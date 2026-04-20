Regresan, “Rebeldes” más rebeldes y… con más años

Poco a poco están regresando a las tarimas de locales de música, grupos que fueron de absoluta musicalidad en los años 60, llenando de ritmo y de rock, las cabezas de una juventud habida de nuevas sensaciones y salir del aburrimiento de las músicas clásicas y trasnochadas. Únicamente vienen estos “Rebeldes” con el ritmo trepidante de sus actuaciones en los sesenta, y con más arrugas en el cuerpo y no por “cien batallas” (valga la frase), sino, lógicamente el paso de los años.

Sin embargo, los acordes y las letras, no se olvidan. Para los aficionados es como montar en bicicleta, pero con una guitarra o una batería de un grupo que se pasó más de una década tocando, (algunos más de dos y tres décadas), en multitud de foros musicales desde Barcelona a Valencia e inevitablemente pasando por Madrid y haciendo gira por pequeñas poblaciones.

Varios grupos míticos españoles, iniciados entre los años 60 y 80, han protagonizado regresos o reuniones destacadas tras largos periodos de inactividad o separación, cabe destacar a “los Pekenikes”, con su solista Jose Barranco; “Los Brincos”, Considerados los «Beatles españoles» de los años 60 (formados en 1964 por los hermanos Arbex. Varios han sido los regresos a lo largo de las décadas; “Los Secretos”, Aunque tuvieron una continuidad relativa, tras la trágica muerte de Enrique Urquijo en 1999, la banda regresó y se ha mantenido activa durante décadas, siendo un pilar del pop-rock español desde los 80. “Nacha Pop”: Tras separarse en los 80, el grupo liderado por Antonio Vega regresó años más tarde (destacando su reunión en 2007) para giras de nostalgia y nuevos directos; “Duncan Dhu”, banda de Mikel Erentxun y Diego Vasallo; “Burning”, Aunque con cambios de formación y la pérdida de componentes, la mítica banda madrileña nacida a mediados de los 70; “Los Ídolos”, Pequeño grupo derivado de los años 60 en las Islas Canarias que rehízo su conjunto a principios de esa década tras cambios de formación.

Por último, no podemos dejar de citar a “Hombres G”, aunque no desaparecieron totalmente, tras un parón en los años 90, regresaron con gran éxito y siguen activos décadas después de su inicio en los 80. En el plano internacional, los “incombustibles”, Rolling Stone con Mick Jagger(82 años), están esperando a la recuperación de su inseparable batería, Kith Richards(82 años), para establecer las fechas de su gira por Hispanoamérica y Europa.

Estos regresos suelen estar motivados por giras de nostalgia, y algunos de los componentes, o casi todos con la edad de jubilación y la ausencia de una dedicación diaria en un trabajo formal, hacen una mirada a tras y desempolvan las guitarras y las chaquetas de cuero con flecos y a ensayar…para que el público pueda escuchar grandes éxitos de los años 60, 70 y 80 en directo.

“Rebeldes”. es un grupo español de Rock’n’roll, procedente de Barcelona, cuya formación inicial incluyó a Carlos Segarra, Aurelio Morata y Moisés Sorolla. Carlos Segarra fundador del grupo, desde los 15 años ya tocaba en público en algunas localidades interpretando versiones de Jerry Lee Lewis, The Beatles, Bob Dylan y sobre todo, Eddie Cochran.

Su amigo Loquillo lo apoyaba a modo de mánager y después aunaron esfuerzos para montar un grupo musical, Teddy, Loquillo y sus amigos. En 1978 forma parte del grupo Correo viejo (bajo y voz), junto a Joe Luciano (voz y guitarra), Pedro Martínez (guitarra y voz) y Bolas (batería).

En 1979, Carlos Segarra, junto con Aurelio Morata al bajo y Moisés Sorolla en la batería, fundan Los Rebeldes. Poco después, en 1980, junto con “Los Intocables”, acompañaron a Loquillo en Los tiempos están cambiando, un disco que alcanzó cierta fama con la canción Esto no es Hawái.

Con la incorporación de Speed al piano, en 1981, Los Rebeldes grabaron su primer álbum: “Cerveza, chicas y..rockabilly”!, en este álbum, aparecen canciones como “El rock del hombre lobo” y “Rocker”. Posteriormente, en 1982, grabaron el sencillo “Carolina”; “Demasiado whisky”, en el que también participó Jordi Simó, guitarrista de la banda durante los años 1981-83.

En 1985 (con la formación de nuevo en trío: Segarra-Morata-Sorolla) y a través de Twins apareció el miniálbum: “Esto es rocanrol”, donde se encuentran clásicos del repertorio del grupo como “Harley 66” o “Esa manera de andar”.

En 1986 aparece el disco “Rebeldes con causa”. Aurelio Morata causa baja y se incorpora a las cuatro cuerdas Tony Nervio Roto, así como el saxofonista Dani Nel·lo. En él, aparecen temas como, “Quiero ser una estrella”; “Noche de acción”; “No me gusta trabajar” y “Mescalina”. Empiezan a ser conocidos en el ámbito, y en 1987, grabaron en directo “Preferiblemente vivos”, donde aparecieron repetidas veces en programas de televisión.

Poco después, en 1988, grabaron el álbum, “Más allá del bien y del mal”, con un tema que se convirtió en el éxito del verano, “Mediterráneo”. Durante todo este tiempo, sus apariciones en radio y televisión fueron constantes. También se destaca un tema que a la postre se convirtió en un clásico del rock en español, “Bajo la luz de la luna”. Además, tres sencillos se convirtieron en éxito: «Un español en Nueva York», «Mi Generación» y «Corazón de Rock n Roll». Un álbum único.

En 1995 Los Rebeldes grabaron su segundo trabajo en directo “Básicamente… Rebeldes”, producido por Jaime Stinus, en el cual interpretan sus temas más conocidos: Mediterráneo; El rock del hombre lobo,;Rebeca; Mescalina, etc.,

Los Rebeldes, durante dos años tienen multitud de actuaciones en las que logran compartir escenarios con Chuck Berry, Johnny Guitar Watson, Ramones y Mike Olfield, entre otros, finalmente la multinacional Emi-Odeon, les ficha y edita su primer disco “Cervezas, chicas y rockabilly” (1981).

En 1982, EMI lanza el single Carolina/Demasiado Whisky, tras lo que viene un parón de un año por el servicio militar de Carlos. A su vuelta graban Esto es Rocanrol (1984), que edita TWINS y ahí es donde empieza su ascensión al estrellato con temas como Harley 66, Esa manera de andar y el propio Esto es rocanrol. Las actuaciones del trio Carlos-Aurelio-Moi de esta época son legendarias.

Al poco tiempo la multinacional CBS ficha a la banda y publica Rebeldes con Causa (1985), ya sin Aurelio, y con la incorporación de Dani Nel-lo al saxo y donde aparecen magníficos temas como Quiero ser una estrella, Eres especial, Colgados en la carretera, y el popular Mescalina.

En 1986, se publica su primer directo Preferiblemente vivos, un trabajo en el que están representados algunos de los mejores temas de la banda, alguna que otra versión de un clásico y el tema inédito La ciudad donde nací.

Corre 1988 cuando CBS lanza Más allá del bien y del mal con un tema que se convierte en el éxito del verano, Mediterráneo. Este tema junto a “Un español en Nueva York” y “Mi generación”, provoca que Rebeldes se coloquen en los primeros puestos de las listas de éxitos de radiodifusión y en ventas. Ya en 1990 se publica “En cuerpo y alma”, con dos excepcionales temas que los mantiene en las listas de éxitos: “Rebeca” y “La noche es larga”.

En 1991 se graba Tiempos de Rock & Roll, producido por Jaime Stinus y que incluye canciones como “Tu mano en mi mano”; “Loving Bomb”; “Immabelle”; “Donde están las palabras”, y una excelente versión de “Proud Mary”. Al mismo tiempo aparece uno de los discos más buscados de la banda, “Héroes”, una recopilación de versiones y temas propios de la época del trio Carlos-Aurelio-Moi que no habían visto la luz hasta entonces.

Para el siguiente álbum la banda viaja a Memphis a grabar en los famosos estudios Kiva bajo la producción de Lee Rocker (Stray Cats) y con la colaboración en el tema “Esperando a Valerie”, del mismísimo Brian Setzer. El álbum se titula “La rosa y la cruz” (1993) y contiene temas tan conocidos como “Adrenalina”; “Rock & Roll; “La rosa y la cruz” y “Ella quiere más”.

Su segundo trabajo en directo, “Básicamente… Rebeldes”, se publica en 1995 donde interpretan sus mejores temas, “Mediterráneo”; “El rock del hombre lobo”; “Rebeca”; “Mescalina”, ect, así como “Ardiente amor”, adaptación de Carlos Segarra del clásico “Burning Love” de Elvis Presley. Para la ocasión cuentan con las colaboraciones de artistas de la talla de Antonio Carmona, Ariel Rot, Diego Cortés y Javier Vargas. Durante la grabación se incorporan tres nuevos miembros: Jorge Rebenaque (piano y órgano), Sergio Manobens (bajo) y Enric “Nota” (batería). Al poco tiempo Moisés Sorolla deja Los Rebeldes, y, por su parte, Dani Nel.lo hace lo propio para iniciar su andadura con La Banda del Zoco.

Tras un periodo de incertidumbre La actividad creativa de Carlos Segarra no permite que se baje la guardia en ningún momento y en 2003 graban un disco de duetos titulado “Rebeldes y Rebeldes”. Artistas de la talla de Miguel Ríos, Dani Martín (El Canto del Loco), José Manuel Casány (Seguridad Social), Javier Ojeda (Danza invisible), Loquillo, Shuarma (Los Elefantes), o Jaime Urrutia interpretan los grandes éxitos de “Rebeldes”.

A su paso por Barcelona “Rebeldes” ofrece un memorable concierto en la sala “Luz de gas”, con un lleno hasta la bandera. Con invitados como Loquillo, Jaime Urrutia, Shuarma y la primera formación de “Rebeldes”, y es grabado para su publicación en formato CD-DVD con el título de “Noches de luz, días de gas”. Al mismo tiempo “Mitik Records”, publica una caja recopilatoria de los primeros álbumes con material sonoro y fotográfico inédito hasta la fecha.

Incombustibles como siempre, “Rebeldes”, siguen girando sin parar, lo que demuestra que es una banda querida por un público fiel y requerida cuando se quiere asegurar la diversión y la fiesta con puro rock&roll.

Actualmente la banda lo forman Carlos Segarra: Guitarra y voz; Lucky Martínez; Batería; Celso Sierra; Contrabajo y Miguel Ángel Escorcia Guitarra y voz. Cabe señalar la ausencia de Emilio Diaz, ”Speed”,que falleció el 23 de Febrero 2020,se perdió uno de los mejores pianistas de ritmos, como Rock and Roll y Rockabilly’, entre otros, en España.

Ahora resurgen con la denominación de “Rebeldes 79”, haciendo alusión al año en el que fueron rebeldes de verdad y con todas sus consecuencias y sufrimientos por sacar su música adelante. contiene la misma esencia y espíritu con el que se gestaron en sus inicios, y eso es lo que se podrá ver y escuchar.

Aprovechando la celebración del 45 aniversario de su nacimiento, “Rebeldes 79”, se han entrado en los “Mitik- Stúdios” para registrar seis temas del repertorio clásico que interpretaban en sus inicios, además de nuevas composiciones que siguen la estela de aquel mítico segundo disco. Y si el arte gráfico de aquél fue encargado al gran ilustrador “Gallardo”, éste ha sido realizado por el igualmente magnífico ilustrador y bajista del grupo “La Frontera”, Toni Marmota.

Con este nuevo álbum de título “Al este del Edén” viene acompañado de temas como: “Cadillac 79”; “Al Este del Eden”; “Siempre vivos”; “Soy el Rock& Roll” entre otros. Esta gira, demuestran una vez más que dominan el género como nadie en este país. Rockabilly, swing, country, rythm & blues, son mezclados con la destreza que les caracteriza en unos temas propios que se convertirán en nuevos himnos para sus seguidores.

Incombustibles como siempre, “Rebeldes”, siguen girando sin parar, lo que demuestra que es una banda querida por un público fiel y requerida, cuando se quiere asegurar puro rock&roll.

La gira que comenzó el 20 de febrero en Madrid en la sala Movistar, le quedan los conciertos del 25 abril Figueres (Girona); 26 abril L’Hospitalet de Llobregat ; 9 mayo Castillo de las Guardas (Sevilla); 15 mayo Madrid (Alcobendas); 17 mayo Arena México; 30 mayo Valencia; 13 junio Madrid; 4 julio Tarancón (Cuenca); 5 julio Lucena (Córdoba); 18 julio “Zodiak Festival” Tomelloso; 1 agosto A Coruña; 2 agosto Las Gabias (Granada); 14 agosto Lepe (Huelva) o San Pedro del Pinatar (Murcia); 15 agosto Garrucha (Almería) ; 16 agosto Serón (Almería); 17 agosto Alcañices (Zamora); 22 agosto Alicante; 5 septiembre Villaseca de la Sagra (Toledo); 26 septiembre Valencia.