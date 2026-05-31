The Kooks desembarcan en «Noches del Botánico» con nueva piel sonora

Hay grupos que no necesitan reinventar el ruido mediático para mantenerse en pie. The Kooks pertenecen a esa estirpe de bandas que han sabido resistir el paso del tiempo sin perder el pulso creativo. Desde Brighton, donde echaron a andar en 2004, han construido una trayectoria firme, ajena a modas pasajeras, pero siempre conectada con el público.

Mientras otros nombres de su generación acaparaban titulares a base de impacto inmediato, el proyecto liderado por Luke Pritchard ha crecido desde la constancia y la evolución. Junto a Hugh Harris y Alexis Nuñez, han ido afinando un sonido que, sin renunciar a sus raíces británicas más clásicas, ha sabido abrirse a nuevos matices.

Su estreno discográfico, “Inside In / Inside Out”, sigue siendo una referencia inevitable, pero el verdadero valor de The Kooks reside en su capacidad para no quedarse anclados en aquel éxito. Cada etapa ha supuesto un paso adelante, una búsqueda que alcanza un nuevo punto de madurez con “Never / Know” (2025), un álbum donde el grupo explora territorios más cálidos, con pinceladas soul y una sensibilidad renovada.

Esa nueva etapa podrá vivirse en directo el próximo 25 de julio en el festival Noches del Botánico, en Madrid, una de las citas más cuidadas del calendario estival. La actuación promete ser uno de los momentos destacados del ciclo, tanto por el repertorio como por el momento creativo que atraviesa la banda.

25 de julio

19:30 horas. Aperura de puertas

22:00 horas. The Kooks

LIMA SHAKES

Pero la velada arrancará con una apuesta emergente que ya empieza a generar expectación: Lima Shakes. Esta joven formación de rock alternativo, de espíritu eléctrico y actitud fresca, se perfila como una de las posibles revelaciones del festival. Con influencias que transitan entre el indie británico y el garage contemporáneo, el grupo ha empezado a abrirse hueco gracias a un directo enérgico y una propuesta que combina melodía y contundencia.

Su presencia en el escenario, apenas unas horas antes del plato fuerte, no es casual: todo apunta a que Lima Shakes está lista para dar el salto y conquistar a un público más amplio en una noche que mezcla veteranía y nuevas promesas.

19:30 Apertura de puertas

20:00 Lima Shakes

Lima Shakes. Foto: Paul Monzón