Espectacular lluvia de estrellas en el «Marenostrum Fuengirola 2026»

La Costa del Sol se prepara para un verano sin precedentes con la undécima edición de Marenostrum Fuengirola, el ciclo musical que ha convertido a la ciudad en uno de los grandes epicentros de la música en vivo en Europa. Durante 40 jornadas de conciertos, más de 100 artistas nacionales e internacionales actuarán en el recinto junto al Castillo Sohail, un enclave único donde se fusionan patrimonio, paisaje y espectáculo.

El cartel de 2026 reúne a figuras de primer nivel como Sting, Alejandro Sanz, Aitana, Pablo Alborán, Lola Índigo, Fito & Fitipaldis, La Oreja de Van Gogh, Dani Martín, Antonio Orozco, Nicky Jam o Gipsy Kings, entre muchos otros, en una programación que destaca por su diversidad y proyección internacional.

Esta edición estará marcada por hitos musicales de gran calado. Entre ellos, el esperado regreso de El Último de la Fila con el arranque de su nueva gira tras tres décadas; la vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh, abriendo una nueva etapa en la banda; la reunión de Los Delinqüentes, llamada a despertar la nostalgia de toda una generación; y la primera gira conjunta de Romeo Santos y Prince Royce, uno de los fenómenos globales del año.

El festival amplía además su oferta con propuestas temáticas que atraen a públicos diversos. Regresan citas consolidadas como Fulanita Fest, con Fangoria, Natalia Lacunza y Chanel; el ciclo metalero Sun and Thunder, con la única actuación en España de Avantasia; la electrónica de Satisfaxion, con Underworld y Sven Väth; y Cochera Comedy, que combina música y humor con Ignatius, Salva Reina, Manu Sánchez y El Monaguillo.

Desde su creación en 2016, Marenostrum Fuengirola ha apostado por la música en directo como eje cultural y motor turístico. Más de 500 artistas han pasado por sus escenarios y el ciclo acumula más de 280 eventos y un millón de asistentes.

Solo en 2025 generó un impacto económico de 66 millones de euros, con efectos directos en el empleo, la hostelería y el turismo local.

El modelo del festival también destaca por su compromiso ambiental: en 2024 se convirtió en el primer recinto musical de España en obtener el Certificado de Huella de Carbono de AENOR.

Para 2026, la organización prevé superar los 240.000 asistentes. Con más de 170.000 entradas ya vendidas, Marenostrum Fuengirola refuerza su posición como uno de los grandes escenarios al aire libre del sur de Europa y una pieza clave en la proyección internacional de la Costa del Sol.