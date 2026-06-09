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Música en directo en Madrid

Pamela Rodríguez aterriza en las «Noches del Botánico» con su nuevo disco “Monstruo narcisista”

La artista peruana, afincada en Galicia, abrirá el concierto de Pablo López el próximo 19 de junio

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La cantante y compositora Pamela Rodríguez, nacida en Perú y afincada en Galicia desde hace cinco años, continúa consolidando una trayectoria marcada por la diversidad sonora y la profundidad lírica. A lo largo de su carrera ha transitado con naturalidad entre el indie pop, las raíces del folclore peruano y el jazz, construyendo un universo musical que combina sensibilidad personal y reflexión social.

Sus letras, centradas en la introspección, la identidad y la libertad —especialmente desde una perspectiva femenina—, han sido una constante en una discografía que ya suma cinco trabajos. Entre sus reconocimientos destacan dos nominaciones a los Latin Grammy: como Mejor Nueva Artista en 2005 y por Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en 2011.

Rodríguez también ha compartido proyectos con figuras destacadas como Kevin Johansen, Julieta Venegas, Iván Ferreiro o Los Pilotos, grupo vinculado a miembros de Los Planetas. Ahora presenta “Monstruo narcisista” (2026), su último lanzamiento y el primero bajo el sello Subterfuge.

El público madrileño podrá verla en directo el próximo 19 de junio dentro del ciclo Noches del Botánico, donde actuará como telonera de Pablo López.

Horarios del concierto:

19:30 Apertura de puertas
20:15 Pamela Rodríguez
21:45 Pablo López

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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