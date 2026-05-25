Mónica Naranjo lanza “Puzzles” y anuncia el gran cierre de su gira en Madrid

Mónica Naranjo vuelve a escena con fuerza renovada. La cantante estrena este viernes a las 18:00 horas su nuevo tema, “Puzzles”, una propuesta que profundiza en su sello más reconocible y reafirma su identidad artística tras más de tres décadas sobre los escenarios.

Escrito y compuesto por la propia intérprete, el sencillo explora las complejidades de las relaciones personales y la tendencia a permanecer en vínculos dañinos. La canción plantea una reflexión sobre el papel que adoptan las personas dentro de estas dinámicas, a menudo forzándose a encajar en realidades que generan dolor. Todo ello se potencia con una interpretación vocal intensa, especialmente en su estribillo, donde la artista despliega toda su carga emocional.

La producción vuelve a estar en manos de Nebulossa, con quienes ya colaboró en su anterior lanzamiento. El resultado es una pieza que combina madurez musical y una narrativa directa, diseñada para conectar con el público desde lo emocional.

El estreno llega acompañado de un visualizer de estética sobria pero sugerente, en el que predominan los contrastes entre blanco y negro y color. La propuesta visual, desarrollada junto a su equipo creativo, busca resaltar la fuerza interpretativa de la cantante. Además, Naranjo presentará el tema en televisión en el programa El Hormiguero.

En paralelo a este lanzamiento, la artista ha confirmado nuevas citas dentro de su gira “Greatest Hits Concerts 2026”. A Coruña se suma al calendario con un concierto el 20 de noviembre en el Coliseum, mientras que Madrid acogerá el cierre definitivo del tour el 7 de diciembre en el Movistar Arena.

La gira, que celebra sus 30 años de carrera, llega tras el éxito rotundo de su anterior recorrido internacional, donde logró llenar recintos tanto en España como en América. En esta nueva etapa, el espectáculo se adapta a grandes espacios manteniendo una ambiciosa puesta en escena con banda en directo, cuerpo de baile y un potente despliegue visual.

El repertorio repasará sus mayores éxitos, desde “Desátame” hasta “Sobreviviré” o “Pantera en libertad”, junto a otras canciones destacadas que sorprenderán a sus seguidores.

El tour recorrerá un total de 15 ciudades españolas a lo largo de 2026, consolidando a Mónica Naranjo como una de las figuras más sólidas y admiradas del pop en español.