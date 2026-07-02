El León de Belfast rugió en Madrid: Van Morrison confirma que las leyendas no envejecen, se consolidan

Era la primera vez que veía a Van Morrison en directo. Una de esas citas que uno guarda durante años como algo pendiente, casi obligatorio, tratándose de una leyenda viva de la música. Y, sin embargo, salí con una sensación curiosa: admiración absoluta por lo vivido, pero también una pequeña espina clavada por lo que no llegó a ocurrir.

El concierto, celebrado en Las Noches del Botánico de Madrid —festival que este año celebra su décimo aniversario con un cartel de estrellas y un rotundo éxito de público—, estaba completamente lleno. No extraña, por eso, que Van Morrison haya decidido repetir.

Sin convertirse en un artista expansivo ni mucho menos, Morrison dejó momentos poco habituales: permitió que el concierto se proyectara en las pantallas laterales, sonrió en varias ocasiones. Detalles pequeños, pero significativos tratándose de quien es.

El arranque fue algo frío, centrado en temas recientes y revisiones de blues que, aunque impecables, no despertaron demasiada emoción inicial. Hubo que esperar a que el concierto encontrara su ritmo, algo que ocurrió cuando decidió salirse parcialmente del guion y rendir homenaje a Ray Charles. Ahí, por fin, todo empezó a fluir con naturalidad.

A partir de ese momento, el concierto ganó altura. Con una banda sólida y elegante —metales precisos, base rítmica impecable y músicos de absoluta confianza— Morrison demostró que, a punto de cumplir los 81 años, sigue conservando una voz poderosa y un control escénico envidiable. Alternó saxofón, armónica y guitarra mientras recorría distintos momentos de su carrera, con especial atención a sus trabajos más recientes.

Hubo espacio para clásicos como “Real Real Gone” o “Moondance”, que sí lograron conectar de inmediato con el público. También para momentos más introspectivos, como “Enlightenment”, que aportaron variedad a un repertorio dominado por el soul, el blues y el jazz.

Y, sin embargo, mientras avanzaba la noche, había una ausencia cada vez más evidente.

No sonó “Brown Eyed Girl”.

Para muchos puede ser un detalle menor. Pero en mi caso —y seguramente en el de bastantes asistentes— no lo era. Fue precisamente esa canción, publicada en 1967 dentro de su debut en solitario Blowin’ Your Mind!, la que me hizo descubrir a Van Morrison. Su melodía luminosa, su estribillo imposible de olvidar y ese aire folk-pop que la convirtió en un clásico atemporal forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Por eso resultó extraño que no apareciera en ningún momento del setlist.

Es cierto que Morrison lleva años evitando apoyarse en sus grandes éxitos más evidentes. Su enfoque actual parece más interesado en reivindicar su vigencia artística que en complacer expectativas. Y, desde ese punto de vista, el concierto fue coherente, sólido y hasta admirable.

Pero también dejó claro que ver a una leyenda no siempre implica escuchar aquello que la convirtió en leyenda para cada uno.

El cierre llegó con “Gloria”, antes de abandonar definitivamente el escenario. No hubo bises, tampoco protestas. El público asumió las reglas del juego.

Porque, al final, más allá de canciones concretas, lo verdaderamente excepcional sigue siendo poder ver sobre un escenario a alguien como Van Morrison. Aunque, esta vez, me quedara con ganas de escuchar justo la canción que me llevó hasta él.