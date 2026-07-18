Veranos de la Villa homenajea a grandes iconos de la música reinterpretando su legado

La 42ª edición de Veranos de la Villa, festival organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, invita a redescubrir este verano el legado de iconos imprescindibles para la historia de la música a través de una serie de conciertos que reinterpretan sus repertorios desde una nueva mirada. Jazz, pop-rock, chanson francesa y canción de autor conviven en una programación que reúne a artistas nacionales e internacionales de la talla de Miles Davis, Antonio Vega, Phil Collins, Edith Piaf, Billie Holiday y ABBA.

El recorrido por estos conciertos tributo comienza el 18 de julio, a las 22:00 horas, en el patio central de Conde Duque, con Sketches of Latin Miles. Interpretado por una formación de destacados músicos cubanos, con reconocidas trayectorias y colaboraciones, el espectáculo propone una mirada renovada a la obra de Miles Davis que, partiendo del latin jazz, explora también otros universos sonoros. El trompetista y compositor estadounidense, figura decisiva en la evolución del jazz, es el hilo conductor de esta propuesta, que se celebra, además, en el centenario de su nacimiento.

Antonio Vega y El sitio de mi recreo

Diez días después, el 28 de julio, a las 22:00 h, el patio central de Conde Duque será el escenario de El sitio de mi recreo, un homenaje a Antonio Vega, una de las figuras más reconocidas de la música española. El concierto reunirá a algunos de los músicos que formaron parte de su banda habitual —Basilio Martí al piano y los teclados, Billy Villegas al bajo y Sefo a la guitarra—, junto a artistas y amigos que compartieron escenario con el compositor madrileño, como Carlos Tarque, Carlos Goñi, Teo Cardalda, Shuarma, Anni B Sweet y Cira. Sus canciones, que forman parte ya de la memoria colectiva, volverán a cobrar vida en un espectáculo capaz de unir a distintas generaciones.

Grandes himnos del pop-rock internacional

El 30 de julio, a las 22:00 h, este mismo espacio recibirá a The Phil Collins Experience, una potente banda tributo que recrea la energía y la magia de los directos del artista británico. 12 músicos subirán al escenario con una cuidada puesta en escena y un sonido fiel al original para recorrer los grandes éxitos de su carrera en solitario. El espectáculo propone así un viaje vibrante y nostálgico por algunas de las canciones más emblemáticas del pop-rock internacional, capaces de conectar con varias generaciones.

Edith Piaf y Billie Holiday en el IES San Isidro

La programación de conciertos tributo continúa con dos propuestas en el Instituto de Educación Secundaria San Isidro. El 12 de agosto, a las 21:30 h, la vocalista francesa Séverine Toffano rendirá homenaje a Edith Piaf, acompañada al piano y por el inconfundible sonido del acordeón de la chanson française, interpretado por Stéphane Escoms. En un espectáculo marcado por la intensidad emocional de la artista francesa, sonarán algunas de sus canciones más reconocidas, como Non, je ne regrette rien o La vie en rose.

El 15 de agosto, a las 21:30 h, llegará el turno de Billie Holiday, de la mano de la vocalista estadounidense T.J. Jazz. En un formato íntimo, el espectáculo propone un recorrido por las canciones más emblemáticas y los episodios menos conocidos de la vida de la leyenda del jazz. A través de interpretaciones viscerales de baladas agridulces y clásicos del swing, la artista se acerca a su legado desde una perspectiva personal que va más allá de la mera imitación.

El legado atemporal de ABBA

Finalmente, el 28 de agosto, también a las 21:30 h, la cita será con la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE que, en un concierto gratuito en el auditorio del parque de Enrique Tierno Galván, rendirá homenaje al legado atemporal de ABBA reinventando sus grandes éxitos como Chiquitita o Dancing Queen a través de potentes arreglos para orquesta y coro sinfónicos.