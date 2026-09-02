Duran Duran rompe su silencio en España: un único concierto en Madrid tras 21 años de espera

Madrid se prepara para vivir una noche histórica. Duran Duran, uno de los nombres más emblemáticos del pop británico, ha confirmado su regreso a España con un único concierto el 6 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena. Será la primera vez que la banda pise suelo español desde hace más de dos décadas, en una cita que promete recorrer cuatro décadas de éxitos inolvidables.

Una cita única en la gira europea

El espectáculo forma parte del Free to Love Tour, la gira internacional con la que Duran Duran está recorriendo los principales recintos de Europa en 2026. Tras actuar en ciudades como Praga, Budapest, Verona o Londres —donde encabezaron el festival BST Hyde Park ante 60.000 personas—, Madrid será la única parada española de esta aventura musical.

La formación original al completo —Simon Le Bon (voz), Nick Rhodes (teclados), John Taylor (bajo) y Roger Taylor (batería)— subirá al escenario para ofrecer un repertorio que mezcla clásicos atemporales con material reciente. Entre los temas confirmados figuran Ordinary World, Girls on Film, Save a Prayer, Hungry Like the Wolf y Rio, además de canciones de su último álbum de estudio, Danse Macabre, y su nuevo sencillo Free to Love, coescrito y producido por Nile Rodgers.

Un legado que sigue vivo

Formados en Birmingham a finales de los setenta, Duran Duran se convirtió en el estandarte de la new wave y el movimiento new romantic, revolucionando la industria musical con su fusión de pop, rock y sintetizadores, además de una cuidada estética visual que marcó la década de los ochenta. Su influencia fue reconocida en 2022 con su ingreso en el Rock & Roll Hall of Fame.eldiario+1

Lejos de conformarse con celebrar su pasado, la banda continúa creando música y ampliando su legado. En abril de 2026 presentaron Free to Love, su primer tema nuevo del año, grabado junto a Nile Rodgers, colaborador histórico responsable de la célebre remezcla de The Reflex.

Madrid, epicentro del pop británico

El concierto del 6 de noviembre reunirá en el Movistar Arena a seguidores de todas las edades alrededor de un repertorio que sigue vigente dentro y fuera de los escenarios. La combinación de grandes éxitos, producción visual y una puesta en escena cuidada ha permitido a Duran Duran mantenerse en la primera línea de la música internacional más de cuarenta años después de sus primeros triunfos.

Para los fans españoles, esta será la única oportunidad de ver a la banda en directo en 2026. Una noche excepcional para recorrer la historia de un grupo que llevó la new wave a los grandes recintos y que sigue ampliando su legado con nueva música.

Detalles de la venta de entradas

Fecha de venta general: jueves 3 de septiembre a las 12:00 h

Plataforma oficial: MovistarArena.es

Preventa VIP: acceso anticipado desde las 10:00 h del mismo día para miembros de la comunidad oficial de fans (suscripción anual de 35 € o 90 € con merchandising)