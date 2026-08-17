Veranos de la Villa: El Madrid más joven se viste de funk con ‘Donny’s Black Shoes’

La energía del funk, la elegancia del soul y la modernidad del R&B se encontrarán el próximo 25 de agosto en el Instituto San Isidro, escenario elegido por Veranos de la Villa para presentar Donny’s Black Shoes. El concierto comenzará a las 21:30 horas y estará protagonizado por una nueva generación de músicos madrileños.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha asistido al ensayo del espectáculo y ha reivindicado el papel del festival como plataforma para los artistas emergentes de la ciudad. Según ha señalado, la propuesta de Daniel ‘Donny’ López demuestra la calidad del talento joven madrileño y la importancia de facilitar su encuentro con el público.

El montaje propone un recorrido por la música negra y sus distintas influencias, desde los arreglos y el groove característicos de las décadas de 1970 y 1980 hasta las sonoridades actuales del R&B. La formación estará acompañada por los cantantes Astrid Jones, Xiluba Thomas y Amos Obasohan.

Pianos y teclados, guitarras, metales, percusión y una sólida base rítmica conformarán una puesta en escena diseñada para recuperar la esencia de géneros como el jazz, el soul y el funk, sin renunciar a los ritmos latinos ni a una mirada contemporánea.

Al frente del proyecto se encuentra Daniel ‘Donny’ López, pianista, compositor, arreglista y productor. Su trayectoria comenzó muy pronto: con apenas 15 años lideraba ya el grupo Rice and Groove. En 2021 recibió el Premio Enlace Funk al Mejor Nuevo Grupo, un reconocimiento a una carrera marcada por la experimentación y la búsqueda de un lenguaje propio.

Con esta actuación, Veranos de la Villa amplía su apuesta por los creadores jóvenes y por una programación abierta a públicos diversos. Donny’s Black Shoes aspira así a convertirse en un punto de encuentro entre distintas generaciones de espectadores, unidas por el ritmo y la fuerza de la música en directo.