Mucho de Michael y poco de Jackson

Ha sido el acontecimiento musical y cinematográfico del mes de abril en todo el mundo con el estreno de la película “Michael”, siendo un espectacular escándalo, las cifras que se han manejado el primer día el pasado viernes 24 en todo el mundo, que abruma de lo que supondrá en pocos días la taquilla. Es un total de 277.783.885 $ en donde se agrupan todos los países del mundo, con cifras astronómicas. Solo en España el día 24 fueron 11.674.294$. La película con una duración de 2 h 7 m. ha costado 155 millones $.

“Michael”, es una película biográfica de drama musical edulcorado con tratamiento “poco doloroso” en su guion y no se puede interpretar como biografía. Para que engañarnos, es un periodo de la vida de Michael Jackson, en el que John Logan realizador del guion, trata este con la supervisión de toda la familia, buscando básicamente buenos beneficios e intentar no hacer daño sin exponer la vida que realmente llevo el cantante y bailarín Michael Jackson. Estrenada en 2026, dirigida por Antoine Fuqua, y escrita por John Logan. La historia abarca desde la participación de cinco de sus hermanos en el periodo de los “Jackson 5” en los años 60, hasta el “tour Bad World” en la década de 1980.

Pongamos en antecedentes de quien estamos hablando, ya que, con solo 11 años, comenzó a triunfar y eso merece recordar que, a esa edad, la voz era casi igual de aguda que la que mantuvo a lo largo de su carrera. Su piel, más negra de lo normal y la nariz ancha y el pelo rizado. Ya a esa edad, se movía como un auténtico malabarista haciendo lo que quería con su cuerpo, que fue fundamental para el futuro de sus actuaciones, imponiendo un ritmo nuevo y distinto que combinaba el claqué, los giros del rock y su arte de malabarista con el conjunto de movimientos de las piernas, los brazos y la cabeza.

Nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, hijo de Joe y Katherine Jackson. Su padre Joe, había sido cantante en un grupo de “du-duá” (Se denominaba así a los grupos de cinco cantantes negros que interpretaban baladas a capela y hacían vocalmente el sonido de los instrumentos), sus hijos heredaron su talento e igualmente, también desgraciadamente, fueron víctimas de la agresividad y el mal trato con castigos y presa de la ira incontrolable de “papa Joe”, ante la pasiva presencia de su madre.

Tenía Michael solo cinco años cuando su madre le vio cantar y bailar delante de un espejo y fue motivo para decidir formar un grupo familiar con sus cuatro hermanos mayores y que estuviera Michael como figura solista. En 1969, se crearon los “Jackson Five”, con Michael como cantante con solo 10 años. El grupo firmó con Tamia Motown. En diciembre del 71, la compañía decidió firmarle también como cantante solista y debutó con la canción “Got to be there”, situándose en el cuarto puesto de las listas de éxitos de forma inmediata.

El éxito del grupo debutando con cuatro números 1 consecutivos, fue tal, que una cadena de televisión, llego a producir una serie de dibujos animados protagonizados por la familia Jackson, al estilo de los Simpson. Dos años más tarde, firmaron como protagonistas en un Show semanal de televisión. Esta vez ya en persona. Para Michael el éxito definitivo, no llegaría hasta los 80 y le bastó editar tres LP33 r.p,m. para batir más de una docena de records de ventas y listas de éxitos. El primero en solitario llevaba el título de “Off the wall” y tenía la producción por Quincy Jones, que ya había trabajado en el anterior álbum junto a sus hermanos. Supero las ventas de ocho millones de copias. De este LP, salieron cuatro temas que fueron números 1 durante varias semanas. Fue tal el éxito en ventas que, a mediados de los setenta la discográfica EPIC, ficho a los cinco hermanos como grupo y a Michael como cantante.

Tras los éxitos, ya en solitario, llego el Álbum que rompió todas las cotas existentes, el “Thriller”. Álbum que salió al mercado el 30 de noviembre de 1982. producido por Quincy Jones y lanzado bajo el sello EPIC Records y se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos y redefinió la industria musical pop. Sexto álbum de estudio del cantante que consta de 9 canciones originales, incluyendo éxitos masivos como «Billie Jean», «Beat It» y el sencillo homónimo «Thriller”. Este álbum detalla la creación y el lanzamiento histórico del video con el mismo nombre, que, revolucionó los vídeos musicales y rompió barreras raciales en la industria, y que venía de la visibilidad de la película, “la noche de los muertos vivientes” en su última escena cuando los zombis, atacan a la casa creando una atmósfera de autentico terror al espectador y con la caracterización de Michael transformándose en hombre lobo.

El video, “Thriller” su realización fue del director de la película “un hombre lobo americano en Londres”, John Landis, que había conseguido un Oscar por la calidad y perfección con la que llevo a cabo esa misma transformación de hombre a lobo en la película.

Similar fue el trabajo de Landis tan perfecto realizado a Michael para lograr hacer un videoclip de 14 minutos, estrenado en 1983. Más que un vídeo musical, es un cortometraje/musical de terror, y tuvo la relevancia de revolucionar la industria al combinar narrativa, baile y efectos especiales. Un éxito mundial, que se vendía como una película más de formato video, con solo 14 minutos.

Después lograría un gran éxito personal con el grupo y el álbum “Victory” y logro un gran triunfo personal al escribir el tema “We are the Word” dedicado a la campaña USA por África. Para combatir la hambruna en Etiopia. Fue un supergrupo de 45 artistas estadounidenses en 1985, liderados por Michael Jackson, Lionel Richie, Quincy Jones y se incluyeron músicos como Phil Collins en la percusión y solistas icónicos como Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Huey Lewis, Bob Dylan y Bruce Springsteen. En el coro, actuaron todos los componentes de “The Pointer Sisters” y “The Jackson Five”. Al entrar en el estudio, se les advirtió, habida cuenta de lo importante de estos artistas, la consigna que: Los “egos se dejan fuera”. Ósea, todos somos iguales. Michael, demostró su capacidad para escribir canciones que le llevo a realizar las letras de sus propias canciones.

En 1988,edita uno de los álbumes mas importantes de la historia, “Bad” y en esta ocasión, sí que supera su plusmarca: los cinco sencillos que se extraen del LP33 llegan al número 1 de las listas de forma consecutiva y se convierten en una fuente de ingresos abrumadora e igualmente se acrecienta la popularidad de Michael, ya que desde que el “ Thriller” le catapultó a la fama, las noticias de su cámara de descompresión que le promete una eterna juventud; sus animales domésticos, una boa, un chimpancé una jirafa y una llama. Sucesivas operaciones de cirugía estética, sus blanqueamientos de su piel y hasta las quemaduras que sufre rodando un spot para Pepsi Cola, son pasto de la prensa sensacionalista sugiriendo tambien, supuestos noviazgos e incluso sus desviaciones sexuales, cuando aparecen en la prensa. Por suerte para Michael, la aparición de un nuevo disco, hacia que se paralizase toda esa información con el público que corre a comprar sus nuevas canciones. Tampoco en la película llega en fechas, para hablar del famoso rancho en el Valley Ranch, llamado “Neverland” inspirada su construcción en el mundo de Peter Pan.

Contaba con su propio parque de atracciones, zoológico privado y cine. También Incluía atracciones, tren, y un zoológico en donde tuvo a los animales que había tenido en casa de sus padres. En este parque, recibía a niños para jugar con plena libertad durante el día, llegando, en muchos casos y muchos de ellos a quedarse a vivir varios días en la casa de Michael, de lo cual fue posteriormente denunciado por supuestas prácticas sexuales, que fue difícil de demostrar, aunque si fue fácil de resolver, con los padres de los supuestos niños agredidos.

Tampoco sale en la película su afición a los medicamentos y drogas, que le permitía elevar su estado de animo y que su exceso, le llevo a la muerte, aun que su uso estaba controlado por su medico privado, que tras su fallecimiento fue inculpado por la familia que alegaban que se había excedido en sus dosis.

Su hermana, Janet Jackson, no solo no aparece en la película, ni siquiera aparece mencionada en los créditos. Toda esta producción está llena de vacíos, lo que indica que ha sido realizada con fines puramente económicos, lo cual así ha sido y será durante el tiempo que dure en cartel. No creo que se realice una película con guion “no autorizado”. Estaría bien conocer el verdadero Michael Jackson.

El actor que realiza el papel de Michel es Jaafar Jeremiah Jackson, sobrino de Michael Jackson, cantante, bailarín y actor hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Martínez. Como cantante, lanzó su primer sencillo musical en 2019, titulado «Got Me Singing». Como actor, es su primer trabajo al interpretar a su tío con una casi perfecta figura y un extraordinario estilo al bailar, incluso en el famoso paso de baile con pasos haca atrás, con movimiento del cuerpo hacia delante de Michael de muy difícil repetición, y consigue que los espectadores crean que están viendo al autentico Michael Jackson.

Dentro de las peculiaridades que tenía Michael, una de ellas era ponerse cinta blanca en los dedos principalmente para destacar sus movimientos de manos durante los bailes, haciendo que sus gestos fueran visibles incluso para el público más lejano. Este accesorio contrastaba con su vestimenta oscura, llamando la atención hacia sus coreografías, similar motivo de sus calcetines blancos.

La muerte de Jackson provocó conmoción general, y la transmisión en directo de su funeral fue vista por más de 2.500 millones de personas en todo el mundo. En 2010, la multinacional Sony, firmó un contrato con su familia por 250 millones de dólares para retener los derechos de distribución de sus discos y publicar siete álbumes póstumos hasta 2017. La revista Forbes, tiene clasificado a Jackson como una de las celebridades fallecidas con más ingresos, con ganancias de 825 millones de dólares en 2016, la cantidad anual más alta jamás registrada.