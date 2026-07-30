Rafael Amargo, “¡Ala! Iré”

Se le estaba esperando hace tiempo. Parecía que no volvería a la escena, sus múltiples conflictos daban a entender que Rafael había optado por retirarse o poner la distancia, entre sus líos y su trabajo. Pero no era así, Rafael, el bailaor español más internacional estaba trabajando en un nuevo espectáculo que daría que hablar cargado de plasticidad estética moderna, con el apoyo de las nuevas tecnologías de visión, sonido y baile. ¡Era la hora de poner en marcha y presentar “ALÁ! IRÉ”, un nuevo proyecto sobre una idea madurada, que reivindica su brillante trayectoria artística y su profunda pasión por el flamenco.

Se presento el pasado lunes 27 al anochecer, en la nueva terraza/escenario al aire libre, del teatro Calderón de Madrid a la prensa, amigos y colaboradores, dando la cara y con una humildad en sus palabras, poco habitual. Nos sorprendió tanto él, como su espectáculo “Ala!Ire”, un nuevo estilo, un nuevo formato y se notaba que había regresado la genialidad del bailaor coreógrafo, que no solo sabe mover los pies, sino que utiliza su inteligencia y mas de 60 ocasiones en las que hay que jugársela, en un escenario dando vida al flamenco y lo que surja, una vez más.

Este espectáculo con la realización de quince cuadros acompañados de filmaciones y novedad en el ritmo y la forma de expresión del baile, se hace efectiva con la presencia (en filmación) de Lola Flores y su eterno…” como me la maravillaría yo”. También son testigos de este estreno Lorca y

Dalí, en definitiva, un espectáculo surrealista con una compañía formada por un bailaor estrella; cuatro bailarines solistas; un bailaor de inclusión social impedido en el baile, pero ejecutando el numero con el torso y los brazos, una genialidad de Rafael; tres bailarinas solistas; una actriz y una Maestra de Compañía. Además de lo habitual como los técnicos, de sonido e imagen sastrería, ayudantes, etc.

La obra toma como hilo conductor el último trabajo discográfico de Rafael, “Flamencograma” del que se interpretan varios temas. En este proyecto que incluye, una canción inédita de Diego el Cigala; poemas de Federico García Lorca, José María Pemán y Rafael de León, así como temas de música ligera que han tenido un impacto universal como el famoso “Ne me quitte pas” de Jaques Brel y otras composiciones inéditas del propio Rafael Amargo.

A lo largo de casi dos horas, podemos observar que el espectáculo fusiona con maestría el flamenco más puro e inédito, con danza contemporánea innovada y de carácter vanguardista en mezclado con danza urbana (Break Dance) y que Amargo lo define como el “electro flamenco music” que, en conjunto, todo ello se convierte en un nuevo espectáculo, atrevido y con una base emocional en innovadora, en un mundo más allá del flamenco y en todo momento implicado en una situación vanguardista.

El momento final de “las glorias” los bailarines, se presentan al público vestidos de blanco con sus vestimentas serigrafiadas con la repetición de la frase: “Amor Amargo”.

En esta nueva etapa, Amargo, se enfrenta a un reto de recuperar su pulso creativo y reconectar con el público que lo convirtió en su día, y le reconocieron como una de las figuras más destacadas de la danza española a lo a lo largo de los escenarios en todo el mundo.

Cabe únicamente recordar, que su problemática situación vivida, que le arrastro a que su público conociera una faceta nueva del bailaor, quedase en precario ante su posible aparición en escena, pero, afortunadamente fue declarado inocente por la Justicia y quedó absuelto de todos los cargos, poniendo fin al proceso judicial que marcó los últimos años de su vida.

La condición de años de bailaor y coreógrafo, hace que adopte una postura de transgresor e innovador, dando como resultado este “ALÁ! IRÉ” que nos ha presentado en el teatro Calderón de Madrid, durante varios días de julio, y que el público de nuestra capital en el que se refleja su sello personal que parte del flamenco y lo fusiona con la danza urbana y el baile contemporáneo, en una mezcla intuitiva que llevará al espectador a través de un viaje por diferentes mundos coreográficos, estéticos y musicales, trabajando con bailarines de la inclusión social, donde los cuerpos no tienen límites. Cuerpos que son pura poesía estética, vibrando juntos e iguales, mediante la danza, el lenguaje más universal que existe. Incluso, tiene el atrevimiento de que desarrolle un numero con un bailaor en una silla de ruedas.

El nombre de este espectáculo esta creado por la unión simbólica de dos conceptos cargados de sentido. Por un lado, ‘Alá’ remite a lo sagrado, a lo espiritual y, por otro, ‘Iré’ que significa bien, bendición o buena fortuna. Ambas palabras juntas construyen “AlaIré”, que Rafael, intenta imponer en el escenario como algo nuevo y bueno, y transforma la idea en movimiento, en respirar, soltar, confiar y permitir, que el cuerpo encuentre su propia forma de elevarse y volar.

Jesús Rafael García Hernández, más conocido como Rafael Amargo,(1975) nacido en Granada en la población de Valderrubio, (1975), es un bailarín y coreógrafo , conocedor de las esencias más puras del flamenco, al tiempo que ha asimilado otro tipo de tendencias coreográficas, como las enseñanzas en la escuela de Martha Graham durante su estancia en Nueva York. Sus coreografías, a veces muy cercanas al baile contemporáneo, nunca pierden el punto de referencia de la esencia del flamenco.

Debutó en Madrid, con 17 años, en la Compañía de Lola Flores, con la que bailó en los mejores tablaos de flamenco de Madrid y, más tarde, en los mejores del mundo. En 1997, forma su propia compañía de baile y su primera producción ‘La Garra y el Ángel’. Profundo admirador de bailaor y coreógrafo el intuitivo Antonio Gades al ser Rafael, un reivindicador de la compañía de baile, al igual que Gades llevando el concepto teatral y escénico del flamenco, a sus más importantes cotas. Esto no le ha impedido bailar en los tablaos o investigar el entorno de la danza contemporánea y aplicarla al flamenco.

Rafael Amargo y sus espectáculos han recibido reconocimientos entre los que destacan cuatro Premios Max de las Artes Escénicas; dos por el espectáculo, “Amargo”; uno por “Poeta en Nueva York” y otro por “El amor brujo”; Ha conseguido imponerse con el Premio “Positano Leonide Massine de la Danza” como bailarín y coreógrafo y el Premio de la Asociación de profesores de Danza Española y Flamenco de España, junto a Antonio Gades y Matilde Coral.

Además, el público le ha concedido el premio al “Mejor espectáculo de Danza” Tentaciones por “Amargo” en el 2000 y por “Poeta en Nueva York” en el 2002. También fue elegido como Mejor espectáculo de la década.

Durante la primera gira por Europa, la cantante Gala presentó su primer álbum, acompañada por la actuación de Rafael Amargo, cuando esté tenía 22 años. Amargo, acompañó a Gala en importantes eventos internacionales, como el Midem de Cannes. La relación entre ambos se ha mantenido con los años. En muchas ocasiones, la cantante ha seguido incluyendo en sus conciertos las coreografías del bailarín español.

Sus coreografías pueden considerarse como actuales y tradicionales simultáneamente. Es clara la referencia al flamenco, pese a que en muchas ocasiones se encuentra más próximo a la danza contemporánea. Trata de enlazar el baile con otras artes, como las artes visuales y las artes plásticas, y con frecuencia colabora con pintores (Luis Gordillo), escultores (Esperanza d’Ors) o fotógrafos (Bruce Weber, Christopher Makos). Rafael, siempre intenta innovar en sus coreografías, inventando y llevando a ellas recuerdos y pensamientos que le rondan en su mente y los incorpora con otros estilos de manifestaciones artísticas.

Debutó a los 17 años en la Compañía de Lola Flores; Medalla de Oro de Bellas Artes, entregada por sus majestades los Reyes de España; colaboró en la banda sonora de la película “Gladiator” de Ridley Scott, con música de Hans Zimmer, que ganó el Globo de Oro a la mejor Banda Sonora, nominado al Oscar y un premio BAFTA; preparó el equipo español de gimnasia rítmica de los Juegos Olímpicos de Río, en los que ganó la Medalla de Plata con su coreografía. Ha realizado con su compañía más de 20 producciones, algunas de ellas con 50, 60 personas.

En 1997 crea la Compañía Rafael Amargo, estrenó “La Garra y el Ángel” en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, teniendo como artista invitada a Eva Yerbabuena. Este espectáculo se presenta luego en Granada y en el Festival Flamenco de Jerez.

No será hasta 1999 cuando Rafael Amargo, con el estreno de “Amargo”, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, consigue el reconocimiento de la crítica y el público. Amargo, con vestuario del diseñador Juan Duyos, recorre España los años siguientes y se presentará en dos ocasiones más en Madrid, en el Centro Cultural de la Villa y en el Teatro Lope de Vega.

En 2002 estrena Poeta en Nueva York, inspirado en el libro de poemas de Federico García Lorca, en el Lope de Vega de Madrid. Una producción en la que incorpora por primera vez los audiovisuales y otros estilos coreográficos como el contemporáneo y el folk, y que cuenta con la colaboración de Marisa Paredes, Cayetana Guillén Cuervo y Joan Crosas recitando a Lorca. En el mismo año participó en el segundo videoclip del primer disco debut de la cantante española Rosa López, Rosa, con el tema “A solas con mi corazón”.

En 2003 recibe el encargo de la Quincena Musical de San Sebastián de dirigir y coreografiar El “Amor Brujo” (Gitanería 1915), de Manuel de Falla.“Enramblao” (2004), es el siguiente espectáculo de Rafael Amargo, un homenaje a las grandes ciudades a través de las Ramblas de Barcelona, es el espectáculo más representado de Rafael Amargo, estuvo en cartel en Madrid cuatro meses. En 2005, quinto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, Rafael Amargo crea “Don Quijote…Pasajero en tránsito”, junto a Carlos Padrissa (La Fura dels Baus), inspirado en el personaje de Cervantes con estética de videojuego. La narración del espectáculo corre a cargo de Fernando Fernán Gómez

En diciembre de 2006 estrena en el Kursaal de San Sebastián el espectáculo “Tiempo muerto”. Amargo, vuelve a las raíces flamencas y a la esencia del baile. Con este espectáculo conmemora el décimo aniversario de la compañía. Las letras del propio Rafael. Ha estrenado en el West End londinense la coreografía del musical “El Zorro”, con música de Gipsy Kings y John Cameron autor de Los miserables, y con dirección de escena por Christopher Renshaw.

En el 2008 estrena en el Teatre Tívoli de Barcelona un nuevo espectáculo, “Enramblao 2”, una segunda parte del espectáculo de 2004 en el que a través de una multiplicidad de géneros (flamenco, break-dance, acrobacia, circo, music hall), rinde homenaje a la ciudad de Barcelona, y por extensión a las grandes urbes. En 2016, es condecorado con la Medalla de Oro del “Mérito a las Bellas Artes de España”. En febrero de 2018 se le otorgó la “Medalla de Andalucía”.