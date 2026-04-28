Marina Alba y el single “Y decirte”

Dentro del panorama musical español, nos encontramos en ocasiones con regreso a los grandes momentos de la música que navegaba entre el jazz, el soul y el “Rhythm and blues” (R&B). Este último género musical, popular afroamericano originado en Estados Unidos a finales de los años 40, estaba caracterizado por fusionar blues, jazz y góspel con un ritmo marcadamente bailable.

Conocido inicialmente por su uso de metales y piano, evolucionó desde el “jump blues”, hacia un sonido más eléctrico y urbano, influyendo fuertemente en el nacimiento del rock and roll y manteniéndose por parte de los músicos y letristas de los años 50 y 60,con un respeto a su utilización y no llevar composiciones que se salieran del origen de la fusión de estos tres ritmos.

El caso que hoy nos ocupa es el de Alba Marina, nacida en las Palmas de Gran Canarias (1982), clarinetista, profesora de cante con asesoramiento a varias escuelas de Valencia, cantante que lleva la melodía del R&B en castellano, a los mejores lugares de la entonación y con la lentitud necesaria en el arrastre de las letras y sus composiciones, con un aire que no deja lugar a duda que tiene un fondo de jazz con sabor a “cueva musical de los años 50” en donde, entre el humo de los fumadores, las copas, la interpretación en directo y con la noche por delante, estos pequeños lugares de música permitía el aglomeramiento y la asistencia de más personas que permitía el aforo, y todos apretujados hacen un conjunto, que la música, suene de otra manera.

Son muchos los que han dado al mundo musical éxitos creados por comunidades afroamericanas en los años 40, el término fue acuñado en 1949 por Jerry Wexler para reemplazar la denominación racista «Race Music» (música de raza), en cierta manera un poco despectiva para los sufridores cantantes y compositores de color que se afanaban en imponer el Rhthm and Blues. La combinación de voces emotivas con un ritmo fuerte (backbeat), a menudo con saxofones, guitarras eléctricas y piano.

Aunque comenzó con grupos pequeños de blues, el género evolucionó hacia el Soul en los 60 y posteriormente se fusionó con el funk y el pop, derivando en el R&B contemporáneo consiguiendo una enorme versatilidad, evolucionando continuamente desde sus raíces en el blues eléctrico hasta los estilos más suaves y producidos de la actualidad.

Fue Aretha Franklin nacida en Memphis (1942) y desgraciadamente fallecida en Detroit en el 2018, la​​​ cantante estadounidense más representativa de Soul, R&B y Godspell, dando a sus conciertos un auténtico y perfecto resultado de este ritmo que derivaba en la actualidad a desaparecer, aunque han sido varios los que han mantenido su vigencia, entre ellos Beyonce, además de Brent Faiyaz; Chris Brown; SZA; Muni Long; Summer Walker; Tems y The Weeknd. Todos ellos son la defensa del R&B en los momentos actuales.

Marina Alba, cantante y clarinetista, es autora e intérprete que aúna fuerza y sensibilidad en sus propuestas musicales y el reencuentro con Vicente Chust nacido en Valencia (1982), con su toque de guitarra tanto en acompañamiento como en el punteo, hacen una simbiosis que da origen al proyecto Marina Alba, que al fusionar Soul y Rhythm & Blues en español con alternativas mediterráneas.

Nos encontramos con algo nuevo y es la música de esta fusión de Blues, Soul, Goospel y R&B con letras en castellano, adaptaciones llevadas a cabo por Vicente Chust, músico muy bregado en la vorágine del rock y el blues desde los sesenta participando en los ochenta en el grupo Video, conocido por un éxito que se mantuvo como canción de verano: “La noche no es para mí”.

En esos momentos, Vicente siendo productor y guitarrista y manteniendo la música de Soul, y Rock, frente a otros ritmos que en la actualidad funcionan, llego a encontrarse con Marina Alba y llevar con ese nombre un proyecto musical en el que el R&B fuese la base de las canciones en castellano y con la excelente y rasgada voz de Marina, en canciones compuestas en música y letra por ellos mismos, como por ejemplo, “Vuela”; “Donde estabas”; “Horizontes rojos” ; “Líneas de fuego” entre otros muchos temas, en los que la voz de Marina se hace significar.

El 2025 al regreso de Francia de ella, se une a Vicente y ponen en marcha este proyecto con el lanzamiento del tema “No pares”, dentro de un álbum que se supone será un himno contemporáneo que invita a encontrar esperanza incluso en los momentos más difíciles.

En el momento actual sacan al mercado un álbum del que, en principio, destaca un single denominado, “Y decirte”, por el que les ha sido concedido por parte de la Academia de las Música Hispanoamericana, el Premio Latino 2025 a la Mejor Interpretación Vocal.

Será el próximo 8 de mayo el debut y presentación de la canción “Y decirte”, en el teatro de la sede de la Sociedad General de Autores de España SGAE, de Valencia (calle Blanquerías, 6), donde sonará su original música que, además, explora los contrastes entre lo íntimo y lo vibrante, entre la tradición y la modernidad. Podrá escucharse este trabajo en su totalidad y que serán acompañados de otros músicos que subirán al escenario y encontrarán en el R&B y la pareja de Aba Marina y Vicente su noche de música, con entrada de aforo libre.

En Madrid esta previsto la presencia a finales de mayo, aunque falta colocar otros destinos y fechas hasta acopla el cierre hasta el mes octubre, con su presencia musical en el “Roig Arena” de Valencia, propiedad de Juan Roig, propietario de Mercadona, que construyo este lugar para actividades deportivas, como baloncesto y la música en directo, con un escenario central para 20.000 espectadores y dos salas de conciertos de pequeña dimensión para otras actuaciones musicales de carácter mas intimo y de menor número de espectadores.