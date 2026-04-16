El músico que susurra al contrabajo, Pere Bujosa

Es quizá el contrabajo, el instrumento do cuerda del que más difícil se puede sacar sonido y llevarlo a los agudos, es el más grande y más grave de la familia de cuerda, se clasifica como el más grave en cuanto a su sonido, dentro de los cordófonos porque su sonido natural Por razón de su tesitura grave, hasta tiempos relativamente recientes muy pocas veces se usaba el contrabajo como solista. Los orígenes del contrabajo se remontan al siglo XVI. El primer contrabajista virtuoso de la historia, fue Domenico Dragonetti y el segundo, Giovanni Bottesini.

El sonido del contrabajo se produce por la vibración de las cuerdas al ser frotadas con un arco, aunque también se trabaja pulsándolas con las yemas de los dedos, al modo del bajo eléctrico o el “tololoche”, técnica que recibe el nombre de “pizzicato o pellizco”. Siendo en esta peculiaridad forma, la mayor parte de los músicos de este instrumento que tocan fuera de las composiciones de música clásica de orquetas sinfónicas, es con las yemas de los dedos y se busca en todo momento la improvisación y mantener el seguimiento de la composición tanto en graves como en agudos, siendo en esta última forma, la más difícil y arriesgada. Es un instrumento que no puede faltar nunca en una interpretación de Jazz.

El próximo 28 en Barcelona hace su debut y estreno de un nuevo trabajo Pere Bujosa, uno de los más importantes contrabajistas de nuestro país, lanzando al mercado un excelente producto con el álbum “illes sonores vol. 1”. Inició su formación como contrabajista en el ámbito de la música clásica, y posteriormente se trasladó a Barcelona para continuar sus estudios en el Conservatori del Liceu. En 2019, terminó su maestría en el Conservatorio de Ámsterdam lo que lo llevó a residir en ciudades tan vibrantes como Berlín y Copenhague. A parte de contrabajista es compositor y músico de jazz con base en Mallorca.

Su trayectoria se desarrolla principalmente al frente del “Pere Bujosa Trío”, formación con la que articula un discurso personal dentro del jazz contemporáneo, marcado por una fuerte identidad mediterránea y una atención especial a la composición y la improvisación. Actualmente, el “Pere Bujosa Trío”, cuenta con Xavi Torres al piano y Joan Terol a la batería, músicos con los que desarrolla el proyecto “Illes Sonores”, centrado en la reinterpretación de músicas y compositores vinculados a Mallorca y a las Islas Baleares desde el lenguaje de un jazz contemporáneo.

Como líder, ha publicado cuatro trabajos discográficos y ha mantenido una presencia constante en escenarios y proyectos artísticos internacionales. Ha actuado en festivales como Jazzaldía (San Sebastián), Canarias Jazz, ¡Fira B! y el Ubud Jazz Festival de Indonesia. Además de realizar giras en India e Indonesia y participar en actividades artísticas en distintos contextos culturales.

Este álbum, ha nacido del deseo de homenajear a compositores vinculados a mallorca y a las islas baleares como son Chopin, Albéniz o Porcel, redescubriendo músicas y músicos desde el lugar artístico en el que se encuentra actualmente.

La gira, se inicia en Barcelona, el próximo martes 28 abril. en la Sala Jamboree. Posteriormente será Mallorca, el jueves 30 abril, en la Sala Door 13; San Sebastián, el viernes 1 mayo en la Sala Altxerri. y finalmente en Madrid el domingo 3 mayo, en el Café Berlín.

La edición de este álbum tiene una duración de 41 minutos “Islas sonoras Vol 1”, es la primera parte de un proyecto concebido como un conjunto de dos discos. El proyecto nace del deseo de redescubrir compositores y músicas vinculadas a Mallorca y a las Islas Baleares desde el lugar artístico en el que se encuentra actualmente el principal proyecto del “Pere Bujosa Trío”.

No se trata de un disco de versiones en sentido estricto, sino de un proceso de reinterpretación y transformación desde el presente, con el archipiélago como contexto, en el que composiciones de distintos orígenes y épocas funcionan como punto de partida para desarrollar nuevos arreglos, estructuras abiertas e improvisación. El lenguaje del jazz contemporáneo actúa como marco común para establecer un diálogo entre pasado y presente, de grandes figuras de la música clasica como Chopin o Albeniz llevado a la estructura del Jazz y de la improvisación en las partituras de estos genios de la música clásica.

“Islas Sonoras Vol 1”, propone una escucha que conecta territorio, memoria y creación actual, entendiendo la tradición como un espacio vivo y en constante evolución, y abriendo el camino a una segunda parte que continuará explorando esta misma línea artística.

Los temas que contine este trabajo, son “Bolero del demonio” con un jazz contemporáneo, es una reinterpretación libre de una pieza de raíz popular mallorquina, transformada a través de nuevos arreglos y un tratamiento rítmico abierto. El tema funciona como punto de partida para la improvisación, manteniendo un fuerte vínculo con su carácter original. La pieza desarrolla un relato musical completo, sin perder el sentido del humor que caracteriza a la obra original, combinando exigencia técnica y libertad expresiva.

“Mallorca” de Isaac Albéniz. esta llevado al estilo del Jazz contemporáneo / impresionista. Esta pieza rinde homenaje a la estrecha conexión que el compositor mantuvo con la isla. La música evoca imágenes de un paraíso idealizado a finales del romanticismo, reinterpretadas desde una mirada contemporánea. El arreglo propone una atmósfera delicada e introspectiva, poniendo el foco en el color, la dinámica y la interacción entre los músicos.

“Noche de primavera” de Torrandell, es una composición del estilo de jazz contemporáneo / impresionista. Una pieza de atmósfera delicada y carácter introspectivo, en la que el material original se reinterpreta desde una perspectiva abierta y contemporánea. El arreglo pone el foco en el color, la dinámica y la interacción entre los músicos.

”Preludio nº20 en C menor” de Chopin. Se lleva al estilo de jazz contemporáneo / relectura clásica. El célebre preludio de Chopin es transformado en un espacio de exploración rítmica y armónica. La estructura original sirve como base para desarrollar nuevas tensiones y momentos de improvisación, manteniendo su intensidad expresiva. La elección de esta obra se vincula a los registros que sitúan parte de su composición durante la estancia del compositor en Mallorca.

«Meteors“. Por una dama elegante“ J. M. Porcel con estilo de jazz contemporáneo narrativo. Primera de dos piezas pertenecientes al ciclo “Meteors”, reinterpretada desde una mirada actual. El trío utiliza elementos del breakbeat y del drum’n’bass para transformar la obra de manera radical, ampliando su carácter narrativo y su energía rítmica. También la composición de J.M. Porcel ”Por un bebé alegre” e igualmente con estilo de jazz contemporáneo / rítmico complementario a la pieza anterior. Esta versión, busca una mayor intimidad y expresividad. La melodía es interpretada con el arco del contrabajo, mientras el acompañamiento se apoya en ritmos y sonoridades cercanas al flamenco y a la música de compositores franceses.

“Vivir sin ti” de A. Font. Estilo de jazz contemporáneo / canción reinterpretada con una relectura personal de la canción de Antònia Font, trasladada al formato de trío y al lenguaje del jazz contemporáneo. El tema conserva la sencillez y ligereza de la melodía original, incorporando nuevas texturas y espacios de improvisación que refuerzan su carácter íntimo.

“Navidad triste” de J. M. Thomas. De estilo jazz contemporáneo / evocador. Es una pieza de carácter introspectivo y atmosférico que cierra el disco desde una mirada reflexiva. La reinterpretación pone el acento en el silencio, la densidad sonora y la construcción colectiva del discurso musical.

Ahora no queda mas que buscar en Spotify o en redes musicales y disfrutar de una música de jazz de distinta y nueva definición o comprar el álbum, aunque pocos CD quedan, por desgracia, en el mercado y en los nuevos equipos de música y ordenadores, lo cual no entiendo, tiempos modernos será, digo yo.