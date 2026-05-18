Un reconocimiento inigualable e imprescindible, Joan Manuel Serrat

El 14 de mayo de 1965, debería estar registrado en un libro de oro de la canción española si alguien se hubiera molestarse en escribirlo. Fue aquel día y en la capilla francesa de Barcelona donde un festival de componentes de la “nova canço catalana”. Junto a los María del Carmen Girau, Miquel Porter y Martin Llauradó, debuta un nuevo cantautor que se llama Joan Manuel Serrat y debemos decir, que fue el más aplaudido del programa. Era el primer concierto, la primera presencia en público de un muchacho barcelonés estudiante de Maestría Industrial y Peritaje, que había descubierto la canción durante un recital de los nuevos cantautores catalanes en su campamento de milicias universitarias.

Joan Manuel, se había hecho con una guitarra empezó ac0mponer sus temas en catalán, su lengua paterna, pues el castellano era de su madre que era aragonesa. Serrat, era una gran revelación. En el grupo formado por Pi de la Serra, Raimon, Guillermina Mota y María del Mar Bonet, miembros de la “nova cançó catalana”, faltaba un lirico, alguien capaz de emocionar con sus canciones y ser programado por las emisoras sus canciones. En 1965, graba su primer disco, cuatro canciones propias: “Ella em deixa”; “El Mocador”; “La mort de l’avi” y “Una guitarra”. Su éxito fue fulminante. Al año siguiente, edito dos discos más en catalán y en 1967 se decide a dar el paso y rompe la inexistente norma de la “nova cançó” y cantó y grabó en castellano.

Ahora pasados algo más de cincuenta años, se retira dejando uno de los más importantes legados de la música con infinidad de composiciones propias, con adaptaciones musicales de la poesía de Machado, Miguel Hernández e infinidad de poetas, que han visto sus escritos y han podido escucharlos musicalizados por Joan Manuel. Igualmente, hay composiciones que se han entronizado en el pueblo llano, haciéndola suya como, la saeta del cristo de los gitanos, o el tema “Mediterráneo”, canciones que se acopla a una inmensa población de nuestro país y que eleva a este cantautor a la categoría de maestro en el arte de escribir creando emociones para varias y sucesivas generaciones.

Sus conciertos en directo con Joaquín Sabina, Ana Belén y Víctor Manuel, han hecho, las delicias de los asistentes con el agotamiento de las entradas en cualquier acontecimiento. Notaremos su falta, aunque es lógico que hay parar de estar en primera fila. No es fácil seguir a los 82 años, aunque es suficiente la labor realizada y el bagaje de canciones que nos ha hecho soñar a nuestros corazones.

Es un ser humilde, silencioso, impecable en el trato, sumiso ante los acontecimientos negativos, que los ha tenido con gobiernos como el nuestro en plena dictadura o en Chile y Argentina. También cabe destacar que sus principios estaban por encima de cualquier presión y sus canciones han revolucionado las clases sociales, señalando con las letras de sus canciones la situación que se convivía en esos momentos y convertía sus letras en una base de principios.

Muchos son los premios que ha obtenido a largo de su carrera, importantes todos, aunque cabe destacar en el 2024, “El Princesa de Asturias”; un año antes la medalla de honor de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), o el pasado año la Medalla de honor de la Generalitat de Cataluña. Amén de ser nombrado “doctor honoris causa” por infinidad de Universidades. Aunque en el 2007 tuvo el honor en ser, Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor.

La Academia de la Música de España, ha concedido a Joan Manuel Serrat el primer Premio de Honor, un galardón creado para reconocer a las figuras fundamentales de la creación musical de nuestro país.

En palabras de Sole Giménez, presidenta de la Academia de la Música de España, “Las canciones de Serrat nos han acompañado en nuestras vidas, han puesto palabras a lo que sentíamos y han elevado la música a ese territorio donde conviven la poesía, la conciencia y la emoción verdadera”. También, asegura que “ha sido y será faro, referencia y casa para varias generaciones.

Serrat ocupa un lugar esencial en la historia cultural española que abarca la canción de autor, la poesía y el compromiso social, además de haberse convertido en un puente entre generaciones. Desde sus comienzos en los años sesenta, ha labrado una carrera que le ha convertido en referente de la canción de autor en todo el ámbito hispano. Su carrera ha alcanzado una dimensión histórica con álbumes tan fundamentales como Mediterráneo (1971), disco en el que se incluye una canción del mismo nombre que se ha convertido en un icono cultural.

Serrat a lo largo de su vida, ha denunciado enérgicamente cómo la sociedad margina a los mayores. El cantautor ha señalado que normalizar la soledad en la vejez equivale a justificar el abandono. Ha advertido que prescindir de las personas mayores es como quemar libros, ya que destruye la memoria, la experiencia y la humanidad, recordando que aún tienen mucho que aportar. El vínculo de Joan Manuel Serrat con la soledad abarca desde sus composiciones musicales hasta sus recientes y profundas reflexiones sobre el trato a las personas mayores. Es un tema recurrente y multifacético en su vida y obra.

Para que tengamos la conciencia clara de lo que se nos avecina con la IA (Inteligencia Artificial), es en el caso de Serrat, la creación recientemente en el pasado mes de mayo, cuando circuló intensamente un supuesto tema de Serrat titulado «Serrat y la soledad» o «Sin nosotros no». Esta canción reivindicaba el papel de los mayores y denuncia su invisibilidad. Sin embargo, fue totalmente desmentida por el artista la autoría de dicha canción. Se trataba de una pieza musical generada mediante Inteligencia Artificial (Suno) que utiliza una voz similar a la del cantautor. Y una letra que aun sin ser de Serrat, se podría sentirse orgulloso de que así fuese, porque no solo es reivindicativa, sino bella y emotiva.