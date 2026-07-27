Bad Bunny, finaliza su gira mundial

Hay ocasiones en las que no podemos dejar de demostrar que nos sorprendemos con la genialidad y la inventiva de algunos de los artistas actuales, que en muchos casos, llevan sus espectáculos a extremos inimaginables, como es el caso de Bud Bunny, un puertorriqueño con una vestimenta con aire de personalidad cubana de la Habana de los años 50, y con un sólido sonido musical y baile, denominado “perreo”, triunfa con la juventud del mundo entero. Baile en el que las nalgas con su movimiento son las protagonistas del éxito de este cantante llevando, incluso a su escenario como complemento, una casita en la que tienen acceso únicamente personalidades y personajes de la ciudad en donde se monta el espectáculo musical con un permiso, (como en otros conciertos, lo que se denomina “Backstate”.Pase que permite estar en cualquier parte del concierto e incluso en la parte interior del escenario).

Al estilo preferencial como en “La cabaña del tío Tom”, novela de la escritora estadounidense Harriet Beecher Stowe. que se publicó por primera vez, de forma serializada en 1851 y posteriormente convertido en libro en 1852. Cuya obra tiene la esclavitud como tema central. Y predomina la maldad y la inmoralidad de la esclavitud en los Estados Unidos. Algo de esto parece que nos quiere contar B.B. Sin embargo, su casita está llena de chicas con cuerpos exuberantes, chicos con la misma talla y para nada lo comentado por B.B, una casita de refugio para inmigrantes e hispanos sin recursos que necesitan ayuda.

¡Que ocurrencia! Si. Una locura, pero consigue unos ingresos con un público que acude y llenando los recintos durante días, para escuchar una música de un bajo nivel cultural y un solo sentido, hacer bailar el nuevo ritmo de “el perreo”, estilo de baile urbano ligado al reguetón que se caracteriza por flexionar las rodillas, mantener el cuerpo relajado y mover la cadera de forma rítmica. El ritmo base proviene del “dembow”, un compás constante y marcado que facilita la repetición de movimientos pélvicos con cierta inclinación del cuerpo hacia delante, llevando los glúteos a ser protagonista de la imagen y el movimiento.

Esta ocurrencia de La icónica “casita” que Bad Bunny utiliza como escenario, con unas dimensiones de 12,8 por 12,8 metros, superaría el medio millón de euros si se valorara como vivienda. El valor de tasación en medios oficiales de la vivienda libre en Madrid de esta superficie, alcanzaría aproximadamente los 663.142 euros. Más allá del componente anecdótico, el ejercicio permite trasladar una magnitud abstracta como el precio por metro cuadrado a una referencia reconocible para el gran público. En este caso, una estructura icónica de la “cultura pop”, sirve para ilustrar cuánto costaría hoy, de media, una vivienda de tamaño medio-alto en uno de los mercados urbanos con mayor presión residencial del país. Un contexto en el que, además, las previsiones apuntan a que este tipo de activos seguirían revalorizándose a corto y medio plazo, en línea con la evolución reciente del mercado.

Bad Bunny, convertido en uno de los mayores fenómenos globales de la música, ha arrasado en todo el mundo con su última gira que ahora también ha triunfado en España. Tras el éxito de sus conciertos de Barcelona en mayo el artista, en Madrid llevó a cabo una histórica presentación de diez días en el Riyadh Air Metropolitano. Con él ha viajado también uno de los elementos más reconocibles de su gira: “La Casita”, la estructura escénica que protagoniza una parte clave del espectáculo.

En conjunto, la “Casita” de Bad Bunny se convierte así en una imagen útil para que nosotros podamos explicar el momento del mercado residencial en España. Si se tratara de una vivienda real valorada a precios medios oficiales, superaría con facilidad el medio millón de euros en Madrid.

Cuando Bad Bunny anunció el año pasado la gira mundial “Debí Tirar Más Fotos”, el hecho de que su agenda no incluyera ningún concierto en Estados Unidos fue tema de conversación generalizado. Según cifras de los analistas, la gira mundial ha recaudado 360 millones de dólares y vendido 2,4 millones de entradas en sus primeros 41 conciertos, hasta su reciente serie de 10 conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid (del 30 de mayo al 15 de junio). Esto la convierte en la gira más taquillera y con mayor número de entradas vendidas en la historia de los conciertos en directo, sin ofrecer ningún concierto en Estados Unidos.

El miércoles 22 de julio, Bad Bunny ofreció el último concierto de la gira mundial “Debí Tirar Más Fotos” en Bélgica y según las cifras, ha recaudado 467,5 millones de dólares y ha vendido 3,1 millones de entradas en los 55 conciertos que actuó estableciendo durante la gira, varios récords.

La gira mundial, comenzó en enero de 2025. El tema sencillo del álbum, llegó a encabezar el segundo puesto durante cinco semanas en el segundo trimestre del mismo año, 2025. Fue en mayo cuando surgió su primer número 1 en solitario; dos éxitos más, alcanzaron el 5 puesto. y además otras 14 entradas de temas del álbum en las listas.

“Debí Tirar Más Fotos”, contó con el apoyo de un cortometraje narrativo de 13 minutos, y varios vídeos musicales individuales; la presentación del estreno de temporada en el “Saturday Night Live”; el anuncio de su actuación en el intermedio de la “Super Bowl”; las seis nominaciones a los premios Grammy y una serie de 31 conciertos en su ciudad natal, San Juan, Puerto Rico, todo antes de emprender la gira oficial del álbum.

La gira mundial comenzó el 21 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, con 55 presentaciones en fines de semana consecutivos a principios del nuevo año, ganando el premio al “álbum del año” en la 68.ª edición de los Premios Grammy.

La gira mundial, durante los ocho meses de duración, recaudó 467,5 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda gira más taquillera de un artista latino y el más importante masculino en la historia de la música, superando la gira de Luis Miguel dos años antes con 409,5 millones de dólares.

Bad Bunny, estuvo a punto de romper el récord de Shakira de la gira latina más taquillera de la historia, su gira “Las mujeres ya no lloran”, que recaudo 479,2 millones de dólares hasta su concierto del 14 de julio en Newark, Nueva Jersey.

Esta es la primera gira de Bad Bunny, que vende más de 2 millones de entradas, comparándolo con la gira anterior de “World’s Hottest Tour” de 340 millones de dólares, que recaudo en el 2022, con 43 conciertos.

La gira mundial de “Debí Tirar Más Fotos”, es la más larga realizada hasta la fecha, con 55 conciertos. Anteriormente ofreció 49 en la gira “Most Wanted” (2024), 45 en la gira “La Nueva Religión” (2018), 43 en la gira “World’s Hottest” (2022). Esta ha sido, una verdadera gira mundial, con conciertos en cinco continentes diferentes. Esto incluye 28 conciertos en Europa, dos en Oceanía e incluso un concierto gratuito en Tokio que no se incluye en las cifras de taquilla.

Bad Bunny, decidió no programar ningún concierto en Estados Unidos, lo que provocó una gran controversia al evitar el mercado de giras más grande del mundo. Finalmente, se convirtió en la gira más taquillera y sin ofrecer ningún concierto en Estados Unidos. Pero como quedó patente durante su actuación en el Super Bowl, no evitó por completo Estados Unidos. Además de realizar 13 conciertos en Sudamérica, en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú y ofreció 12 en Norteamérica, repartidos entre Costa Rica, República Dominicana y México.

Recorrió el mundo, visitando cinco continentes. Pero todo ese viaje se resume en tan solo 18 ciudades a nivel mundial. El plato fuerte de la gira europea, fue una serie de 10 conciertos en el “Air Metropolitano de Riad, Madrid”, del 30 de mayo al 15 de junio. Estos conciertos recaudaron 96,1 millones de dólares y vendieron 623.000 entradas, convirtiéndose en la mayor gira de conciertos jamás registrada en Europa continental, tanto en recaudación como en asistencia.

En la primera mitad de la gira, la parada más importante fue en la Ciudad de México, donde ofreció ocho conciertos; con tres conciertos en Buenos Aires; dos conciertos en Santo Domingo, San José, Lima, São Paulo, Sídney, ​​Lisboa, Düsseldorf, Arnhem, Londres, París y Estocolmo. El último mes de la gira incluyó presentaciones de una sola noche en Marsella, Varsovia, Milán y finalmente en Bruselas. Además de un concierto gratuito en Tokio en el mes de marzo.

A lo largo de su carrera, Bad Bunny ha recaudado 1200 millones de dólares y ha vendido 7,1 millones de entradas en 274 conciertos. El mes pasado, se convirtió en el primer artista latino, y el primero que no canta en inglés, en superar la barrera de los 1000 millones de dólares.