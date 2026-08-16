Deep Purple sacudirá Barcelona y Madrid en octubre

El rock no se explica sin Deep Purple, y España será testigo de un nuevo episodio de su saga este octubre. La formación británica, pionera del hard rock y el heavy metal, ha confirmado dos conciertos en nuestro país: el 19 en Barcelona y el 20 en Madrid, en dos recintos de primer nivel diseñados para la potencia sonora del grupo.

Fechas y escenarios:

Barcelona, 19 de octubre de 2026 – Palau Sant Jordi.

Un espacio con historia de grandes citas internacionales que se prepara para una noche de riffs pesados, solos de Hammond y clásicos que han definido generaciones.

Madrid, 20 de octubre de 2026 – Movistar Arena.

La gira aterriza en la capital con un escenario de última generación, ideal para la dinámica de la banda y su característico muro de sonido.

Ambas fechas forman parte de una gira que refuerza la presencia de Deep Purple en Europa y que pone a España en el mapa de las paradas obligatorias para los amantes del rock clásico con vigencia actual.

Medio siglo de huella: de Hertford a la “santísima trinidad” del rock

Fundada en 1968 en Hertford, Inglaterra, Deep Purple se consolidó junto a Led Zeppelin y Black Sabbath como uno de los pilares del rock pesado británico. Su trayectoria es un recorrido por la evolución del género, con una capacidad de reinvención que ha mantenido viva la marca a lo largo de las décadas.

La banda es conocida por sus distintas formaciones, bautizadas por los fans como “Marks”. La primera etapa combinó psicodelia y referencias clásicas; la llegada de Ian Gillan, Roger Glover, Ritchie Blackmore, Jon Lord e Ian Paice dio lugar al sonido definitivo, plasmado en discos como In Rock (1970) y Machine Head (1972).

El riff que lo cambió todo

Uno de los momentos más famosos de su historia ocurrió en 1971, durante la grabación de Machine Head en Montreux (Suiza). Un incendio en el casino de la ciudad inspiró la letra de “Smoke on the Water”, cuyo riff se convirtió en uno de los más reconocibles y reproducidos de la historia del rock.

Longevidad y vigencia: el motor que no se apaga

A pesar de separaciones, cambios de formación y la pérdida de figuras clave como el teclista Jon Lord en 2012, Deep Purple ha mantenido una actividad constante. Ian Paice, baterista y único miembro presente en todas las alineaciones, simboliza esa continuidad y la resistencia del grupo sobre el escenario.

Los conciertos de octubre no son solo un ejercicio de nostalgia: son la demostración de que el volumen alto, los solos virtuosos y la distorsión siguen siendo una fuerza viva. La banda llega con la solvencia de quien ha recorrido medio mundo y con un directo que sigue haciendo temblar recintos.

Último disco: equilibrio entre clásico y contemporáneo

El último trabajo de estudio de Deep Purple, (2024), llegó como una declaración de intenciones: la banda no solo mira atrás, sino que sigue escribiendo su propio presente. El álbum, producido por Bob Ezrin, combina la esencia del hard rock de la casa con arreglos más pulidos y una producción que resalta la potencia del órgano Hammond y las guitarras sin perder claridad.

En cuanto a temas y estilo, se mueve entre cortes de rock directo, con riffs contundentes y estribillos memorables, y piezas de mayor recorrido que permiten lucir la química entre los músicos. La escritura refleja experiencias de una carrera larguísima, pero con un enfoque renovado y sin renunciar a la agresividad que caracterizó a la banda en sus años dorados.

La recepción crítica fue notablemente positiva: medios especializados destacaron la energía del conjunto, la cohesión de la formación actual y la capacidad de sonar “a Deep Purple” sin caer en la autoparodia. Para muchos, el disco confirmó que la banda sigue siendo relevante y que su catálogo no es solo un museo de clásicos, sino un proyecto con vida propia.

En los conciertos de Barcelona y Madrid es muy probable que el repertorio mezcle los grandes himnos con alguno de estos temas recientes, ofreciendo un puente entre la leyenda y la vigencia del grupo.