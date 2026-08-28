¿Puede la música ser un arma de protesta?

La guerra ha dividido la música rusa en dos, examinando el uso que hace el Estado del pop patriótico de ideología activa, y las listas negras informales y por otro lado, las «detenciones continuas» que han vaciado de contenido la escena musical y teatral nacional. la guerra con Ucrania no se limitó a dividir a «quienes se fueron» o «quienes se quedaron», sino que generó dos formas distintas y limitadas de seguir trabajando como actores y actrices en el teatro. ambos con sus restricciones y ninguna supuso una unidad. Lo que persiste, no es una escena unificada, sino una obstinada y deliberada actitud a dejar que la guerra tenga la última palabra.

¿Puede la música ser un acto de protesta, si los que protestan están fuera de Rusia? Sí hablamos de la protesta como una declaración en el contexto de la política real, entonces no: la protesta política en el arte es imposible, solo su imitación. En el arte, la sangre, el amor, la muerte y las lágrimas son simulacros.

Y la protesta también lo es. El arte convierte a los activistas en actores y a la sociedad en público. Es más, al imitar la protesta, el arte la neutraliza, la desarma. Y la política, suele aprovechar esta propiedad del arte y actuar como pararrayos de la protesta. Pero… puede haber protesta en el arte contra las propias formas habituales del arte, y eso enseña a resistir y a pensar de forma crítica. Por desgracia, el público masivo no quiere ese tipo de protesta en el arte.

La escena musical de la oposición rusa tiene una historia que se remonta a mucho antes de 2022. En unas condiciones en las que la participación política ya estaba muy restringida y las protestas en la calle se habían vuelto peligrosas. La música se convirtió en uno de los pocos espacios de disidencia pública. Grupos como “Pussy Riot” convirtieron sus actuaciones en acciones políticas; raperos desde Noize MC hasta Kasta (Каста) construyeron mundos artísticos enteros en torno a la violencia estatal y la injusticia social.

El Kremlin entendió el peligro que suponía esto, pero no pudo ofrecer una alternativa progubernamental creíble. El pop patriótico existía, pero no tenía peso cultural, nunca llegó al público joven.

A partir de febrero de 2022, la situación ideológica cambió radicalmente. Las condiciones de guerra con Ucrania, dieron al Estado la capacidad de hablar no solo de patriotismo pasivo sino de patriotismo activo. La guerra exigía una declaración pública y, por primera vez en mucho tiempo, el Kremlin pudo ofrecerla en el ámbito cultural.

Aparecieron nuevos nombres como Shaman y Tatiana Kurtukova. Es revelador que la canción de Kurtukova, “Matushka-zemlya” (Madre Tierra) empezase hacerse viral no desde dentro de Rusia, sino desde Estados Unidos.

Arina Murasheva, famosa gracias a “TikTok”, se ha convertido en embajadora de la plataforma del “Partido Liberal Democrático de Rusia” y lanza productos promocionales de videos en un mapa de Rusia que incluye a Crimea y Donbás.

La historia del jazz es reveladora en este sentido. Desde principios de la década de 2000 hasta 2022, formaba parte de una escena independiente de clubes y festivales con artistas occidentales, un público cosmopolita y alejada de la agenda estatal. Tras la invasión de Ucrania, el enfoque cambió: el jazz se presenta cada vez más como una tradición auténticamente rusa en lugar de como un género occidental. Una música anónima de Moscú.

El énfasis se ha marcado con mucha fuerza hacia la idea que, el jazz en Rusia ya tiene más de cien años; ahora se presenta casi como una forma de arte tradicional ruso. De forma un poco más discreta, se oye la idea de que el verdadero jazz solo sobrevive en Rusia y de forma más rotunda, hace ver a la población, que Rusia tiene los mejores músicos de jazz del mundo».

Cuando Rusia ganó Eurovisión en 2008 con Dima Bilan, se interpretó como una integración simbólica en el espacio cultural europeo. Catorce años después se le apartó del festival, incluso los países bajos, machaconamente siguen en sus trece en no participar en Eurovisión, mientras siga estando Rusia.

“Intervidenie” es el espectáculo de concurso musical, que fue creado en 1965 por la Organización Internacional de Radio y Televisión de Rusia. El modelo de Eurovisión está tan arraigado en Rusia, que incluso un concurso creado en oposición a él reproduce su lógica.

Para Rusia, participar en este tipo de formatos es un intento de mantener su presencia en el espacio cultural a través de nuevos canales. Sin embargo, a diferencia de Eurovisión, estos no le dan acceso al público de Europa occidental. Esto, no hace que el concurso sea insignificante pero sí marca su lugar real, no es una alternativa a Eurovisión, sino un ecosistema aparte, con su propio público.

El Estado no solo crea; también purga. Las productoras y sellos discográficos que trabajan en Rusia se vieron sumidos en un estado permanente de gestión de riesgos. Colaborar con un artista que había abandonado el país, aunque fuera temporalmente, se convirtió en algo peligroso tanto desde el punto de vista legal como para la reputación –no porque ninguna ley específica lo prohíba, sino porque nadie sabe exactamente dónde está el límite–. Ante esta incertidumbre, la industria opta por mantener precaución.

A diferencia de una prohibición directa, que se puede impugnar el resultado ahora es que muchos artistas evalúan de antemano qué decir en una entrevista, qué foto publicar en las redes sociales o si deben mencionar la ciudad donde han pasado los últimos seis meses.

En 2025 se dio a conocer ampliamente el caso de la banda Stoptime y su vocalista, Diana Loginova de nombre artístico, Naoko. Esta cantante callejera de San Petersburgo, de dieciocho años, había empezado a interpretar versiones, en las calles céntricas de la ciudad, de canciones de artistas designados oficialmente como «agentes extranjeros» en Rusia, fue encarcelada durante 13 días por interpretar canciones prohibidas en la avenida central de San Petersburgo. Los conciertos improvisados atraían a decenas de personas y los músicos pronto fueron sometidos a detenciones administrativas «continuas», detenciones repetidas de corta duración que se usan para mantener a alguien bajo custodia sin presentar cargos más graves.

Es el caso de Naoko que, tras su detención, le ofrecieron la opción de actuar en un hospital para soldados heridos de la guerra o disculparse públicamente y cantar canciones patrióticas a cambio de ello, cesaría la presión. La banda se negó. Tras salir por tercera vez de un centro de detención especial, los músicos se marcharon de Rusia. El caso de esta banda “Stoptime”, muestra claramente lo que cuesta acarrea protestar dentro del país.

La vida de los clubes en Moscú y San Petersburgo, siguen abiertos, se celebran conciertos. Pero no todos sobreviven. El Powerhouse de Taganka, uno de los centros más importantes de la escena independiente, ha cerrado hace poco.

Las grandes discográficas y los servicios de “streaming extranjeros” se han ido; la desconexión del código “Swift”, ha privado a los artistas de ingresos del extranjero y han aparecido listas de intérpretes prohibidos en el mercado de los conciertos, y las cancelaciones de eventos se han convertido en algo habitual.

Un ejemplo significativo de la estrategia del silencio es, Khelavisa de nombre Natalya O’Shey, que comenta que quienes se quedan, son divididos dos categorías bien definidas, “músicos cautelosos contrarios a la guerra” y “artistas de propaganda”. Hay figuras públicas que nunca han manifestado su postura y que simplemente han evitado responder a la pregunta clave.

Desde que empezó la invasión de Ucrania, Khelavisa nunca ha hablado abiertamente de la guerra y ha seguido de gira por el país. Cuando le preguntaron si pensaba dejar de actuar en Rusia, respondió: «Para nada. Es nuestra decisión seguir trabajando en Rusia, porque sabemos que la gente necesita lo que hacemos». Para el público y esto es lo que más importa, el silencio de un artista querido y apreciado, legitima lo que está pasando. Cuando alguien en quien el público confía decide no hablar, el público no lo interpreta como neutralidad, sino como permiso para hacer la vista gorda.

A finales de 2022, Rusia había perdido hasta un 30 % de sus artistas por la emigración o las prohibiciones de actuar, los músicos de la oposición se marcharon debido a la presión, la censura y el riesgo de ser procesados por sus posturas antibélicas o críticas. Muchos también se enfrentaron a conciertos cancelados, salas bloqueadas y la imposibilidad práctica de seguir trabajando libremente.

La marca de “músico ruso”, ha adquirido connotaciones ambiguas y mal vistas por occidente desde 2022. Al mismo tiempo, algunas y algunos músicos, describen la emigración como una liberación creativa inesperada. Fuera del contexto ruso, con su jerarquía específica de clubes y sus reglas no escritas sobre lo que se puede decir desde un escenario, de repente se hizo posible la experimentación.

También hay países con un proceso de entrada más complicado que, aun así, acogen a un gran número de músicos de Rusia. Gracias a la asociación francesa “Atelier des Artistes en Exil”, muchísimos artistas encontraron una vía relativamente sencilla para regularizar su situación en Francia. El mérito es de la propia Francia, que desde la primavera de 2022 empezó a expedir visados de larga duración a rusos contrarios a la guerra. París acoge bien a los artistas.

Quienes se plantean la emigración en serio y a largo plazo acaban llegando a la misma conclusión: hay que aprender el idioma del nuevo mercado no solo literalmente, sino también musicalmente –entender qué escucha la gente, cómo funciona la industria, y saber qué espera el público local de sus actuaciones.

Esto no es renunciar a tus raíces, pero sin ello, sencillamente, no hay forma de sobrevivir. Y para los artistas cuya música se basa en letras en ruso, en la entonación y en referencias que solo se entienden dentro de una experiencia compartida concreta, esta transición conlleva el riesgo de perder la identidad.

Otra cuestión aparte es la protesta desde el exilio. Los artistas rusos en el extranjero sacan canciones contra la guerra, actúan en actos solidarios y dan entrevistas a los medios occidentales. Esto es importante. Pero el público que oye estas declaraciones, son sobre todo personas que ya comparten opiniones contra la guerra.

la música y las letras de los músicos rusos constituyen una forma de resistencia contra el Kremlin y la propaganda. Algunos músicos exiliados no ven la música de resistencia en términos de eficacia, sino de testimonio.

En conclusión, la guerra le ha dado al Kremlin algo que no tenía antes, motivos para una presencia activa en el espacio cultural. Hoy en día, la propaganda no prohíbe tanto la música como la reescribe y se la apropia. Lo que significa que, tarde o temprano, habrá que reconstruir no solo la infraestructura, sino la propia capacidad de escucharla de otra manera.

El movimiento opositor responde a esto de diferentes maneras, con declaraciones contra la guerra desde fuera y con la silenciosa continuación del trabajo desde dentro. Mientras los músicos de ambos lados de la frontera de Rusia con Ucrania sigan dispuestos a escucharse mutuamente, a crear algo juntos y a buscar un lenguaje común a pesar del miedo, la presión y la distancia, la escena musical independiente rusa seguirá teniendo la oportunidad de conservar su integridad.