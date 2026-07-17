Elvis Crespo desata una fiesta total en el Botánico al ritmo del Mundial

Fue un concierto arrollador el que ofreció Elvis Crespo en Noches del Botánico. El cantante transformó el recinto en una auténtica pista de baile donde nadie permaneció sentado durante más de hora y medios.

Desde su aparición, vestido con la equipación de la selección española junto a toda su banda, el artista dejó clara la conexión con el momento que vive el país. La reacción del público fue inmediata. Cerca de 4.000 personas, en su mayoría de origen latino, se entregaron a un espectáculo cargado de ritmo, energía y complicidad.

Crespo no solo cantó; También jugó con el ambiente futbolero. Entre canción y canción lanzó referencias a la Roja, proyectó símbolos nacionales en pantalla y celebró el pase a la final como si fuera un logro propio. Su intervención hablada fue breve, pero contundente: quiso subrayar lo especial de actuar en Madrid justo en un momento de máxima ilusión deportiva.

El repertorio combina clásicos y temas más recientes. Sonaron himnos como “Tu sonrisa”, “Píntame” o “Besos de Coral”, junto a canciones actuales como “Nuestra canción” o “Me mataron”. Uno de los momentos más esperados llegó con “La Graciosa”, su colaboración con Quevedo, que ascendió aún más al público. El cierre, como no podía ser de otra forma, llegó con “Suavemente”, reinventada con tintes electrónicos.

La puesta en escena también tuvo detalles llamativos. Una ambientación inspirada en los comercios tradicionales puertorriqueños acompañó todo el concierto, reforzando el aire festivo y nostálgico. Además, hubo espacio para sorpresas: desde la participación de bailarinas españolas que se hicieron virales en redes hasta un curioso regalo en forma de retrato que provocó risas entre artistas y asistentes.

El espectáculo avanzó sin perder intensidad, mezclando merengue, bachata, salsa e incluso electrónica. El resultado fue una celebración compartida donde música y fútbol se dieron la mano.

La noche confirmó que Elvis Crespo no solo mantiene su esencia, sino que sigue siendo un generador de fiesta colectiva. En una ciudad ya lanzada por la emoción mundialista, su concierto terminó de sellar una jornada en la que Madrid bailó, celebró y miró al domingo con más ganas que nunca.