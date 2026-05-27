El concierto ‘Omega 30º Aniversario’ cambia de fecha tras la intervención médica de uno de sus artistas

El esperado concierto conmemorativo del 30º aniversario de Omega no se celebrará finalmente en la fecha prevista. La organización ha confirmado su aplazamiento tras la intervención médica a Antonio Arias, integrante de Lagartija Nick, una de las figuras clave del proyecto.

Inicialmente programado para el 3 de junio, el evento se traslada al 14 de julio, una decisión adoptada tras ajustar los compromisos de los artistas, respetar los plazos de recuperación del músico y encajar la nueva fecha dentro del calendario del festival.

Los asistentes que ya habían adquirido sus entradas no tendrán que realizar ningún trámite: los tickets serán válidos automáticamente para la nueva cita. No obstante, quienes no puedan acudir en julio podrán solicitar el reembolso íntegro a través del mismo canal donde realizaron la compra.

Desde la organización de Noches del Botánico han querido trasladar su apoyo a Antonio Arias, deseándole una pronta recuperación, y confían en reencontrarse con el público madrileño en una velada que promete mantener intacto su carácter especial.

Omega 30 aniversario

Hace más de quince años que el gran Enrique Morente no está entre nosotros, pero el espíritu que alumbró el milagro de “Omega” ha seguido bien presente gracias a su vasta influencia y a los músicos que se aliaron con él para proponer una visionaria fusión entre flamenco y rock, bajo el influjo de la poesía de Federico García Lorca y Leonard Cohen, que prácticamente dio lugar a un nuevo lenguaje musical, sembrando una influencia que se ha prolongado a lo largo de las últimas décadas.

La combinación de electricidad rock y jondura flamenca es hoy en día un lugar común, pero entonces se antojaba una irreverente osadía. Se cumplen ahora treinta años de aquel hito, y la efeméride demandaba que Lagartija Nick volvieran a recuperar al elenco de colaboradores con quienes han ido exhumando puntualmente la magia de aquel irrepetible trabajo.