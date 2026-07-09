La celebración de eventos internacionales de gran magnitud, confirma la capacidad de Madrid para competir en el circuito global de las grandes giras musicales y refuerza su posicionamiento como una de las principales capitales europeas de la música en directo, el entretenimiento y los grandes acontecimientos culturales.

Los grandes conciertos internacionales no solo generan una experiencia única para el público, sino que producen un retorno económico real. Un evento de esta magnitud, activa hoteles, restaurantes, comercios, transporte, proveedores, servicios turísticos y cientos de empresas vinculadas directa o indirectamente a la producción.

El concierto de Kanye West, previsto para el próximo 30 de julio 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, supondrá mucho más que una de las grandes citas musicales del verano en España. La llegada del artista a la capital representa un importante motor de actividad económica, turística, laboral y promocional para la ciudad, con un impacto económico estimado de más de 40 millones de euros.

La celebración del concierto de Kaney West, con su nominación actual personal de nombre: “YE”, en Madrid refuerza el posicionamiento de Madrid como uno de los grandes destinos europeos para la música en directo. Estamos hablando de un acontecimiento con una enorme capacidad de atracción internacional, que traerá a decenas de miles de visitantes extranjeros y proyectará la imagen de Madrid en todo el mundo.

Es uno de los artistas musicales más exitosos de todos los tiempos, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Ha ganado un total de 24 premios Grammy, lo que lo convierte en uno de los artistas más premiados de todos los tiempos.

Cinco de sus álbumes han sido incluidos y clasificados en la actualización del año 2020 en la lista de «Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos» según la revista Rolling Stone y está empatado con Bob Dylan. La revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2005 y 2015.

La mayoría de fuentes biográficas y referencias declaran que West nació el 8 de junio de 1977 en Atlanta, Georgia, cuando sus padres se divorciaran tenía tres años, se mudó junto a su madre a Chicago, Illinois. Su padre, Ray West, fue miembro de las Panteras Negras durante los 60 y 70, y fue uno de los primeros periodistas de tez negra en trabajar para el periódico The Atlanta Journal.

West con solo cinco años empezó a escribir poesía. Su madre recordó que se dio cuenta de la pasión de West por el dibujo y la música cuando él estaba en tercer grado. West empezó a rapear en tercer grado y empezó a armar composiciones musicales en séptimo grado, a veces vendiéndolas a otros artistas. Con trece años, West escribió una canción llamada «Green Eggs and Ham»y convenció a su madre de que pagara el tiempo en un estudio de grabación.

Kanye West empezó su carrera musical a mediados de los 1990, creando beats primordialmente para artistas locales, finalmente desarrollando un estilo particular que involucraban vocales aceleradas con samples de canciones clásicas de soul.

La carrera musical de West se define por frecuentes cambios de estilo y diferentes enfoques musicales.En los años siguientes desde su debut, West ha adoptado tanto musical como líricamente un enfoque cada vez más experimental para crear música hip hop progresiva, manteniendo al mismo tiempo una accesibilidad pop. Ha introducido nuevos elementos musicales y puntos de referencia poco convencionales en su paleta sonora con cada álbum.[208] Con el tiempo, West ha explorado una variedad de géneros musicales que abarcan desde el soul al pop barroco, rock de estadio, electro, música house, indie rock, synth-pop, rock progresivo, industrial, punk y góspel.

El enfoque de West hacia la producción discográfica es consistentemente rico, matizado y estimulante. Sus producciones son afines a las composiciones musicales, con un estilo ornamentado con más profundidad propio de los artistas de hip hop y haciendo uso de una oreja para los coros. Incorpora instrumentos en vivo, samples vocales manipuladas y arreglos dramáticos para complementar sus ritmos. Sus trabajos musicales posteriores se basaron cada vez más en la aplicación de estaciones de audio digitales con sintetizadores, bajo electrónico y batería computarizada.

Con su álbum debut, West logró encontrar un equilibrio entre temas líricos de rap inteligente y hábil. A medida que su composición inyecta melodías pop en ritmos crudos de hip hop, las letras de West lo encuentran rapeando sobre temas importantes además de temas divertidos tocando con éxito un acorde tanto con la audiencia principal del hip hop como con su sector alternativo. Sus rimas han sido descritas como divertidas, provocativas y articuladas, capaces de pasar sin problemas de comentarios astutos a jactancia cómica y sensibilidad introspectiva.

En Madrid, se calcula un aforo aproximado de 68.000 asistentes y una previsión de que más del 60% del público que procede del extranjero. El concierto convertirá a Madrid durante esos días en uno de los grandes epicentros internacionales de la música en directo. La ciudad recibirá a decenas de miles de visitantes nacionales e internacionales que generarán actividad en sectores clave como la hostelería.

El concierto de Kanye West, generará más de 40 millones de euros de impacto económico en Madrid. El evento reunirá a cerca de 68.000 asistentes en el Riyadh Air Metropolitano y movilizará a más de 3.000 profesionales entre empleos directos e indirectos Más del 60% del público procederá del extranjero. La cita, prevista para el próximo 30 de julio de 2026, se perfila como uno de los acontecimientos musicales más relevantes del verano europeo.

A esta previsión se suma el público nacional, estimado en aproximadamente 27.200 asistentes procedentes de diferentes puntos de España, que también generará consumo en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y ocio.

Un evento de estas características activa la ciudad de forma transversal: desde el entorno del recinto hasta el centro urbano, desde los hoteles hasta los restaurantes, desde el transporte hasta el comercio, desde los servicios turísticos hasta la industria técnica y audiovisual.

La llegada de YE a Madrid se produce en un momento en el que la capital española consolida su papel como uno de los grandes destinos europeos para la música en directo, los espectáculos de gran formato y las giras internacionales.

La celebración de un concierto de esta magnitud permite visualizar el papel de la cultura, la música y el entretenimiento como industrias capaces de generar riqueza, empleo, reputación y atractivo internacional para Madrid.

El concierto de YE también tendrá una importante repercusión en términos de empleo y actividad profesional. La producción del espectáculo movilizará a más de 1.000 profesionales de forma directa y generará actividad para más de 2.000 personas de manera indirecta.

La movilización de más de 3.000 profesionales evidencia la complejidad de una producción de este nivel y el peso de la industria del directo como generadora de empleo especializado, actividad empresarial y oportunidades para proveedores locales, nacionales e internacionales.

En este sentido, el concierto de Kanye West representa una oportunidad para seguir reforzando la marca Madrid como una ciudad abierta, conectada, culturalmente activa y preparada para competir con otras grandes capitales europeas en la captación de grandes espectáculos internacionales.

YE, anteriormente conocido como Kanye West, es una de las figuras más influyentes de la música y la cultura contemporánea. Ganador de 24 premios Grammy, está considerado uno de los artistas más relevantes de la historia reciente del hip-hop y de la música popular un fenómeno global vinculado también a la moda, el diseño, la producción audiovisual y la cultura urbana.

Con más de 160 millones de discos vendidos en todo el mundo, YE ha marcado la evolución de la música contemporánea y ha influido en varias generaciones de artistas, productores y creadores.

La presencia de YE en Madrid no solo tiene valor como espectáculo musical, sino también como acontecimiento de repercusión global. La llegada de miles de asistentes extranjeros, el volumen de actividad económica previsto y la dimensión de la producción sitúan el concierto como uno de los grandes eventos internacionales del calendario español de 2026.

“Los grandes conciertos internacionales no solo generan una experiencia única para el público, sino que producen un retorno económico real para la ciudad. Un evento de esta magnitud activa hoteles, restaurantes, comercios, transporte, proveedores, servicios turísticos y cientos de empresas vinculadas directa o indirectamente a la producción”. El concierto de Madrid, viene precedido de su concierto en La Monumental Plaza de Toros de México.