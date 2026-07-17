«Una noche en La Habana»: Los boleros de “Buena Vista All Stars”

“Buena Vista all Stars”, es una legendaria orquesta de músicos cubanos que ha cautivado al público de todo el mundo con su mezcla única de música tradicional y contemporánea. Imaginemos una noche moldeada por el ritmo, la historia y la emoción, capaz de transportarnos a la vibrante isla bolerista de Cuba, a locales llenos de recuerdos a través de sonidos atemporales. La historia, en este caso, no se recuerda… se escucha.

“Buena Vista All Stars”, reúne sobre el escenario a músicos legendarios y a una nueva generación de virtuosos cubanos para revivir el alma de La Habana a través de un espectáculo extraordinario.

Herederos de una tradición musical que conquistó el planeta, sus interpretaciones de clásicos inmortales como “Bésame mucho”, “Lágrimas negras”, “Guantanamera”, “Quizás, quizás”, entre otros sones, boleros, jazz latino y ritmos afrocubanos, la formación ofrece una experiencia vibrante, elegante y profundamente humana en este nuevo trabajo discográfico “Un noche en La Habana”, que mantiene vivo uno de los legados musicales más admirados de todos los tiempos, transforman cada concierto en un viaje emocionante por la memoria, el ritmo y la pasión de Cuba y disfrutaremos de este espectacular en el concierto del próximo miércoles 22 en el teatro Calderón de Madrid. Posterior realizaran gira por otros escenarios de España.

Bajo la dirección musical de Demetrio Muñiz, miembro original de “Buena Vista Social Club”, que además, ha colaborado con grandes artistas como U2, Coldplay, Sting, Jack Johnson, Maroon 5, Radiohead y en compañía de Barberito Torres, también miembro del grupo original y que ha colaborado con Compay Segundo, Eliades Ochoa y Omara Portuondo. Con Manuel Machado, que ha actuado con Bebo Valdés, Chucho Valdés, Celia Cruz, Paquito D’Rivera. Un total de 11 músicos de élite en escena forman este grandioso elenco.

Una noche que nos harán vibrar con temas inolvidables como “bésame mucho”; “quizás, quizás, quizás”; “lágrimas negras”; “Guantanamera”, interpretados por un elenco de once músicos de élite, formación que ha sido galardonada con una nominación a los “Intercontinental Music Awards”. de los ángeles. El reconocimiento llega días antes de la presentación oficial del disco en Madrid, que tuvo lugar en rueda de prensa el pasado 7 julio en la Sociedad General de Autores de España, SGAE​

Más que un espectáculo, “Buena Vista All Stars”, representa la continuidad de una tradición musical que ha emocionado a millones de personas durante décadas, reuniendo sobre un mismo escenario a músicos que forman parte de esa historia y acercándola a nuevas generaciones mediante una producción escénica y sonora de alto nivel.

La icónica orquesta cubana, encarna el alma de la música afrocubana, reuniendo a músicos legendarios cuyo arte transmite generaciones de tradición cultural. Fusionando influencias africanas y españolas con una musicalidad refinada.

“Una Noche En La Habana” es la producción en vivo emblemática de “Buena Vista All Stars”, una celebración refinada e inmersiva de la música y cultura cubana. El espectáculo reúne a miembros originales de “Buena Vista Social Club” junto a una extraordinaria alineación de músicos cubanos de primer nivel, creando un poderoso diálogo entre legado y tradición viva.

Presentado en escenarios internacionales alrededor del mundo, el espectáculo invita al público a un viaje inolvidable marcado por una musicalidad magistral y el inconfundible espíritu de Cuba, elegante, vibrante y profundamente humano. Arraigado en los sonidos tradicionales de la música cubana, honra este grupo un patrimonio moldeado, tras generaciones de cantantes y compositores y lo presenta con un espíritu fresco y vibrante.

Cada actuación refleja un cuidadoso equilibrio entre tradición y evolución. Buena Vista All Stars, impulsa la música cubana hacia el futuro como una forma de arte viva. A través de una musicalidad magistral y una integridad cultural auténtica, el conjunto trasciende fronteras, conecta públicos de todo el mundo y asegura que la belleza, diversidad y profundidad emocional de la música cubana continúen resonando para las generaciones futuras.

Demetrio Muñiz, es el director musical y el verdadero guardián del legado musical de Cuba. Se erige como una de las figuras más influyentes y duraderas de la música cubana, inspirando a públicos y músicos de todo el mundo.

Muñiz, también alcanzó reconocimiento mundial gracias a “Rhythms del Mundo”, realizando arreglos y colaboraciones junto a U2, Coldplay, Sting, Jack Johnson, Maroon 5, Radiohead y Arctic Monkeys, fusionando el “Son cubano”, con el jazz y los ritmos afrocubanos, con el pop y el rock contemporáneo. Es un reconocido director musical y arreglista cubano, célebre por haber llevado al legendario “Tropicana Cabaret” de La Habana a un nuevo nivel como director musical.

Actualmente, lidera un potente grupo de 11 músicos cubanos de talla mundial, combinando herencia e innovación para rendir homenaje a la época dorada de La Habana mientras crea un sonido fresco y contemporáneo para nuevas generaciones.

Bárbaro Torres Delgado. “el maestro del laúd”, es uno de los más célebres maestros del laúd cubano, reconocido por su técnica inconfundible, su expresividad artística y sus decisivas contribuciones a la música tradicional cubana. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, se ha convertido en una figura fundamental en la preservación y evolución del son cubano, la guajira y otros géneros afrocubanos.

Antes de unirse a Buena Vista Social Club, Torres formó parte de “Afro-Cuban All Stars”, consolidando aún más su reputación entre la élite de músicos cubanos. Alcanzó reconocimiento internacional como miembro clave, actuando junto a figuras legendarias como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer y Omara Portuondo.

A lo largo de su trayectoria, también ha colaborado con Eliades Ochoa, Ry Cooder, Celina González, Pío Leyva y Rubén González, enriqueciendo aún más su legado musical con el alud. Su magistral interpretación conecta la herencia musical cubana.

Manuel Machado, “maestro de la trompeta”, es uno de los más respetados maestros en Cuba de este instrumento dando con ella, una fuerza musical fundamental a “Buena Vista All Stars”. Nacido en Santiago de Cuba, Machado comenzó a actuar desde muy joven, desarrollando un sonido distintivo y un estilo musical expresivo que lo llevarían a trabajar con algunos de los nombres más influyentes de la música cubana colaborando con Bebo Valdés, Chucho Valdés, Celia Cruz, Paquito D’Rivera y miembros de “Irakere”, aportando su característico sonido.

En cada actuación, Manuel, lleva a cabo una pieza denominada “Machado Blues”, que se ha convertido en uno de los momentos más destacados de cada actuación del grupo. Una composición expresiva y llena de alma que refleja su dominio tanto de la tradición cubana como del fraseo jazzístico. Machado, rinde homenaje a la época dorada de La Habana mientras impulsa la música cubana hacia una nueva y vibrante etapa.

Ángel Aguiar, es un reconocido vocalista cubano, conocido por su tono lleno de alma, su interpretación expresiva y su poderosa conexión con la herencia musical de la isla. Su capacidad para fusionar el son cubano tradicional y los ritmos afrocubanos. Aguiar ha construido una destacada trayectoria artística actuando junto a algunas de las orquestas y artistas internacionales más reconocidos de la isla y aporta una energía vibrante a cada actuación. Su arte refleja un profundo entendimiento del legado cultural cubano.

Amanda “Amy” Gaviria es una vocalista nacida en Cuba y una de las voces emergentes, aportando un espíritu fresco y contemporáneo al son cubano tradicional y a la música afrocubana. Su dinámico estilo vocal fusiona la calidez de los ritmos clásicos cubanos con influencias modernas, convirtiéndola en una presencia destacada sobre el escenario.

Daniel Amat, pianista, compositor y arreglista cubano, reconocido por su distintiva fusión de son cubano, jazz latino y técnica clásica. Nacido en Güira de Melena, Amat proviene de una de las familias musicales más respetadas de la isla. Es hijo del legendario Francisco “Pancho” Amat, maestro y figura mundialmente reconocida cuya influencia marcó desde temprana edad la profunda conexión de Daniel con la tradición musical cubana.

Graduado de la prestigiosa Escuela Nacional de Música de Cuba, Amat desarrolló una voz pianística única que combina la elegancia de la formación clásica con la riqueza rítmica de la música afrocubana. Su álbum debut, “El Piano Que Llevo Dentro”, recibió el premio “CubaDisco Awards” al Mejor Álbum Instrumental, Su capacidad para conectar la tradición cubana con el jazz, la world music y las influencias contemporáneas le ha otorgado reconocimiento internacional. Ha colaborado con Chucho Valdés, Carlos Santana, Andy García, Arturo Sandoval, Herbie Hancock, George Benson y Cacho López.

En la percusión está Ramón González llamado “El León”, destacado percusionista cubano, celebrado por su estilo de interpretación dinámico, expresivo y profundamente matizado. Con una carrera arraigada en las ricas tradiciones rítmicas de Cuba, González se ha convertido en un músico muy solicitado en los ámbitos del jazz, el jazz latino y la música afrolatina contemporánea. Su versatilidad y dominio del ritmo lo han llevado a colaborar con Marc Anthony, Diego El Cigala, Mónica Naranjo, Paulina Rubio, Gipsy Kings, Antonio Carmona, Omara Portuondo, Barry Harris, Jimmy Bosch, Coti, Chico Castillo, Lola, y José Luis Rodríguez “El Puma”.

Conocido por la profundidad, sensibilidad y potencia que aporta a la sección rítmica, “El León” dota a cada conjunto de una combinación única de tradición e innovación. Su interpretación enriquece el paisaje rítmico de cualquier proyecto, fusionando la percusión tradicional cubana con la improvisación moderna.

Julián Garvayo, es un trombonista distinguido cuyo sonido refinado y expresivo aporta elegancia y profundidad a cada conjunto en el que participa. Conocido por su tono cálido, su técnica precisa y su versatilidad estilística, Garvayo conecta con naturalidad el mundo de la música cubana, el jazz y la fusión contemporánea. Hoy, Garvayo, destaca como una expresion dinámica de la nueva generación de trombonistas, aportando sofisticación, creatividad y un enfoque moderno al sonido en evolución del jazz latino.

Santiago Cañada, es un trombonista aclamado y una de las voces más versátiles de la música latina contemporánea, el jazz y la música afrocubana. Conocido por su tono cálido, precisión técnica y gran expresividad musical, Santiago ha construido una sólida reputación tanto en Cuba como en el panorama internacional. Su capacidad para moverse con naturalidad entre géneros desde el son cubano y el jazz latino hasta el jazz contemporáneo. A lo largo de su carrera ha colaborado con Caetano Veloso, Jorge Drexler, Jerry González, Concha Buika.

Rainer Pérez, es un destacado bajista cubano cuyo sonido profundo, precisión rítmica y sensibilidad musical constituyen una base esencial del sonido de “Buena Vista All Stars”.

Rainer, es reconocido por su capacidad para fusionar el son cubano, los ritmos afrocubanos y las influencias latinas contemporáneas, Pérez aporta tanto fuerza como sutileza a la sección rítmica. Su interpretación añade complejidad, calidez e impulso al conjunto, sosteniendo los arreglos mientras permite que melodías, vientos y voces destaquen con libertad. Hoy Rainer, representa a la nueva generación de bajistas cubanos combinando tradición y modernidad.

Por último, tenemos a Pedro Porro con su Timbal. Un timbalero y percusionista de gran talento, cuya potente presencia rítmica desempeña un papel central en la construcción del sonido moderno del grupo. Con profundas raíces en la percusión afro-cubana tradicional.

Nacido en el rico entorno musical de Cuba, Porro desarrolló su oficio a través de años de actuación en conjuntos locales, dominando los complejos patrones de la timba, el son, el jazz y los ritmos folclóricos afro-cubanos.