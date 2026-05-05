Noches del Botánico y Occident alcanzan un acuerdo para seguir apostando por la música y la cultura

Noches del Botánico y Occident han alcanzado un acuerdo de colaboración por el que la aseguradora se convierte en patrocinador oficial de la nueva edición del ciclo, que se celebrará del 3 de junio al 31 de julio de 2026. Esta alianza refuerza el compromiso compartido en torno a la música en directo y la cultura, impulsando experiencias que trascienden lo puramente escénico.

En el año de su décimo aniversario, Noches del Botánico continúa afianzando un concepto propio de entender la música en la capital: una propuesta basada en la diversidad artística, el respeto por el entorno y un modelo en el que las marcas se integran de manera coherente, compartiendo valores de sostenibilidad y convivencia con el espacio.

El acuerdo contempla la presencia de Occident en distintos soportes del festival, así como el desarrollo de acciones especiales. Entre ellas, destaca el espacio Oasis Occident, concebido como un punto de encuentro y pausa dentro de un recinto cuidado al detalle, diseñado para favorecer la comodidad y la experiencia del público.

Noches del Botánico es el único festival en Europa que se desarrolla bajo el paraguas de una universidad pública, gracias al trabajo conjunto con la Universidad Complutense de Madrid, consolidando un formato que combina música, sostenibilidad y entorno natural.

La edición 2026 contará con un total de 55 conciertos, abarcando desde grandes nombres de la música contemporánea hasta las propuestas más sugerentes de la escena actual.