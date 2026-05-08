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El objetivo es claro: enriquecer la experiencia del público más allá del concierto principal

Zona Momentos Alhambra regresa a Noches del Botánico con una programación diversa

El espacio se consolida como parte esencial de Noches del Botánico, reafirmando su apuesta por el eclecticismo y la diversidad de la escena emergente

Zona Momentos Alhambra regresa a Noches del Botánico con una programación diversa
Lima Shakes PD.
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La Zona Momentos Alhambra regresa con una programación repleta de propuestas artísticas variadas y sugerentes en el décimo aniversario del ciclo de conciertos.

Ubicado en uno de los espacios más reconocibles del Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, este escenario se ha consolidado, edición tras edición, como punto de encuentro para el descubrimiento musical dentro del festival. Desde la apertura de puertas a las 19:30 h, el público puede sumergirse en una experiencia sonora continua que invita a llegar antes, quedarse después y vivir la música sin prisa, descubriendo nuevos sonidos y prolongando cada noche hasta el cierre.

El cartel de 2026 despliega una programación diversa y cuidadosamente curada, alineada con el espíritu artístico de cada jornada. Durante el mes de junio pasarán por este escenario nombres como Lucía Espín, Deivhook, Julia Cry, Marcos French, Postcode, Sara Zozaya, De Rancho, Junnio, Elem, Ruto Neón o Sao, junto a Cristina Len, Tregua, Miss Blanche o Juandi Zafra, además de los DJ sets de Oski y Dichas.

En la segunda parte del festival, la programación continúa con sesiones como las de Fernando Navarro, Manuel Maside y DJ Miguel A. Sutil, y actuaciones de Decode, Sunset Noir, Dmasso Live, Dry&Wet, Atempo o Anouck The Band, además de propuestas como Biela, Because Yes, Carlota Urdiales, Lima Shakes, Alejandro Escalera Trío, Três, Sabor y Tumbao o Funky Times. A lo largo de toda la edición, Juan Melov volverá a ejercer como DJ residente, hilando la experiencia con sus sets versátiles.

El objetivo de este espacio es claro: enriquecer la experiencia del público más allá del concierto principal, invitando a cada asistente a descubrir nuevos artistas y a salir del festival con una conexión musical inesperada. Zona Momentos Alhambra se consolida así como parte esencial de Noches del Botánico, reafirmando su apuesta por el eclecticismo y la diversidad de la escena emergente.

Noches del Botánico y Cervezas Alhambra: un vínculo que alcanza su noveno capítulo

El vínculo entre Cervezas Alhambra y Noches del Botánico, que alcanza ya nueve ediciones, sigue siendo esencial para dar forma a este espacio. Gracias a esta colaboración, el festival ha integrado una programación paralela basada en la autenticidad, el detalle y el disfrute pausado, en sintonía con el entorno y con una forma de vivir la música que apela a los cinco sentidos.

Porque es aquí donde las noches se completan: un lugar donde descubrir, compartir y celebrar, dejando que la música fluya desde el atardecer hasta bien entrada la noche.

 

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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