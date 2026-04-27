Céline Dion y el álbum “Dansons”

Desde su última actuación pública con motivo de los Juegos Olímpicos de Paris, el 26 de Julio 2024, en la apertura de los Juegos, en donde Celine Dion interpretó Hymne à l’amour, de Edith Piaf, desde lo alto de la torre Eiffel. Fue todo un espectáculo de música en el que Francia vibraba y lloraba, al oír este “himno al amor” que nos dejó embelesados Ediht Piaf, desde los años cincuenta y ahora, Céline lo ponía en valor, con esa melodía que no perdía la sonoridad de la desgarrada voz de la Piaf.

Sin embargo, Céline, le aporta una nueva sensibilidad a los versos de la canción y los famosos desgarros al final de los versos, que quedan compensados con los agudos románticos y sentimentales de Dion, sin “perder un átomo” de la profundidad sonora del sentimiento de la canción desgarradora oda, escrita por ella misma en 1950 dedicada a su amante, el boxeador Marcel Cerdán, tras su trágica muerte en un accidente aéreo en 1949.

La canción, compuesta con la música de Marguerite Monnot, refleja una promesa de amor eterno más allá de la muerte y es considerada una de las historias de amor más apasionadas del siglo XX.

Parecía que Dion, se retiraba de los conciertos en directo en los grandes estadios, cosa lógica, puesto que arrastra una enfermedad nada soportable, el síndrome de la persona rígida (SPR), sobre el que hay muy poca investigación científica, es una enfermedad que padecen muy pocas personas en el mundo y que provoca que, con el paso del tiempo, los pies y las manos se vuelvan rígidos, hasta el punto de no poder moverlos. Incluso se puede manifestar en otros órganos o sentidos como la voz, que en caso de Céline sería terrible con el lógico, fin de su carrera.

Fue una aparición muy esperada, dado que el año anterior había tenido que cancelar su gira mundial “Courage World Tour” por estos graves problemas que le causa la rara enfermedad neurológica que padece.

A sus 57 años puede decirse que todo aquello que canta lo convierte en éxito o en himno sentimental como la canción “My Heart Will Go On”, (Mi corazón seguirá viviendo), que se hizo famosa en la película Titanic, en donde Brad Pitt aparece en la proa del barco en posición de enamorado de la actriz a la que enamora con la ayuda de un juego de cámaras que James Cameron pone al servicio de la acción y la música, lo es todo en ese momento. La voz de Céline Dion es inmensa acompasada acariciadora, sobrecogedora y tierna. Todo un Éxito.

El público, en general, es curioso cuando oye la canción, dice: “!!mira, la canción de Titanic!!”, se relaciona la película por la canción y no al revés, siendo una gran producción de lo mejor de los últimos años. Son muchos los éxitos románticos y melancólicos que esta canadiense denominada “La dama de las baladas” citaremos uno más, “Power of love” (El poder del amor), otro éxito de balada sentimental, pero con una enorme fuerza de sonido en los agudos y la combinación con los graves. Un difícil juego sonoro. A esta canción se acerca mucho a la interpretación de Celine, la realizada por la británica, Jennifer Rush tanto en inglés como en castellano. Merece la pena escucharlas y comparar.

Céline Marie Claudette Dion nació en Charlemagne, Quebec, (1968) conocida como la “Reina de las Power Ballads” por su poderosa y ágil voz, Dion es una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos. Fue descubierta por su futuro mánager y esposo, René Angélil, y emergió como una estrella adolescente en su país natal con una serie de álbumes en francés durante la década de 1980.

Obtuvo reconocimiento internacional al ganar el Festival de la Canción de Eurovisión 1988, donde representó a Suiza con “Ne partez pas sans moi”. Su primer álbum en inglés, Unison (1990), la estableció como una artista pop viable principalmente en América del Norte y en varios mercados de habla inglesa, mientras que “The Colour of My Love” (1993) la catapultó al estrellato mundial.

Continuó su éxito a lo largo de los años 1990 con varios de los álbumes en inglés más vendidos de la historia, como “Falling into You” (1996) y “Let’s Talk About Love” (1997), con certificados de diamante en los Estados Unidos con más de 30 millones de ventas en todo el mundo cada uno.

También lanzó una serie de éxitos número uno internacional, incluidos “The Power of Love”; “Think Twice”; “To Love You More”; “Because You Loved Me”, “It’s All Coming Back to Me Now”; “I’m Your Angel” ; “That’s the Way It Is”; “I’m Alive” y “My Heart Will Go On”, tema de la película Titanic, de 1997.

Céline Dion ha decido que volverá a subirse a un escenario en otoño de 2026 para ofrecer, inicialmente con una serie de conciertos en París, el lugar donde actuó por última vez, algo no anunciado por ella ni su gabinete de prensa, sino que es el resultado de una insinuación que viene explicado por unos “misteriosos carteles” que se empezaron a ver por la capital francesa, con títulos de algunos de sus grandes éxitos como “Power Of Love” o “Pour Que tu M’aimes Encore”. Sin saber quien fue el exhibicionista de dichos carteles que, más tarde se fundamenta con la aclaración el pasado día 14, de las fechas que están cerradas y los conciertos, que se celebrarían en “La Défense Arena”, estadio con capacidad para 45.000 espectadores. Se ha planificado dos conciertos por semana entre septiembre y octubre próximos.

Celine Dion ha ganado dos Oscar y varios Premios Grammy, pero para poder seguir en forma debe someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos -incluido para poder realizar las tareas del día a día, como caminar- y las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales. Los entresijos de esa lucha los mostró en 2024 en el documental “I am Céline Dion”, que se emitió a nivel mundial a través de la plataforma de “streaming Amazon Prime Video” el 25 de junio de 2024. La cinta muestra la lucha de la cantante contra el síndrome de la persona con la afección del síndrome de persona rígida (SPR).

Su último gran concierto en solitario fue en la primavera de 2020, en Nueva York, dentro de una gira que tuvo que ser suspendida por la pandemia de COVID-19 y que después no pudo ser retomada por los problemas de salud de Dion.

Sorprendente el pasado 14 de abril, presentó un producto que está elaborando y será la cabeza de la gira de conciertos que en septiembre que comienza en Paris con el álbum “Dansons”, la cantante Céline Dion publicó su nueva canción, Dansons (Bailemos), escrita y compuesta por Jean-Jacques Goldman.

Es el primer tema de un álbum que se espera salga en unos meses. Se trata de su primera canción en francés en 10 años y su vigésimo sexto tema original con Goldman, quien la catapultó a la fama en Francia al escribir y componer D’Eux (1995), el decimotercero álbum de estudio de la cantante canadiense y el décimo en francés.

Escrita y compuesta en 2020, durante el confinamiento, la nueva canción se ha guardado hasta ahora. Era ese año 2020, cuando el mundo se había detenido y la gente bailaba, confinada en sus casas. Seis años después, sin virus, pero sin necesidad de cambiar ni una palabra. Por desgracia, el mundo no ha mejorado.

Si bien esta nueva canción celebra el espíritu de lucha y la resiliencia ante la situación mundial, también refleja los problemas de salud de la cantante, quien padece el síndrome de la persona rígida desde hace varios años.

El estribillo recurrente actúa como un hilo conductor de exhortación a mantenerse fuerte: «Bailemos para mantenernos erguidos, porque nos lo debemos a nosotros mismos, por todos los que no pueden moverse (…) ya que solo podemos bailar de pie», dice la letra.

Con una melodía pausada, Céline Dion canta sobre un mundo «que se ha descontrolado» y nos invita a seguir adelante a pesar de todo. La salida de este sencillo estuvo precedida con la divulgación hace tres días de un video enigmático en las redes sociales de Dion, con una pareja bailando abrazada en diferentes sitios en París. Toda una panorámica turística de la capital francesa.

La grabación, de apenas quince segundos, mostraba a una pareja joven bailando abrazada en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, como las orillas del Sena junto al Pont Neuf, un andén del metro de la estación de Saint-Lazare y un paso de peatones frente a la Ópera Garnier.

Sin música ni diálogo, el video se apoyaba únicamente en los sonidos del ambiente de la ciudad, mientras aparecía el texto sobreimpreso “Céline Dion X Jean-Jacques Goldman”.

La estrella canadiense tiene previsto ofrecer dieciséis conciertos para su gran retorno al escenario el próximo otoño en París, comenzando en el pabellón “La Défense Arena”, que tiene una capacidad total de 45.000 espectadores.

Los conciertos se desarrollarán entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre 2026.