Shakira, Madonna y Justin Bieber a la carrera

El espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hizo exactamente lo que la FIFA esperaba y exactamente lo que temían los puristas del fútbol: convirtió el partido más sagrado de este deporte en un delirio pop de once minutos y medio a ello contribuyó Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber y algunos más, que actuaron con un espectáculo en el descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA en el New York New Jersey Estadio con la presencia de España y Argentina en un momento del partido en la situación de empate a cero y teniendo que cubrir el segundo tiempo, siendo imposible cambiar el resultado y entrando en la prórroga de dos tiempos de 15 minutos.

La situación era emocionante y en ese instante el que se completaban los 11 minutos en los que se desarrollaba el espectáculo para 82.600 espectadores en vivo y en directo, así como a miles de millones de espectadores en todo el mundo, gracias a la televisión que estaban más en la incógnita del futuro resultado, que en el desarrollo una actuación de algunos de los más importantes artistas del mundo de la canción y del espectáculo como fue el caso de Burna Boy, Gustavo Dudamel, Chris Martin y el coro PS22.

El ritmo de actuación para llevar a cabo los 11 minutos del descanso, era frenético y no se podía fallar en nada, y así fue ya sabemos, como se “las gastan los americanos”, cuando es necesario poner la organización y la responsabilidad por encima de todo, e incluso de los gastos.

Reunir a Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel, un coro infantil, los Muppets, a Chris Martin de Coldplay y poner un cielo lleno de coloridos fuegos artificiales en una producción fugaz en el tiempo de duración, se sentía gigantesca. El desafío era aprovechar cada segundo, el mayor éxito del espectáculo fue comprender que la rapidez era lo más importante.

Madonna dio comienzo al espectáculo con su estilo propio de madre del pop, de forma extravagante a la vez que gloriosa, acompañada del “DJ” Stuart Price, mientras los jugadores de fútbol brasileños Ronaldo y Ronaldinho aparecían en un jeep en compañía de alegres bailarines y supuestas coristas con alegres gestos al hacer su entrada desde el foso al estadio. A partir de ahí, el espectáculo dio un giro inesperado, emocionante y a ratos hilarante, con Gustavo Dudamel dirigiendo a músicos de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en una dramática interpretación de «Seven Nation Army» de The White Stripes.

Luego llegó el poderoso grupo surcoreano BTS, que irrumpió en escena como si estuviera decidido a condensar una gira de estadios en unos pocos minutos de máxima eficiencia y eficacia. Vestidos con conjuntos coordinados en rojo y negro y chaquetas de cuero estilo motociclista, con un prominente detalle del número 7 que hacía referencia al grupo, las superestrellas del K-pop se lanzaron con «Dynamite», una coreografía pulida y de alto impacto, y una energía deslumbrante. Su actuación fue vertiginosa, pero nada en ella se sintió apresurado. Incluso en un espectáculo basado en cambios abruptos, BTS se mostró totalmente concentrados, precisos, sincronizados y plenamente conscientes, que si solo dispones de un mínimo tiempo para hacer la actuación , debes aprovecharlo al máximo.

Justin Bieber notablemente comedido realizó con la guitarra una versión acústica de «Everything Hallelujah» se le notaba un poco desubicado, quizás por darse cuenta de que sus casi tres minutos de actuación, no llegaban al público como el desearía, pero es que todo iba a la carrera, era todo un reto. Justin, priorizó la intimidad sobre el espectáculo habitual. Fue un giro radical en medio de un intermedio dominado por el maximalismo, pero ese contraste le otorgó a Bieber una fuerza especial.

Tras él, llegó el momento culminante más esperado de los 11 minutos de descanso futbolístico, la actuación Shakira y Burna Boy interpretando «Dai Dai», el éxito número uno del presente año en las listas internacionales. Estaban acompañados por los bailarines y bailarinas del grupo “Ghetto Kids”. En nuestra opinión, aconsejamos que se vea el video de esta canción y podrán darse cuenta de la habilidad de unos niños negritos que acompañas a Shakira y Burna Boy en el espectáculo en directo, se queda muy corto su trabajo comparado con el video oficial “Dai Dai”, en el que puede saborearse la habilidad en el baile de estos niños.

Pocos minutos después como cierre a este “mini-mini concierto”, del descanso del partido final de la Copa del Mundo. Casi no dio tiempo para ver la actuación del Coro PS22, Chris Martin, Kermit, Miss Piggy y el resto del elenco cerrando con una gigantesca formación de «LOVE» todo ello en la rapidez de su actuación era un poco desquiciado, profundamente recargado al estar supeditado al tiempo, pero innegablemente memorable y ridículamente emocionante.

Luego llegó el poderoso grupo surcoreano BTS, que irrumpió en escena como si estuviera decidido a condensar una gira de estadios en unos pocos minutos de máxima eficiencia. Vestidos con conjuntos coordinados en rojo y negro y chaquetas de cuero estilo motociclista, con un prominente detalle del número 7 que hacía referencia al grupo, las superestrellas del K-pop se lanzaron con «Dynamite» con una coreografía pulida y de alto impacto, y una energía deslumbrante. Su actuación fue vertiginosa, pero nada en ella se sintió apresurado. Incluso en un espectáculo basado en cambios abruptos, BTS se mostró totalmente concentrado: preciso, sincronizado y plenamente consciente de que, si solo tienes un instante de tiempo libre, debes aprovecharlo al máximo.

La superestrella colombiana, ha demostrado una vez más que es prácticamente una figura vinculada al futbol, ya sea por la relación matrimonial con su exmarido Gerard Piqué, al ser esta contratación la cuarta que es requerida musicalmente, para entretener al público asistente a los eventos de la FIFA.

Para esta ocasión, lució el mismo atuendo que lleva en uno de los videos oficiales. Rosa y amarillo de estilo “Hula-Hop” con un top años 60; cuentas con motivos marinos que evocaba un ambiente tropical, festivo y lleno de energía. Burna Boy igualó su energía con una camisa blanca, cadena de oro, gorro y sus características rastas, aportando un contraste refrescante a su dominio cinético. Rodeados por los Ghetto Kids de Uganda y luego acompañados por mujeres adultas de aparentemente diferentes nacionalidades para una coreografía conjunta, la actuación tuvo el momento más emotivo de la noche. el espectáculo, finalmente dejó de ser un experimento fugaz para convertirse en una auténtica explosión de energía en el estadio.

Esta canción de Shakira, que se ha convertido viral en todo el mundo y que se denomina,”Dai-Dai”, es posterior a “Soltera” le sigue al álbum de Shakira Las Mujeres Ya No Lloran, que lideró las listas “Top Latin Albums” y “Latin Pop Albums”, convirtiéndola en la primera mujer en conseguir álbumes No. 1 en cuatro décadas diferentes.

En definitiva, nuestro entusiasmo en el momento del descanso del partido no era todo lo optimista que se debería, quedaba mucho partido por delante con un Messi al que le intentaban pasar todas las jugadas posibles para que metiera un gol y un arbitro que anulo dos goles uno con razón y otro que cabían muchas especulaciones. Al final nos fuimos con el empate a cero a la prórroga con la música y el baile y reanudado el partido, llegando al final con ese mismo resultado y entramos en el periodo de la prórroga.

A falta de siete minutos para entrar en los tiros de penalti a puerta, llegó el milagroso y asfixiante gol y el estadio se vino abajo, como todos los asistentes a las pantallas que se habían situado en la mayoría de los recintos, plazas y calles de nuestro país y en el mundo entero. Enhorabuena.