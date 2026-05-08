Drexler convierte Montevideo en poesía visual con el estreno de su nuevo videoclip

Jorge Drexler suma un nuevo capítulo a su más reciente trabajo discográfico con el lanzamiento del videoclip de “¿Cómo se ama?”, uno de los temas más destacados de TARACÁ, álbum que vio la luz hace apenas unas semanas. La pieza audiovisual ya está disponible y refuerza la narrativa artística del proyecto.

Dirigido por Joana Colomar y Rodrigo Méndez, el video propone un recorrido íntimo y evocador por Montevideo, ciudad natal del músico. A través de la mirada del actor Bruno Pereyra, el espectador se adentra en una búsqueda emocional marcada por la pregunta que da título a la canción. El personaje, con un maquillaje inspirado en la tradición de la murga, transita la ciudad en un relato cargado de simbolismo y estética popular.

El videoclip se integra en el imaginario de TARACÁ, un disco profundamente personal que refleja el regreso de Drexler a sus raíces uruguayas, con el candombe como eje sonoro y emocional. Esta nueva entrega visual amplía esa conexión con el origen y reafirma la identidad artística del cantautor.

El estreno coincide con el avance de la gira internacional del álbum, que ya ha dejado huella en escenarios de Argentina y Chile, donde el público ha respondido con entusiasmo. En las próximas semanas, el tour continuará por Brasil, Paraguay y Uruguay, donde destacan dos conciertos en el Antel Arena de Montevideo los días 6 y 7 de junio, con localidades prácticamente agotadas.

La gira seguirá luego por Europa —con paradas en Madrid, París, Valencia, Sevilla, Londres, Barcelona, A Coruña y Bilbao— y posteriormente recorrerá varios países de América Latina, entre ellos México, Colombia, Puerto Rico, Guatemala y Ecuador.