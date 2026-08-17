  • ESP
    España América
Cultura Música

Rivera de la Cruz ha asistido al ensayo del espectáculo, que tendrá lugar el 25 de agosto en el Instituto San Isidro

Veranos de la Villa: El Madrid más joven se viste de funk con ‘Donny’s Black Shoes’

El proyecto liderado por el pianista y productor Daniel ‘Donny’ López llevará al Instituto San Isidro una propuesta que fusiona los sonidos del funk clásico, el soul, el jazz y el R&B contemporáneo.

Veranos de la Villa: El Madrid más joven se viste de funk con ‘Donny’s Black Shoes’
Marta Rivera de la Cruz PD.
Archivado en: Música

Más información

Japón se rinde al compás de Najarro: un 'Bolero' español con alma canaria

Japón se rinde al compás de Najarro: un 'Bolero' español con alma canaria

Hard Rock Cafe Barcelona impulsa el talento emergente con Hard Rock Rising

Hard Rock Cafe Barcelona impulsa el talento emergente con Hard Rock Rising

La energía del funk, la elegancia del soul y la modernidad del R&B se encontrarán el próximo 25 de agosto en el Instituto San Isidro, escenario elegido por Veranos de la Villa para presentar Donny’s Black Shoes. El concierto comenzará a las 21:30 horas y estará protagonizado por una nueva generación de músicos madrileños.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha asistido al ensayo del espectáculo y ha reivindicado el papel del festival como plataforma para los artistas emergentes de la ciudad. Según ha señalado, la propuesta de Daniel ‘Donny’ López demuestra la calidad del talento joven madrileño y la importancia de facilitar su encuentro con el público.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, asiste al ensayo de ‘Donny’s Black Shoes’

El montaje propone un recorrido por la música negra y sus distintas influencias, desde los arreglos y el groove característicos de las décadas de 1970 y 1980 hasta las sonoridades actuales del R&B. La formación estará acompañada por los cantantes Astrid Jones, Xiluba Thomas y Amos Obasohan.

Pianos y teclados, guitarras, metales, percusión y una sólida base rítmica conformarán una puesta en escena diseñada para recuperar la esencia de géneros como el jazz, el soul y el funk, sin renunciar a los ritmos latinos ni a una mirada contemporánea.

Al frente del proyecto se encuentra Daniel ‘Donny’ López, pianista, compositor, arreglista y productor. Su trayectoria comenzó muy pronto: con apenas 15 años lideraba ya el grupo Rice and Groove. En 2021 recibió el Premio Enlace Funk al Mejor Nuevo Grupo, un reconocimiento a una carrera marcada por la experimentación y la búsqueda de un lenguaje propio.

Con esta actuación, Veranos de la Villa amplía su apuesta por los creadores jóvenes y por una programación abierta a públicos diversos. Donny’s Black Shoes aspira así a convertirse en un punto de encuentro entre distintas generaciones de espectadores, unidas por el ritmo y la fuerza de la música en directo.

 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ALMACENAMIENTO EXTERNO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]