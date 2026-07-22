Sebastián Yatra, epicentro de una Hispanidad 2026 que convertirá Madrid en capital global del español

La Comunidad de Madrid ya tiene fechas para una de sus celebraciones más ambiciosas: del 2 al 12 de octubre, Hispanidad 2026 volverá a llenar la región de música, arte, cine y tradiciones, con una programación que supera las 150 propuestas repartidas por distintos escenarios.

El anuncio oficial lo ha realizado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, quien ha destacado el papel del español como nexo común de una comunidad global en constante crecimiento. Actualmente, cerca de 600 millones de personas utilizan este idioma, incluidos unos 60 millones en Estados Unidos, país protagonista de esta edición.

Uno de los grandes reclamos será el concierto gratuito del colombiano Sebastián Yatra, previsto para el 10 de octubre en la Plaza de España, bajo el lema “Todos los acentos del español caben en Madrid”. Un día después, ese mismo escenario acogerá la actuación de Marta Sánchez.

La música tendrá un peso central, con escenarios al aire libre en Plaza de España, Puerta del Sol y Plaza Mayor, además de otras ubicaciones como el Parque de Santander o los Jardines del Palacio de Vista Alegre. El cartel reunirá figuras internacionales y nacionales como Arturo Sandoval, Aymée Nuviola, Cimafunk, La Chica, Lin Cortés o Los Nikis de la Pradera, junto a propuestas de distintos países latinoamericanos.

La presencia de Estados Unidos, coincidiendo con el 250 aniversario de su independencia, se traducirá en actividades culturales específicas: desde espectáculos como “De Broadway a la Gran Vía” hasta la participación de la World Street Brass Band de Nueva Orleans o iniciativas académicas y expositivas sobre la huella hispana en su historia. También destacará la Cabalgata de la Hispanidad, que recorrerá la Gran Vía el 4 de octubre con 15 carrozas, incluyendo representaciones especiales dedicadas a Madrid y al país invitado.

Entre las novedades, el entorno de Puente del Rey se incorpora con propuestas deportivas y gastronómicas, como la carrera “Madrid corre en español” y el festival culinario mexicano Ágave y Maíz. A ello se suma la implicación de numerosas instituciones culturales y museos que ofrecerán exposiciones, ciclos de cine y espectáculos vinculados al mundo hispano.

La programación también alcanzará espacios emblemáticos como Teatros del Canal, la Casa Museo de Lope de Vega o la Plaza de Toros de Las Ventas, donde el 12 de octubre se celebrará la tradicional Corrida de la Hispanidad. Además, municipios de la región participarán con actuaciones de sus bandas locales.

Tras una edición 2025 que superó los 900.000 asistentes y generó un notable impacto económico, Hispanidad 2026 aspira a consolidarse como una referencia internacional en la promoción de la cultura en español.