La música como terapia

Es ancestral la frase que dice: “La música amansa las fieras”. No sé yo, si estando con un transistor en el campo, se acerca una víbora, le gustará el ritmo de los Rolling o el melódico Pablo Alborán, no sé yo, si será suficiente para que se quede en plan escucha y no en plan ataque. sin embargo, en Japón, concretamente en la ciudad de Kobe les pone música clásica y se les dan masajes a las vacas, crianza de la exclusiva carne Wagyu (en especial la variedad de Kobe). Aunque, el verdadero cuidado de estas vacas se centra en un ambiente libre de estrés, una dieta especializada a base de granos y masajes ocasionales para mejorar su circulación.

La música, ha sido siempre una herramienta poderosa en nuestras vidas, pero ahora la ciencia está descubriendo cuán efectiva puede ser en el tratamiento de trastornos mentales. Al escuchar música puede mejorar significativamente los síntomas de la depresión, al actuar directamente sobre áreas específicas del cerebro.

La musicoterapia, es una disciplina que utiliza la música como parte de tratamientos para mejorar la salud mental y física de los pacientes, ayudando en la gestión del dolor, la ansiedad y otros problemas.

Este descubrimiento sugiere que la música tiene un potencial terapéutico que va más allá de lo emocional y podría utilizarse como una opción accesible y no invasiva para quienes padecen depresión. Incluso a los que no la tienen y puede ser propensos a ella, evita que puedan tenerla. Hay momentos en la vida de las personas que una buena música, te evade, te tranquiliza y te puede hacer llorar, eso es necesario, porque despeja tensión nerviosa y cerebral y puede conseguir, algo que no se resuelve con palabras.

la música tiene un efecto notable en la corteza auditiva, ayudando a sincronizar áreas cerebrales clave relacionadas con el estado de ánimo y la motivación. En pacientes con trastorno depresivo mayor, se registran oscilaciones cerebrales específicas conocidas como “theta”, las cuales contribuyen a la conexión entre el núcleo “Acumbens”, (grupo de neuronas del encéfalo). A este núcleo, se le atribuye una función importante en el placer, incluyendo la risa, así como el miedo, la agresión, la adicción y el efecto placebo y el núcleo de la estría terminal, región fundamental del cerebro anterior que actúa como un importante relevo de información emocional y está fuertemente implicada en la regulación del estrés y las respuestas de ansiedad.

Estos dos centros cerebrales juegan un papel crucial en la regulación de las emociones y la motivación, lo que explica por qué la música puede ser tan efectiva en aliviar los síntomas depresivos. Este enfoque basado en la modulación auditiva podría representar una herramienta terapéutica novedosa y natural, especialmente para quienes buscan alternativas a los tratamientos farmacológicos.

De hecho, los investigadores subrayan que “la música tiene la capacidad de restaurar la coordinación de estas áreas cerebrales, promoviendo un mejor equilibrio emocional y mental en pacientes con depresión”, una afirmación respaldada por sus experimentos con electroencefalogramas y grabaciones intracraneales.

Una de las mayores ventajas de utilizar la música como parte del tratamiento de la depresión es su accesibilidad. Escuchar música es una actividad sencilla que no requiere de entrenamiento especial, y puede practicarse en cualquier lugar. Pero, ¿Cómo debería integrarse la música en el tratamiento diario?

Muchos especialistas recomiendan escuchar música relajante o instrumental que facilite la concentración y promueva un ambiente de calma. Sin embargo, también es importante considerar las preferencias musicales personales, ya que la clave está en elegir la música que resuene emocionalmente con el paciente que la está escuchando. No todos reaccionamos de la misma manera a los mismos géneros o melodías.

Además, la música podría utilizarse en conjunto con otras terapias, como la terapia cognitivo-conductual o la meditación, para potenciar sus efectos. Al mejorar la motivación y reducir los niveles de ansiedad, la música crea un ambiente mental más propicio para el éxito de otras intervenciones terapéuticas.

Curiosas situaciones existen como la d operar sin anestesia, debido a que es necesario que el paciente este despierto. El caso más conocido ocurrió en el King’s College Hospital de Londres, donde una paciente británica llamada Dagmar Turner, tocó el violín mientras los médicos le extirpaban un tumor en el lóbulo frontal derecho.

La música no solo tiene un impacto positivo en las personas que sufren de depresión, porque diversos estudios han demostrado que aprender a escuchar música desde una edad temprana tiene efectos profundos en el desarrollo del cerebro.

Niños que tocan instrumentos musicales tienden a desarrollar una mejor memoria y habilidades cognitivas mejoradas, como la capacidad para resolver problemas y aprender idiomas. Esto se debe a que la música estimula diversas áreas cerebrales, fortaleciendo las conexiones neuronales.

Además, la música ayuda a mejorar la creatividad y el pensamiento crítico especialmente en los niños, debido a su capacidad para involucrar diferentes hemisferios cerebrales simultáneamente. Esto refuerza la idea de que la música no solo es una herramienta terapéutica, sino también educativa.

Un aspecto menos conocido, pero igualmente importante del impacto de la música en nuestra salud mental es su relación con el sueño. Algunas investigaciones sugieren que escuchar música relajante antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño al reducir los niveles de estrés y ansiedad.

Un sueño reparador es fundamental para mantener una buena salud mental, lo que refuerza el papel de la música como un aliado poderoso en la lucha contra la depresión y otros trastornos del estado de ánimo.

Quienes incorporan la música en su rutina nocturna experimentan un sueño más profundo y menos interrupciones. Esto, a su vez, tiene un impacto positivo en su bienestar general, ya que un buen descanso es crucial para la recuperación emocional y mental.

No podemos dejar de mencionar los efectos terapéuticos que la música puede tener en otros ámbitos de la salud. La música como herramienta terapéutica en el manejo del dolor y la ansiedad. Por ejemplo, en hospitales y clínicas, la música se ha utilizado con éxito para reducir el dolor en pacientes con enfermedades crónicas y para disminuir la ansiedad en aquellos que enfrentan procedimientos médicos invasivos. La musicoterapia, es una disciplina cada vez más aceptada, emplear la música como parte de programas de tratamiento más amplios para mejorar la calidad de vida de los pacientes, es importante y necesario.

También se ha conocido, que en los hospitales se ayuda a los ingresados por cualquier dolencia, tenerlos entretenidos con medios exteriores de comunicación como televisiones en las habitaciones de última generación con múltiples canales; dejar que esté conectado al mundo exterior por medio del móvil y se así evita que el tiempo transcurra sin notarlo y el enfermo, no se quede con los tiempos muertos y “mirando a las musarañas” provocando situaciones de ansiedad o depresiones haciendo infinito, el tiempo de ingreso.

Yo mismo hace unos días, tuve que ingresar en el Hospital Clínico de Madrid, y mi sorpresa al entrar en la habitación fue encontrarme con una pantalla de televisión digital (60X40) de última generación 4K, suspendida en un brazo direccional y con todos los canales y servicios de Internet, servicios del hospital, todo lo inimaginable, realmente mi estancia allí fue mucho más llevadera y fácil.

En resumen, la música tiene un enorme potencial para mejorar la salud mental y la depresión e igualmente, es emocional para las personas que sufren de depresión y otros trastornos. No solo ofrece un tratamiento natural y accesible, sino que también tiene efectos duraderos en la mejora de la calidad de vida. A medida que la investigación continúa revelando los secretos del cerebro, está claro que la música jugará un papel fundamental en las terapias del futuro, tanto para el bienestar emocional como para el físico.

La música puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo, y aliviar los síntomas de trastornos como la depresión y la ansiedad, al influir en áreas del cerebro relacionadas con las emociones y la motivación.

Si bien la música puede ser una herramienta terapéutica efectiva, no debe considerarse un reemplazo de los tratamientos médicos tradicionales, como los medicamentos, se estima como un complemento y que ayuda a aminorar los síntomas depresivos y los cuadros de ansiedad.

La música relajante o instrumental suele ser la más recomendada, pero lo más importante es que sea música que resuene emocionalmente con la persona.

La música activa diversas áreas del cerebro, incluidas aquellas responsables de las emociones, la memoria y la motivación.

Esto puede tener efectos positivos en la regulación del estado de ánimo.

Sí, escuchar música relajante antes de dormir puede reducir el estrés y la ansiedad, facilitando un sueño más profundo y reparador.

La musicoterapia es una disciplina que utiliza la música como parte de tratamientos para mejorar la salud mental y física de los pacientes, ayudando en la gestión del dolor, la ansiedad y otros problemas.

En otros conceptos, la utilización de la música que escuchan los adolescentes y su impacto en sus conductas, se reflejan en un estudio científico realizado por el investigador Javier Benito Blanco, al realizar una muestra con 2.070 adolescentes de 63 centros educativos, de Castilla/La Mancha, para saber qué música escuchan y cómo se relaciona ese consumo y con que conductas mentales se manifiestan. Todo ello teniendo en cuenta que los resultados reflejan, que el género que más escuchan entre los jóvenes castellano manchegos es el reguetón. El resultado refleja, que Bad Bunny, Shakira, Rauw Alejandro o Anuel AA, son los cantantes más escuchados entre los jóvenes adolescentes. Según el estudio refleja que los adolescentes reciben estímulos a partir de la música y “en esa edad son como esponjas”.