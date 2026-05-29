McCartney convierte su infancia en Liverpool en un disco confesional cargado de memoria

Paul McCartney vuelve a mirar hacia atrás y lo hace sin filtros. A sus 83 años, el músico británico publica este 29 de mayo The Boys of Dungeon Lane, un trabajo profundamente personal en el que reconstruye su juventud en Liverpool a través de catorce canciones atravesadas por la nostalgia, la familia y los primeros sueños.

El álbum, producido por Andrew Watt, cuenta además con la participación de Ringo Starr, lo que añade un guiño emocional a su pasado beatle. El título hace referencia a la calle cercana a su primer hogar, un escenario que sirve como hilo conductor de historias que hasta ahora no habían sido expuestas con tanta claridad.

Con un sonido que se mueve entre el pop y el rock, y matices de jazz y country, McCartney demuestra que su versatilidad sigue intacta. Aunque su voz ha perdido parte del brillo de juventud, conserva una calidez que encaja con el tono introspectivo del disco.

Las canciones recorren momentos clave de su vida antes de la fama, cuando junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr aún no eran leyendas. Desde la evocadora apertura con As You Lie There hasta piezas como Last Horizon, el oyente es transportado a los primeros recuerdos del artista, entre patios de recreo, tardes junto al río Mersey y calles marcadas por la dureza de la posguerra.

El disco también deja espacio para la amistad y el reencuentro, como en Home to Us, donde comparte protagonismo con Starr. Sin embargo, es en los temas más íntimos donde el músico alcanza mayor profundidad, especialmente en Life Can Be Hard, una reflexión sobre las dificultades cotidianas, o en Down South, donde revive viajes juveniles cargados de incertidumbre y esperanza.

El cierre llega con Mamma Gets By, una de las composiciones más personales del álbum, dedicada a su madre. En ella, McCartney recuerda su esfuerzo silencioso y el papel decisivo que tuvo en su vida. A lo largo del disco también aparece la figura de sus padres, reflejando el sacrificio familiar en un contexto económico complicado.

Según su discográfica, estas canciones nacen de un McCartney especialmente sincero, que ha decidido abrir una ventana a su pasado con una honestidad poco habitual. Un proyecto que comenzó hace cinco años y que hoy se presenta como un retrato emocional de los años que marcaron el inicio de una de las carreras más influyentes de la música.