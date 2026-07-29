Lima Shakes se consagra como la banda revelación de Las Noches del Botánico

Aunque todavía faltan un par de fechas para que Las Noches del Botánico bajen el telón, Lima Shakes se ha ganado un lugar destacado en la historia reciente del festival. El pasado 25 de julio de 2026, el dúo formado por Alessandro Ambrosini y Alonso Suárez inauguró la jornada con un directo contundente que lo catapultó, de manera casi unánime, como la banda de rock revelación del certamen.

Un sonido fresco y con carácter.

Lima Shakes se movió en un terreno de rock alternativo vibrante, con ecos claros del indie británico y del garage más contemporáneo. Su propuesta combina guitarras con peso, melodías directas y una actitud desenfadada que conecta de inmediato con el público más joven. Lejos de funcionar como un mero acto de apertura, su concierto se convirtió en uno de los momentos más esperados de la noche, justo antes del plato fuerte protagonizado por The Kooks.

Proyección en un festival de referencia

En los meses anteriores, la banda había ido ganando visibilidad gracias a la intensidad de sus directos ya una identidad sonora que empezaba a distinguirse dentro del panorama independiente. Su presencia en un evento de la magnitud de Las Noches del Botánico no solo confirmó su progresión, sino que también lo situó como una de las propuestas emergentes con mayor proyección. Todo apuntó a que aquella actuación en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense marcó un antes y un después en su trayectoria, al enfrentar el reto de conquistar a un público más amplio en un entorno que mezclaba artistas consolidados con nuevas promesas.

Un nombre que resonó antes del cierre.

Con el festival aún en su recta final, Lima Shakes logró lo que muchos tardan años en conseguir: que su nombre resonara con fuerza antes incluso de que Las Noches del Botánico llegaran a su última cita. La combinación de energía escénica, canciones con gancho y una puesta en escena cuidada lo consolidó como una de las sensaciones del verano musical madrileño.