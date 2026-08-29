El musical “Nino Bravo, Libre”

Hay ocasiones en las que, en el terreno musical, cuando están sintonizado con un cantante y sus canciones, cuanto más oyes, mas quieres y te conviertes en un adicto que en términos musicales se denomina” fans”. Sin embargo, cuando el éxito del cantante y sus canciones, te dejan en la cúspide de sus éxitos con un enorme gusto y regusto de ellas y por cualquier razón, siempre sorpresiva, te deja de sonar sus canciones y se paraliza la creación de los temas, lo añoras y notas que te falta nuevos temas y te preguntas, ¿porque estando en la cúspide deja de sonar y desaparece con lo que nos gusta oírlo?

En los estados Unidos, suele pasar porque, un solo éxito al figurar en el primer puesto durante semanas en los catálogos del Billboard, el Themes o el Variety, supone ganar tantos dólares como para retirarte con un solo álbum en el mercado, y llenar estadios con miles de personas.

Valga la anécdota, pero no es el caso de nuestro protagonista, Nino Bravo, que un desgraciado accidente de tráfico, le sesgo la fantástica carrera que llevaba hasta ese momento, con sus éxitos en España y en Hispanoamérica, concretamente, en Venezuela, Argentina y Méjico Puerto Rico, Chile y Colombia.

Ahora, tenemos la oportunidad de rememorar sus canciones gracias a la compañia Melomans, en su creación y dirección de este Musical “Nino Bravo Libre” que permanecerá en el teatro Amaya hasta el 13 de septiembre.

La vida de Nino, se cuenta con velocidad frenética, con más de cien mil kilómetros de giras por todo el país en uno solo año, demostrando su calidad de cantante y dando a sus fans de toda España su “medicina” con canciones como “te quiero, te quiero”; “Un beso y una flor”; Mi tierra, composición dedicada a su Valencia del alma y el gran tema central de este musical, “Libre”.

Desde mediados de 1969 hasta abril de 1973, Nino Bravo grabó 60 canciones, que se convirtió en un clásico romántico. Dos temas de aquellos, grabados en su primera época y archivados por la discográfica, aparecieron de forma póstuma en 1980 y 2003: “Quién eres tú” y “Te amaré”. En 2005 salió a la luz otra canción inédita, “Sin darte cuenta”, se quedó grabada en forma de maqueta.

Hay temas homenaje, como el compuesto por Juan Carlos Calderón para el disco “Duetos 2” que, bajo el título “Dicen”, fue interpretado por artistas como Eva Ferri, María Conchita Alonso, Marcos Llunas y Sandra Morey.

En 1996, en Colombia la canción “Un beso y una flor” fue utilizada por la productora televisiva, “Cenpro TV” , como banda sonora de la telenovela colombiana “Tiempos Difíciles”.

La canción “libre”, es punto y aparte en el repertorio de Nino, es un tema de la categoría de himno y de concepto sentimental “cuasi” militar. “Libre”, es una canción de José Luis Armenteros, antiguo integrante del grupo Los Relámpagos, que compuso en exclusiva para ser interpretadas por Nino Bravo. En 1998, este tema, fue utilizada por la empresa de telefonía “Amena”(hoy Orange), para una campaña de publicidad y estaba interpretada por Marc Parrot.

Es esta canción “Libre” la que da nombre al concierto que se ha presentado en Madrid en el Teatro Amaya, bajo el nombre “Nino Bravo Libre”. Y Alli, el grupo Melomans lleva acabo un Memorial/Musical de Nino Bravo y sus canciones, haciendo un musical, de gran realce, al llevarse a cabo el proceso de las canciones del cantante con la intercalación de emotivas anécdotas de la vida de Nino Bravo.

Este grupo xcompañia Melomans, esta formado por Edu Escart, Gonzalo Manglano, Javi Reig y Pau Ferrer., los cuatro componentes de Melomans, hace que el público se integre en acompañar a las canciones con el conocimiento de las mismas y aplaudir en todo momento acompañando e integrándose con el grupo.

Se cuenta la historia de la meteórica carrera de Nino Bravo en poco más de hora y media. El público puede disfrutar del repertorio íntegro del artista valenciano en un estilo a capela moderno y sorprendente mientras se sumerge en un viaje a una época dorada de la música y la televisión. Por el escenario del teatro Amaya gracias a la comicidad y buen hacer de Melomans pasan personajes tan inolvidables como José María Íñigo y Carmen Sevilla. Todo ello desde el respeto y el rigor por un legado que abala el apoyo incondicional de Eva y Amparo Ferri, hijas del recordado y malogrado artista.

Un lleno absoluto en el que el teatro Apolo con sus casi 700 butacas ocupadas por “fans” de las canciones de Nino y famosos que pertenecían a esa época, como el día del estreno, que pudimos ver a Elena Bianco y Enrique del Pozo, este último conocido por su dúo con la cantante Ana, famoso de los años setenta y ochenta, entre otros artistas invitados, que el paso de los años se nos hacen invisibles.

La idea inicial de este Musical/Memorial de Nino, partió de Santiago Sánchez y Víctor Lucas con la ayuda de Melomans, igualmente que la dramaturgia, el desarrollo de los textos y la dirección musical corre a cargo de Victor Lucas y la compañía Melomans.

La trayectoria del musical, nos hace ver la importancia que tenía Nino en el público, que, en un mínimo de tiempo, se puso en los primeros puestos de interés con canciones que fueron éxitos en todos los países de habla hispana y en España no dejo de hacer giras y llevando sus flores, besos y canciones de libertad, por todo el país.

Debemos decir, que existía un contrato firmado para actuar en la ciudad de Nueva York en el Radio City Music Hall, y cantar su emblemática “America America”.

El problema de la desaparición de Nino, no solo fue el fallecimiento, a los 28 años, sino que llevaba casado dos años y terminaba de nacer su hija Amparo, y su mujer Amparo Martínez, estaba embarazada de su segunda hija, que nació siete meses después de su fallecimiento; sino el poco tiempo que tuvo para disfrutar de su familia recién montada y teniendo los éxitos encajados y se vislumbraba gracias al éxito de sus canciones, también otras vías dentro de la música, como representante y productor de otros cantantes, como fue el caso en ese momento del trágico accidente quienes le acompañaba en el coche, que casualmente iban para ser presentados a la discográfica Polydor.

Desgraciadamente, se perdió una de las mejores voces de nuestro país, con una potencia en los agudos incomparable, podía haber sido un tenor de prestigio y el más importante representante de nuestro país en Hispanoamérica, en donde se le consideraban como una estrella y teniendo conciertos de miles de personas.

Luis Manuel Ferri Llopis, nació en la población de Ayelo de Malferit, Valencia y era conocido artísticamente como Nino Bravo. fue considerado uno de los grandes exponentes de la música pop española, en particular durante las décadas de 1960 y 1970. A pesar de su breve carrera, dejó una potente influencia para su arte en español con éxitos recordados y versionados como: “Un beso y una flor”; “Te quiero, te quiero”; “Libre” y “Noelia”… entre muchos otros temas.

Mientras buscaba una salida musical, trabajó de bodeguero en el restaurante regentado por Jesús Císcar en el Aeropuerto de Valencia. Durante esos años compaginó el trabajo con su afición al canto, fundando a finales de 1962 el conjunto “Los Hispánicos”, con sus amigos Félix Sánchez y Salvador Aranda Navarro «Boro». El trío se convirtió en cuarteto con la entrada de Eliseo Ferrando Fenollar para tocar la batería, haciéndose muy popular en la ciudad de Sagunto, donde actuaron en numerosas ocasiones y principalmente en presentaciones falleras, bailes y verbenas de la época. Llegó a quedar finalista en el concurso radiofónico nacional de Radio Valencia de nuevas voces, “Fiesta en España”.

El conjunto “los Hispanicos”, se disolvió en octubre de 1963. Dada su amistad con Vicente López, bajista de “Los Superson”, y aprovechando que buscaban sustituto de cantante, por baja de Carlos Lardíes en un accidente de tráfico, se incorporó al conjunto para pasar a ser miembro permanente. Más adelante abandonaron el conjunto los fundadores José Bosch, guitarra solista y Saturnino (Nino) Naredo, guitarra rítmica, reemplazado por los hermanos José y Vicente Juesas, en la guitarra y teclado. Ubicaron su lugar de ensayo en la localidad valenciana de Catarroja, en el corral de la casa de uno de sus componentes, el trompetista Juan Enrique Morellá.

Este conjunto, fue el que lo acompañó en todas sus actuaciones hasta el final de su carrera artística. Sin embargo, tuvieron que hacer un paréntesis en sus actuaciones por el servicio militar de Nino en 1966, que cumplió en Cartagena en la Marina. Cuando volvió, se empleó en una oficina y realizó su presentación como cantante solista en el Festival de la Canción de la Vall de Uxó en 1968.

Nino, realizó sus primeras galas y un recital en el Teatro Principal de Valencia que le generaron pérdidas, junto a su primer mánager, Miguel Siurán, que lo bautizó con el nombre artístico de Nino Bravo. Tras ser rechazado por la discográfica RCA a finales de 1968, al año siguiente, es contratado por cuatro años por “Fonogram” , bajo el sello discográfico “Polydor” de la mano de su productor artístico Alfredo Garrido García. Su primer sencillo se grabó con canciones de Manuel Alejandro, y así comienza su exitosa carrera musical.

Llegó en el verano de 1969 cuando Augusto Algueró, le dio el tema, “Te quiero, te quiero”, canción creada para la película argentina “Kuma Ching” interpretada por Lola Flores y por distintas causas, también la tenían grabada, la actriz Carmen Sevilla y el cantante Raphael, y no había triunfado en el mercado discográfico. A “Te quiero, te quiero”, le siguieron “Voy buscando” (1969), “Esa será mi casa” (1969); “Puerta de amor”(1070);“ Perdona” (1970); “Mi gran amor” (1971); “Noelia”; “Un beso y una flor” y “Mi tierra” en 1972, entre otras. Como canción póstuma, también se hizo famosa “América, América” en 1973.

Participó en la selección para el Festival de Eurovisión en dos ocasiones. En la primera en 1970 se presentó con el tema “Esa será mi casa”, no consiguió llegar a la final, que ganó Julio Iglesias con Gwendolyne. La segunda y más recordada fue en el programa “Pasaporte a Dublín”, donde quedó en tercera posición, siendo elegida la cantante Karina como representante de España.

En julio de 1970 participó en la III Olimpiada Mundial de la Canción celebrada en Atenas, quedando en un cuarto lugar con la canción “El adiós” de Augusto Algueró. Participó en el V Festival de la Canción de Río de Janeiro, con el tema “Elizabeth”, representando a España, acompañado por la artista Carmen Sevilla en calidad de jurado español y por el compositor y productor Augusto Algueró marido de Carmen Sevilla ,en aquellos momentos, como director de orquesta representando a España.

El público en este musical, disfruta del repertorio íntegro del artista valenciano en un estilo a capela moderno y sorprendente mientras se sumerge en un viaje a una época dorada de la música y la televisión. Por el escenario del Teatro Amaya gracias a la comicidad y buen hacer. Todo ello desde el respeto y el rigor por un legado musical de gran importancia.

Aunque la nostalgia esté presente en el show, Libre el musical de Nino Bravo ha conseguido que el legado del artista llegue también al público más joven. A través de momentos llenos de hilarante comicidad, los “Melomans”, han conseguido que la música de Nino Bravo llegue a todos los públicos. Una ocasión ideal para que varias generaciones se vean tocados por las canciones que en su día compusieron Manuel Alejandro, Juan Carlos Calderón o Augusto Alguero, protagonistas de divertidas anécdotas que se cuentan en el espectáculo.

Como cierre del “Musical Nino Bravo Libre”, es una sola vez la aparición de la voz de Nino Bravo en la canción que da nombre al memorial, “Libre”. El público escucha esa potente voz de Nino con un recogimiento y una salva de aplausos motivados por la emoción de oír al inolvidable y añorado, Nino Bravo.