La cantante Aitana y el Mago “Pop”, compran el teatro Aquitània

La cantante Aitana y el ilusionista Antonio Díaz, más conocido como, “El Mago Pop”, se han asociado para adquirir en propiedad el Teatro Aquitània de Barcelona. Un espacio emblemático de la ciudad Condal, que inicia una nueva etapa con la vocación de contribuir al crecimiento de las artes escénicas y reforzar el papel de Barcelona como uno de los grandes referentes culturales de Europa con espectáculos tanto teatrales como de ilusionismo y poder dar paso a nuevos valores de la música y el teatro.

EL teatro Aquitania abrió sus puertas en 1945 como “Cine Infanta”, en el distrito de Les Corts de Barcelona. Más tarde, con el boom del cine en los años 60, cambió su nombre a Cine Aquitania y fue sede de la Filmoteca de Catalunya. Tras una reforma integral, se decidió que se convirtiera en teatro, y actualmente tras realizar unas reformas, se establecía que continuase como teatro con una programación, en catalán y en castellano.

Ha jugado durante décadas un papel singular programando películas, no compitiendo con salas de proyección generalistas, sino especializándose poco a poco en el cine independiente e ideológico. Después de una adecuación de la sala, el equipo de “Artisteando Barcelona” se hizo cargo de la gestión del espacio e inicia el presente proyecto con la reforma integral del espacio y el lanzamiento de una renovada línea de producción. El teatro tiene un aforo de 326 localidades en una única platea.

El proyecto de Aitana y Antonio, nace con la voluntad de apoyar el talento, fomentar la profesionalización de las artes escénicas, impulsar la creación de empleo y seguir consolidando Barcelona como una ciudad de referencia para la cultura y la creatividad.

Con esta iniciativa, ambos artistas realizan una apuesta decidida por las artes escénicas y por su ciudad, impulsando un proyecto concebido para generar nuevas oportunidades para creadores y profesionales del sector, favorecer la producción y exhibición de nuevos espectáculos y contribuir al fortalecimiento del tejido cultural de Barcelona.

La amistad entre Aitana y Antonio, los ha llevado a esta adquisición en donde no solo podrán representar obras de otros autores sino también, realizar sus propios espectáculos tanto musicales como de ilusionismo.

Aitana Ocaña Morales, nació en San Clemente de Llobregat, Barcelona, (1999) es una cantante, compositora y actriz . que se dio a conocer con su participación en la novena edición de Operación Triunfo ( 2017), donde obtuvo el segundo puesto, y fue una de los seis candidatos para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018, con “Arde” en solitario e igualmente, el tema “Lo malo” en dueto con Ana Guerra, fue un éxito en ventas.

Ha lanzado cuatro álbumes de estudio: “Spoiler” (2019) ; “11 razones” (2020); “Alpha” (2023) y por último, “Cuarto azul” (2025). Todos ellos han obtenido certificaciones en ventas como mínimo, de disco de platino, además de obtener el máximo en ventas en Argentina y Chile.

Ha sido galardonada con diversos premios, entre los que cabe destacar un Premio Grammy Latino; un Premio Ondas; un MTV Europe Music Awards a la mejor artista española; seis Premios Odeón y diez premios de los 40 “Music Awards”

Además incluyendo el de “mejor nueva artista” y “mejor álbum pop.” Internacionalmente, ha obtenido reconocimiento por sus sencillos «Mon Amour», «Formentera» o «Superestrella» que han entrado en los primeros puestos tanto en España, como en diversos países latinoamericanos.

Aparte de su trayectoria musical, Aitana debutó en 2022 en el mundo de la interpretación como protagonista principal de la serie “La última”, una ficción de género dramático y musical para televisión. primera serie original española de la “plataforma Disney+”, la cual protagonizó junto a la que era su pareja en aquel momento, Miguel Bernardeau.

En abril de 2018, se convirtió en la primera embajadora de la firma Stradivarius, una de las filiales de moda del grupo Inditex, grupo que siempre había rechazado invertir en campañas publicitarias tradicionales. Este cambio en el modelo de negocio de Inditex, convirtió a Aitana en imagen en la campaña de primavera 2018. Posteriormente, debido al éxito que obtuvo en ventas, fue imagen de la campaña Otoño 2018 en España. En abril de 2019, volvió a ser embajadora de la marca española Stradivarius en su nueva línea de verano.

En octubre de 2021 comenzó a colaborar con la marca de joyas Tous como embajadora y desde diciembre de 2024, es la embajadora de la marca de joyas estadounidense Tiffany & Co. en España.

Antonio Díaz Cascajosa nacido en Badía del Vallés, Barcelona(1986), conocido como “El Mago Pop”. Es el primer ilusionista europeo en tener un programa de televisión unipersonal con emisión en 150 países a través de Discovery Channel .

Entre 2016 y 2019 se convirtió en el artista más taquillero de España y en el ilusionista más taquillero de Europa, con más de 250 millones de euros recaudados. Asimismo, ha cosechado varios récords en Broadway desde su debut en 2023. En 2013 creó el espectáculo, “La Gran Ilusión”. en el Teatro Borràs y más tarde, se trasladó al Teatro Coliseum, donde se convierte en el espectáculo más exitoso de Barcelona durante 12 semanas consecutivas.

En septiembre de 2017 estrena “Nada es Imposible” en el Teatro Rialto de Madrid. Un año más tarde anunció que llevará a Broadway su nuevo espectáculo “Nada es Imposible”. En marzo de 2019 anunció la compra del Teatro Victoria de Barcelona junto a la empresa «3 per tres» por una cantidad cercana a los 30 millones de euros. El 17 de agosto de 2023 presentó su espectáculo, “Nada es imposible”.

En noviembre de 2013 se estrenó El Mago Pop en Discovery Max. En octubre de 2014 comienza a colaborar en “Los Viernes al Show de Antena 3”, donde realiza un show semanal. En 2021 abandona Discovery Channel para incorporarse a Netflix. En 2024 fue nombrado Académico de Honor por la Academia de las Artes Escénicas de España, distinción que recibió el 12 de enero de 2025, en Valladolid.

Antonio Díaz, conocido internacionalmente como “El Mago Pop”, es el ilusionista de mayor éxito internacional y el artista de las artes escénicas más taquillero del mundo. Sus espectáculos han sido vistos por millones de espectadores y han batido récords históricos de asistencia y recaudación en España y Estados Unidos, donde actualmente ostenta históricos récords de taquilla en Broadway.

Aitana y Antonio Diaz, explican la razón de este acuerdo: “Creemos profundamente en el futuro de los teatros y para nosotros es un privilegio poder contribuir a preservar y hacer crecer un espacio tan especial como el “Teatro Aquitània”. Estamos muy ilusionados por darle una nueva vida al teatro y trabajaremos para que Barcelona se sienta orgullosa de este proyecto.”

Por su parte, Antonio Díaz afirma: “Estamos muy ilusionados con este proyecto. Creemos profundamente en el poder transformador de la cultura y es un privilegio poder invertir en ella precisamente en nuestra tierra. Esperamos aportar nuestro granito de arena para que Barcelona continúe siendo un referente internacional de las artes escénicas y para que cada vez más artistas y profesionales encuentren aquí un lugar donde desarrollar su talento.

El Teatro Aquitania, ha jugado durante décadas un papel singular programando películas, no compitiendo con salas de proyección generalistas, sino especializándose poco a poco en el cine independiente e ideológico. Después de una adecuación de la sala, el equipo de “Artisteando Barcelona” se hizo cargo de la gestión del espacio e inicia el presente proyecto con la reforma integral del espacio y el lanzamiento de una renovada línea de producción teatral.

El espacio Aquitania, inicia nueva etapa con un equipo de programadores que apuesta por la calidad y comercialidad de unas propuestas centradas en la dramaturgia catalana y castellana contemporánea, entre otras cosas, los autores de habla hispana y el nacimiento de ilusionistas programados anualmente.

La nueva etapa del Aquitania, tendrá cuatro líneas de actuación: programación estable, humor, familiar y escolar, y contará con el estreno absoluto del nuevo texto de Guillem Clua, “després de l’amor”, una nueva historia, con los mismos protagonistas (Ramon Pujol y Albert Triola) de la comedia romántica que jugaba con humor con los estereotipos de la comunidad gay y el traspasó de fronteras.

El resto, éxitos pasados que piden a gritos su vuelta a escena: “Kràmpack”, de Jordi Sánchez; “La marató” de Nova York, una producción de la Sala Trono dirigida por Juan Carlos Martel –actual director del Lliure– que vuelve diez años después de su estreno con el mismo reparto, Joan Negrié y Albert Triola.

También se recupera “Ovelles”, comedia de Carmen Marfà y Yago Alonso que dejó público a las puertas de la Sala y la comedia de Marta Aran sobre la anorgasmia femenina “Els dies mentits”, galardonada con un Max a la autora revelación. Ante el esperado estreno de Guillem Clua, se levanta el telón a las risas con “Impro Side Story”, una propuesta que combina improvisación, humor y musical. así como monologuistas Víctor Parrado y Tian Lara. También tienen previsto la actuación de humoristas como Mónica Pérez y Jordi Ríos, y en los próximos meses se presentará el musical cómico “Autónomos”, que será su quinta temporada. Queda pendiente para septiembre, la presentación de la nueva programación del Otoño y el proyecto teatral del 2027.