado en 2012, incluye tres plantas principales y dos niveles subterráneos con bodega y garaje. Juicios pendientes, están por resolver, aunque de difícil arreglo, motivado por el carácter de Gerard y la “fuerza bruta” que imprime Shakira, tanto en sus canciones como en su trato personal.