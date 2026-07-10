Shakira cantante universal: “Entre problemas fiscales y éxitos musicales”

Las autoridades españolas argumentaron a Shakira que debía haber declarado en el 2011 los impuestos, porque residía en España mientras estaba de gira y salía con el futbolista Gerard Piqué. Shakira, sin embargo, sostuvo que solo visitaba frecuentemente el país por su relación a distancia y que su residencia oficial estaba en Bahamas.

En el pasado mes de mayo, tras una batalla de ocho años con las autoridades tributarias españolas, la Audiencia Nacional Española, absolvió a la estrella colombiana de los cargos de fraude fiscal y ordenó la devolución de 60 millones de euros (69 millones de dólares) que le habían sido recaudados correspondientes al ejercicio fiscal de 2011. Además, pagó por separado una multa de 7,6 millones de dólares en 2023 por impuestos españoles correspondientes a los años 2012 a 2014, de los cuales no había declaración.

En España, como en tantos otros lugares, se considera que una persona es residente a efectos fiscales si pasa al menos 183 días al año dentro de sus fronteras. (El País ha estado particularmente agresivo con las celebridades en los últimos tiempos, sacando casos contra Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros.) En el caso de Shakira, todo giraba en torno a reconstruir con precisión su calendario de 2011 para determinar que le faltaban 20 días para superar ese límite.

La complicación viene de que cada país tiene su propio sistema fiscal y sus peculiaridades. Por ejemplo, en Estados Unidos, el IRS aplica un impuesto del 30% sobre los ingresos brutos de conciertos internacionales, a menos que los artistas firmen lo que se conoce como un acuerdo de retención central. Los promotores suelen ayudar a sus artistas a firmar estos acuerdos de antemano para reducir las retenciones, ya que el 30% “es un golpe tan fuerte al flujo de caja que puede paralizar una gira. Varios músicos latinos, dice que suele usar el refrán español “lo barato sale caro” para insistir en este punto.

Pero el tema de la residencia fiscal es solo una pieza del rompecabezas contable que gerentes y abogados tienen que manejar para las giras internacionales.

También está el tema de las cargas tributarias en cada país que se visita en la gira, donde los artistas tienen que pagar una parte de los ingresos de cada concierto a las autoridades locales. Si se hacen bien las cosas, esos impuestos extranjeros pueden usarse como créditos para que se descuenten de las contribuciones fiscales del país de residencia. La clave para resolver este problema, consiste en contratar a contables locales y bufetes de abogados especializados en cada parada de la gira. Al trabajar con personas expertas en los requisitos fiscales específicos de cada país, los artistas pueden estar seguros de que cumplen plenamente con la legislación de todos los lugares por los que pasan mientras están en la carretera.

King también comenta que los artistas deberían apoyarse en profesionales, y no en “atajos”, para organizar bien las finanzas de sus giras internacionales. Es necesario dedicar un esfuerzo considerable a planificar todo esto desde el inicio de la gira; de lo contrario, el artista podría acabar arrepintiéndose más adelante. Varios músicos latinos, dice que suele usar el refrán español “lo barato sale caro” para insistir en este punto.

Varios expertos la ayudaron a analizar la victoria judicial el lunes 18 de mayo, tras una batalla de ocho años con las autoridades tributarias españolas. En esta sentencia, la Audiencia Nacional de España absolvió a la estrella colombiana de los cargos de fraude fiscal y ordenó la devolución de 60 millones de euros (69 millones de dólares) que le habían sido recaudados correspondientes al ejercicio fiscal de 2011. Además, pagó por separado una multa de 7,6 millones de dólares en 2023 por impuestos españoles, correspondientes a los años 2012 a 2014.

Las autoridades españolas argumentaron que en 2011 Shakira debía declarar impuestos allí porque residía en España mientras estaba de gira y salía con el futbolista Gerard Piqué. Shakira, sin embargo, sostuvo que solo visitaba frecuentemente el país por su relación a distancia y que su residencia oficial estaba en Bahamas.

La gente de la industria musical comenta que el tema de dónde vive alguien puede complicarse bastante cuando tu trabajo te obliga a estar siempre de aquí para allá. “Los artistas que están de gira llevan vidas súper móviles y poco comunes”, dice Russell King, abogado especializado en entretenimiento que se encarga de estructurar la parte fiscal de muchos músicos en gira.

King, que no estuvo involucrado en el caso de Shakira, explica que esto les da cierta flexibilidad sobre dónde declarar su residencia, pero deben demostrar que tienen raíces reales en un país para que las autoridades fiscales se lo tomen en serio.

Este tipo de cálculo detallado es clave para los artistas internacionales, ya que no quieren pasarse del límite de los 183 días en varios países porque entonces se arriesgan a que les cobren impuestos dobles. “Siempre aconsejo a mis clientes que lleven un calendario donde apunten dónde están cada día, justamente por esto”, comenta King. Tratamos de mantenerlos fuera de Estados Unidos si se están acercando al límite de los 180 días”.

Pero el tema de la residencia fiscal es solo una pieza del rompecabezas contable que gerentes y abogados tienen que manejar para las giras internacionales. También está el tema de las cargas tributarias en cada país que se visita en la gira, donde los artistas tienen que pagar una parte de los ingresos de cada concierto a las autoridades locales. Si se hacen bien las cosas, esos impuestos extranjeros pueden usarse como créditos para que se descuenten de las contribuciones fiscales del país de residencia.

“Dai Dai” de Shakira y Burna Boy , triunfa por segunda semana consecutiva cuando en la semana anterior, se convirtió en el primer himno oficial de la Copa Mundial en alcanzar el primer puesto de la clasificación, que se inició en 2020, «Dai Dai» ha acumulado 34,4 millones de reproducciones y vendió 4.000 copias (un aumento del 9% con respecto a la semana anterior) fuera de Estados Unidos entre el 26 de junio y el 2 de julio.

Shakira y Burna Boy interpretaron “Dai Dai” ante más de 80.000 aficionados en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El torneo de fútbol más importante del mundo se extiende hasta el 19 de julio, fecha en la que Shakira, BTS y Madonna se presentaran en el “MetLife Stadium” de East Rutherford, Nueva Jersey, primer espectáculo de “medio tiempo” de la final de la Copa Mundial.

La canción que ha compuesto Shakira, para este Mundial “Dai Dai” acompañada del nigeriano Burna Boy está compuesta para para los niños de todo el mundo.

Shakira comparte canción y espectáculo en el campeonato Mundial de Futbol con Burna Boy, cantante, compositor y productor discográfico nigeriano llamado Damini Ebunoluwa que saltó al mercado discográfico en el 2012 después de lanzar «Like to Party», el tema sencillo y principal del álbum de estudio L.I.F.E.

Sus inicios fueron asistiendo a la escuela secundaria Corona en Agbara, estado de Ogun, y posteriormente se mudó a Londres para continuar sus estudios de tecnología de medios de comunicación en la Universidad de Sussex del 2008 al 2009.Posteriormente,continuo con los estudios de comunicaciones y cultura de medios en la Universidad de Oxford del 2009 al 2010.

En 2017, Burna Boy firmó con Atlantic Records en los Estados Unidos y Warner Music Group a nivel internacional. Su tercer álbum de estudio “Outside” realizado en el 2018, con el dato de ser su debut.

Su cuarto álbum de estudio, titulado African Giant, se lanzó en julio de 2019. Ganó Álbum del año en los All Africa Music Awards de 2019 y fue nominado al Mejor álbum de música mundial en la 62.ª entrega anual de los premios Grammy. Fue galardonado como Artista Africano del Año en los Ghana Music Awards 2020.

Burna Boy lanzó su quinto álbum de estudio, “Twice as Tall”, en agosto de 2020. Ganó el premio al Mejor Álbum de Música del Mundo en la 63.ª Entrega Anual de los Premios Grammy. Ganó Mejor acto internacional en los premios BET del 2021.

El sexto álbum de estudio de Burna Boy, “Love, Damini”, se lanzó en julio de 2022 y se convirtió en el debut más alto de un álbum africano en las listas europeas. convirtiendose en el álbum africano con el puesto más alto en los Países Bajos, el Reino Unido y Francia. En octubre, Burna Boy recibió la placa de Miembro de la Orden de la República Federal por sus logros en la música. Burna Boy actuó en el estadio de fútbol de Wembley de 80000 localidades con entradas agotadas en Londres el 3 de junio de 2023.

Sus inicios fueron asistiendo a la escuela secundaria Corona en Agbara, estado de Ogun, y posteriormente se mudó a Londres para continuar sus estudios de tecnología de medios de comunicación en la Universidad de Sussex del 2008 al 2009.Posteriormente estudió comunicaciones y cultura de medios en la Universidad de Oxford del 2009 al 2010.