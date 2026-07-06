Lima Shakes irrumpe en «Las Noches del Botánico» con un directo que apunta alto

La banda emergente Lima Shakes visitaron la redacción de Periodista Digital, donde compartieron detalles sobre uno de los conciertos más relevantes de su corta pero prometedora trayectoria. El grupo será el encargado de inaugurar la jornada del próximo 25 de julio en el festival Las Noches del Botánico, uno de los eventos musicales más reconocidos del verano madrileño.

Formada por Alessandro Ambrosini y Alonso Suárez, Lima Shakes se mueve dentro de un rock alternativo de carácter enérgico, con claras influencias del indie británico y el garage contemporáneo. Su propuesta combina guitarras contundentes, melodías pegadizas y una actitud fresca que conecta especialmente con el público joven.

El concierto arrancará a las 20:00 horas, tras la apertura de puertas a las 19:30, situando a la banda en una posición clave dentro del cartel. Lejos de ser un simple aperitivo, su actuación se perfila como uno de los momentos a seguir de la noche, justo antes del plato fuerte protagonizado por The Kooks.

En los últimos meses, Lima Shakes ha ido ganando visibilidad gracias a la intensidad de sus directos y a una identidad sonora que empieza a diferenciarse dentro del panorama independiente. Su presencia en un festival de esta magnitud no solo confirma su progresión, sino que también los sitúa como una de las propuestas emergentes con mayor proyección.

Todo apunta a que esta actuación en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense puede marcar un antes y un después para la banda, que afronta el reto de conquistar a un público más amplio en un entorno que combina artistas consolidados con nuevas promesas.