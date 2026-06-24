Carlos Baute anuncia gira internacional y canción inédita

El regreso de Carlos Baute a los escenarios ya está en marcha. El cantante venezolano dio el pistoletazo de salida a su nueva gira el pasado 19 de junio en Tenerife, inicio de un recorrido que lo llevará por numerosas ciudades españolas antes de cruzar de nuevo el Atlántico.

Coincidiendo con esta etapa en directo, Baute presenta “¿Quién mejor que tú?”, un sencillo que gira en torno al amor duradero y a esas relaciones que marcan un antes y un después. La canción mantiene su sello característico, pero incorpora matices actuales que refrescan su sonido sin perder cercanía.

El tema ha sido desarrollado junto al productor colombiano Andrés Castro, figura clave en la música latina contemporánea. Ambos coincidieron en Miami para dar forma a una idea sencilla pero potente: celebrar a esa persona única con la que se quiere compartir la vida. El resultado es una pieza emocional, directa y sin artificios.

Con millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, Baute continúa consolidando su conexión con el público. Este lanzamiento llega acompañado de un videoclip que refuerza el mensaje del tema, apostando por una narrativa íntima centrada en la elección consciente del amor.

Una gira que mira al futuro

Tras varios meses de actividad en Latinoamérica —incluyendo conciertos y su participación televisiva en Argentina como jurado del programa “Es mi sueño”— el artista retoma su agenda en España con una intensa gira veraniega.

Las próximas semanas lo llevarán por ciudades como Madrid, Granada, Cádiz, Barcelona o Valencia, en una serie de conciertos que servirán como puente hacia una nueva etapa creativa. El tour culminará con una actuación internacional en Buenos Aires el 2 de octubre.

Próximo disco en camino

En paralelo a la gira, Baute trabaja en un proyecto discográfico que reunirá algunos de sus mayores éxitos reinterpretados junto a otros artistas. El álbum, previsto para finales de año, busca celebrar más de tres décadas de carrera manteniendo una mirada actual.

Una trayectoria consolidada

Con más de 30 años en la música, Carlos Baute se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del pop latino. Su repertorio incluye canciones ampliamente populares como “Colgando en tus manos” o “Te regalo”, y ha sido reconocido con múltiples premios y certificaciones internacionales.

Lejos de quedarse en la nostalgia, el artista continúa explorando nuevas formas de conectar con el público, combinando su legado con propuestas actuales que refuerzan su vigencia.

GIRA VERANO 2026

5 julio – Madrid

19 julio – Granada

31 julio – Granada

7 agosto – Cádiz

8 agosto – Almería

9 agosto – Murcia

10 agosto – Toledo

12 agosto – Valencia

15 agosto – Barcelona

22 agosto – Badajoz

28 agosto – Murcia

7 septiembre – Madrid

8 septiembre – Valladolid

y más por confirmar…

FECHA INTERNACIONAL

2 octubre – Buenos Aires, Argentina