Treinta años después, El Barrio vuelve a empezar y lo hará con la gira más emocionante de su carrera

Treinta años después de iniciar un camino que lo ha convertido en una de las voces más auténticas y queridas de la música española, El Barrio anuncia “30”, la gira con la que celebrará junto a sus seguidores una trayectoria irrepetible.

Será un acontecimiento muy especial. Un viaje emocional a través de tres décadas de canciones que han acompañado a millones de personas y que forman ya parte de la vida de varias generaciones.

“30” no será únicamente una gira. Será un reencuentro entre El Barrio y los miles de seguidores que han convertido cada uno de sus conciertos en una experiencia inigualable. Un espectáculo diseñado para recorrer los grandes himnos de su carrera, recordar los momentos que han marcado su historia y presentar también las nuevas canciones de una etapa que ya ha comenzado con el lanzamiento de “Peliculón”, primer adelanto de su próximo trabajo discográfico.

La gira arrancará el próximo 5 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid y contará inicialmente con 17 conciertos en algunas de las principales ciudades del país, entre ellas Málaga, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Cádiz, Granada o Almería.

Con más de 3 millones de discos vendidos, 14 álbumes de estudio, 6 discos de oro, 15 discos de platino y más de 600 conciertos a sus espaldas, José Luis Figuereo “El Barrio” continúa siendo un fenómeno único dentro de la música española. Su capacidad para conectar con el público, su personalidad artística y un repertorio que ha trascendido a lo largo de los años lo han convertido en uno de los artistas más sólidos y respetados del panorama nacional.

Durante tres décadas, sus canciones han hablado de amor, orgullo, raíces, pérdida, esperanza y dignidad. Han acompañado historias de vida y han encontrado su verdadera dimensión sobre los escenarios, donde miles de voces las han convertido como un himno que han marcado muchos recuerdos.

En 2027, esa historia continúa. Treinta años después, El Barrio llevará a cabo esta girade la mano de Eternidad Eventos y Talent Producciones para celebrar el pasado, vivir el presente y abrir una nueva página de su legado. Un espectáculo para disfrutar y cantar en directo. El artista cumple 30 años de trayectoria que confirman lossombreros, las letras aprendidas de memoria y el Orgullo Barriero que convierte cada recinto en una liturgia popular, verdadera y profundamente emocional.

Primeras fechas confirmadas:

• Madrid – Movistar Arena: 5 de febrero 2027

• Málaga – Palacio de Deportes José María Martín Carpena: 12 de febrero 2027

• Barcelona – Palau Sant Jordi: 26 de febrero 2027

• Tarragona – Caixa Bank Tarraco Arena: 19 marzo 2027

• Valencia – Roig Arena: 3 de abril 2027

• Sevilla – Icónica Santalucía Sevilla Fest: 5 junio 2027

• Valladolid – Pingüinos Arena: 12 de junio 2027

• Murcia – Espacio Norte: 19 de junio 2027

• Úbeda – Fest Muve: 3 de julio 2027

• Cádiz – Cádiz Music Stadium: 10 julio 2027

• Benidorm – Sky Fest: 16 de julio 2027

• Castellón – SOM Festival: 17 de julio 2027

• Huelva – Doñana Music Experience: 7 de agosto 2027

• Ejea de los Caballeros (Zaragoza) – Antiguo Campo de Fútbol: 4 septiembre 2027

• Almería – Plaza de Toros: 18 de septiembre 2027

• Granada – Cortijo del Conde: 2 de octubre 2027

• Córdoba – Plaza de Toros: 9 de octubre 2027

• Bilbao – Bizkaia Arena – BEC!: 16 octubre 2027