Alejandro Sanz estrena en México la docuserie ‘Cuando nadie me ve’

Por primera vez en México, la esperada docuserie «Cuando nadie me ve» llega al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en su edición 41, ofreciendo a los fans un vistazo inédito al alma del artista español. Dirigida por Álvaro Ron, esta producción de Sony Music Vision desentraña la carrera de Sanz con toques de flamenco puro, reflexiones profundas y retazos de su rutina cotidiana, revelando al hombre detrás del ícono.

El pasado viernes 24 de abril, el primer capítulo se proyectó a las 15:20 horas, seguido de una charla con el director que cautivó al público. Muy pronto, la serie desembarcará en HBO Max para toda América Latina, consolidando un hito en la trayectoria del cantante.

Mientras tanto, Sanz vive su apogeo con la gira ¿Y Ahora Qué?, que lo lleva por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, antes de aterrizar en México con un recorrido explosivo:

3 de octubre: Zapopan, Jalisco – Estadio 3 de Marzo U.A.G.

6 de octubre: Aguascalientes – Estadio Alberto Romo Chávez.

10 de octubre: Ciudad de México – Estadio GNP Seguros.

14 de octubre: Saltillo – Estadio Francisco I. Madero.

17 de octubre: Monterrey, N.L. – Estadio Borregos.

22 de octubre: Los Mochis – Estadio Centenario.

24 de octubre: La Paz – Estadio Arturo C. Nahl.

29 de octubre: Tuxtla Gutiérrez – Foro Chiapas.

31 de octubre: Acapulco – Arena GNP Seguros.

Tras México, sumará 13 shows en Estados Unidos y volverá a España en junio. Este doble golpe –docuserie y gira– promete emocionar a sus seguidores.

Sobre Sony Music Vision

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