KARD confirma conciertos en Barcelona y Madrid como parte de su nueva gira europea

El grupo mixto surcoreano KARD ha hecho oficial su regreso a los escenarios europeos con una gira que incluirá dos citas en España. Tras generar expectación en redes sociales, la formación ha desvelado un itinerario que pasará por varias ciudades del continente y que tendrá parada en Barcelona y Madrid el próximo mes de septiembre.

Las fechas elegidas son el miércoles 9 de septiembre en la sala Razzmatazz de Barcelona y el jueves 10 en Wagon, en Madrid. Además de España, el tour recorrerá otras capitales europeas como Berlín, Frankfurt, Bruselas, Lisboa, Londres y Sofía.

Las entradas para ambos conciertos, junto con opciones VIP, saldrán a la venta el martes 16 de junio a partir de las 12:00 horas. Podrán adquirirse a través de plataformas como mitaquilla.com, El Corte Inglés, entradas.com, baila.fm y Tomaticket.

Formado por BM, J.Seph, Somin y Jiwoo, KARD se ha posicionado como uno de los referentes más singulares del K-pop gracias a su formato mixto y a una propuesta sonora que fusiona EDM, hip-hop, ritmos tropicales y matices latinos. Desde su debut en 2017 bajo el sello DSP Media, han desarrollado un estilo propio que destaca tanto en estudio como sobre el escenario.

Su repertorio incluye temas ampliamente reconocidos como “Oh NaNa”, “Don’t Recall”, “Rumor”, “Bomb Bomb”, “Dumb Litty”, “Gunshot” o “ICKY”, que han contribuido a consolidar una base de seguidores global cada vez más fiel.

Este nuevo tour llega tras el éxito de su anterior gira europea en 2024, titulada “Where To Now?”, que dejó una destacada acogida en Madrid. En esta ocasión, el grupo volverá a encontrarse con su público europeo con un espectáculo que combinará sus grandes éxitos, canciones favoritas de los fans y una puesta en escena de alto nivel.