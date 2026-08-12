David Bisbal cuenta con angustia cómo vivió el terremoto en Colombia desde su hotel: “Por favor, que pare”

David Bisbal se encontraba en Bogotá, donde participa como miembro del jurado de OT USA, cuando un terremoto sacudió varias regiones de Colombia. Aunque la capital colombiana no registró los mayores daños, el movimiento sorprendió al artista mientras permanecía en la habitación de su hotel.

El cantante grabó y difundió en redes sociales algunos instantes del temblor. En las imágenes puede observarse cómo la lámpara del cuarto oscila con fuerza, mientras Bisbal reacciona alarmado ante la intensidad del movimiento:

“Un terremoto, espero que no pase nada. Dios mío… por favor, virgencita…”.

Al día siguiente, el intérprete relató cómo experimentó el seísmo y reconoció que los primeros momentos fueron de auténtico pánico.

“Despertarse con un temblor tan fuerte en Bogotá fue un poco angustioso al principio”, explicó.

Según su testimonio, la sacudida se prolongó aproximadamente durante un minuto. Después comenzaron a sonar numerosas alarmas en edificios cercanos, activadas como medida de seguridad y siguiendo los protocolos establecidos.

Bisbal señaló que, afortunadamente, Bogotá no sufrió consecuencias graves, aunque destacó la fuerza con la que el terremoto se sintió en Cali y en otras zonas del interior del país. “Hemos visto la magnitud de este desastre natural”, afirmó.

El cantante quiso trasladar además su solidaridad a las personas afectadas y aseguró que todos permanecían “con el corazón en un puño”. Finalmente, compartió con sus seguidores varios teléfonos de emergencia y anunció que permanecería atento a la información sobre las ayudas destinadas a los damnificados.