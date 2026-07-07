Treinta y dos años después, Jean-Michel Jarre conquista Madrid: de la lluvia de 1993 al éxtasis electrónico

El 9 de octubre de 1993 estuve a punto de ver por primera vez a Jean-Michel Jarre en Madrid. Todo estaba preparado para una cita histórica en el Hipódromo de La Zarzuela, pero el cielo decidió otra cosa. Llovió sin tregua durante horas, hasta convertir el recinto en un lodazal impracticable. Aquel aguacero terminó por cancelar el que iba a ser el debut del músico francés en la capital. La suspensión dejó tras de sí pérdidas millonarias y un montaje colosal desmontado a contrarreloj. Aquella noche, Jarre se convirtió en el concierto que no fue.

Más de tres décadas después, la historia ha tenido su revancha

El compositor francés inauguró su paso por Madrid dentro del ciclo Noches del Botánico con todas las entradas agotadas y sin margen para la duda. A sus 77 años, lejos de cualquier nostalgia pasiva, Jarre se presentó como lo que siempre ha sido: un arquitecto del sonido que sigue empujando los límites de la música electrónica.

Hablar de él es hablar de un antes y un después. Desde aquel Oxygène de 1976, que transformó un lenguaje experimental en fenómeno global, su carrera ha sido un viaje constante entre lo atmosférico y lo popular, entre lo analógico y lo digital. Su trabajo reciente, con proyectos como Oxymore, demuestra que sigue explorando territorios como el audio inmersivo o la inteligencia artificial sin perder identidad.

El ambiente previo en el Botánico ya anticipaba la magnitud del evento. Zonas de descanso, propuestas gastronómicas y música ambiental fueron calentando un recinto que, horas antes del inicio, ya estaba prácticamente lleno.

Los más fieles aguardaban cerca del escenario, desafiando el calor, conscientes de que lo que venía no era un concierto cualquiera.

Cuando las luces se apagaron con puntualidad milimétrica, el arranque con Les Chants Magnétiques 1 dejó claro que Jarre sigue dominando el pulso emocional del sintetizador. Sin pausas innecesarias, el espectáculo avanzó como una maquinaria perfectamente engrasada: capas sonoras, secuencias envolventes y una puesta en escena que combinaba láseres, pantallas monumentales y efectos visuales de precisión quirúrgica.

Temas como The Opening o Sex in the Machine elevaron la intensidad, mientras Oxymore sumergió al público en una experiencia casi física, donde el sonido parecía desplazarse en el aire. En uno de los momentos más cercanos de la noche, Jarre tomó la palabra para reivindicar su conexión con España, citando a figuras como Dalí o Buñuel como parte de su imaginario creativo.

El repertorio funcionó como un recorrido por toda su trayectoria. Desde los clásicos imperecederos como Oxygène 2 o Equinoxe 7 hasta piezas más recientes y experimentales, el concierto avanzó sin perder tensión. La sincronización entre imagen y sonido convirtió el escenario en un espacio tridimensional en constante mutación.

En el tramo final, el espectáculo se transformó en una auténtica celebración colectiva. Temas como Brutalism o la revisión de Oxygène 4 llevaron al público a un terreno más cercano a la cultura de club, demostrando que Jarre no solo inventó un lenguaje, sino que sigue dialogando con él. El cierre, con clásicos como Magnetic Fields 2 y Rendez-Vous 4, desató la euforia total.

Más allá del despliegue técnico, hubo también discurso. Jarre defendió la tecnología como herramienta creativa, insistiendo en que la inteligencia artificial no sustituye al artista, sino que amplía sus posibilidades. Una idea coherente con toda su carrera: la de entender la música electrónica como un territorio en expansión.

Aquella noche de 1993 quedó marcada por la frustración y el barro. La de ahora, en cambio, fue una celebración luminosa. Jarre no solo saldó una deuda pendiente con Madrid, sino que demostró que su legado no pertenece al pasado. Sigue siendo presente. Y, sobre todo, sigue siendo futuro. ¡Ah! No olviden que su próximo directo será el 10 dejulio en el escenario de las Noches de Botánico.