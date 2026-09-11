La “nueva generación Siglo XXI” que mueve millones de audiencia: Rauw Alejandro

Rauw Alejandro, es el atleta que aprendió disciplina en las canchas de fútbol. Es el adolescente que descubrió el entretenimiento a través del baile. Es el artista que subía canciones a “SoundCloud” (plataforma de distribución de audio y red social en línea que permite a cualquier usuario subir, compartir y descubrir música o podcasts directamente sin necesidad de una discográfica), construyendo su propia audiencia tema por tema. Es la estrella que irrumpió con “Viceversa”. Es el artista que mira hacia atrás con respeto y visión a través de “Cosa Nuestra”, luego está el artista de “performance” que todavía sigue mirando hacia adelante.

Desde los seis años hasta los veinte, jugó al fútbol, pero luego lo dejó tras sufrir una lesión y pasar por una depresión, por lo que, para mejorar su estado de ánimo, decidió dedicarse a la música y comenzó a publicar canciones a través de SoundCloud en 2014. Posteriormente comenzó su carrera como cantante con la canción “Inevitable” y se mantuvo en los años siguientes lanzando canciones como “Eso que tienes”; “Días así”; “No me hagas esperar”. En 2015/2016, lanza los sencillos “Pa’ serio”; “Como nunca”; “Mala mía”; “Back To Sleep” y “Misiones”.

En enero de 2017, firmó un contrato musical con Duars Entertainment.

El pasado 5 de septiembre, Rauw Alejandro encabezó el primer evento de “Red Bull Chapters” en Nueva York, en el Forest Hills Stadium. La experiencia de la actuación de solo dos noches, se desarrolló a lo largo de tres actos, utilizando unos escenarios construidos especialmente para la ocasión. Iconografía cultural y evolución de su actuación y entretenimiento para contar la historia de este artista, desde sus inspiraciones musicales, hasta el legado global que continúa construyendo con la inspiración en las letras de sus temas.

Luego está el artista de performance, que todavía sigue mirando hacia adelante.

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz nació en San Juan, de Puerto Rico (1993), artísticamente es conocido como “Rauw Alejandro”, cantante, compositor y bailarín. Pertenece a la “nueva generación Siglo XXI” de artistas puertorriqueños. Su álbum de estudio/debut es “Afrodisíaco”, estrenado en 2020, mientras que su segundo álbum de estudio, “Vice Versa”, estrenado en junio de 2021, contó con el sencillo principal, con el éxito “Todo de ti”. Ha ganado un “Premio Grammy Latino” de cuatro nominaciones. El artista es reconocido como la superestrella en ascenso del ritmo Reguetón.

El 4 de septiembre de 2020, Alejandro participó en el remix y el videoclip de la canción de Lyanno, “En Tu Cuerpo”, colaborando nuevamente con Lenny Tavárez y con la participación del entonces recién cantante argentina María Becerra. El videoclip cuenta con más de 386 millones de visualizaciones en YouTube. Ese mismo año, lanzó su álbum de estudio debut, “Afrodisíaco”, precedido por el lanzamiento de tres sencillos y a la vez videos musicales de los temas: “Enchulé”; “Elegí” y “Reloj”. “Afrodisíaco”, fue un proyecto que logro una audiencia más amplia por su capacidad de moverse entre el “R&B sensual”, el “Reguetón” y el “pop”, sin limitarse a un solo estilo.

El 20 de mayo de 2021, lanzó “Todo de ti”, que alcanzó el número dos en la lista “Top Songs Global” de Spotify, cosechó seis discos de platino en Estados Unidos, cuatro en España y múltiples discos de oro, algunos en Argentina y México.

Un mes después, lanzó su segundo álbum, “Vice Versa”, con “Sony Music Latín” y “Duars Entertainment”, que le valió una nominación al Mejor álbum de música urbana en la 64.ª edición de los Premios Grammy.

El 17 de febrero de 2022, lanzó su último sencillo “ suelta” con Farruko y la cantante María Becerra, El 25 de febrero, lanzó su segundo EP, “Trap Cake, Vol. 2”, que cuenta con un total de nueve canciones. En abril de 2022, Alejandro participó en el sencillo “Te Felicito” de Shakira. La canción se convirtió en una de sus canciones más exitosas, alcanzando el número 1 en Latinoamérica y el número 2 en España, además de aparecer en las listas de éxitos de algunos países de habla no hispana, como en Brasil, Ucrania, Francia, Portugal, Suiza y Croacia, entre otros. El videoclip oficial del sencillo recibió más de 606 millones de visitas en YouTube. En mayo de 2022, participó en el álbum, “Un verano sin ti” de Bad Bunny, con el tema «Party.

Descubre la trayectoria de Rauw Alejandro de Puerto Rico a una estrella de la música global, su evolución musical, y su actual capítulo en Nueva York.

Lo que inicialmente parecía un desafortunado contratiempo por la lesión del futbol, terminó convirtiéndose en un punto de inflexión. Y lo que comenzó con subir canciones a “SoundCloud” de forma eventual, se transformó en una carrera global definida no solo por sus éxitos, sino también por una evolución constante.

Hoy, en Rauw Alejandro la música fluye entre el reguetón, el R&B y el pop. Desde sus primeras publicaciones en 2014 hasta hoy, su trabajo se ha vinculado cada vez más con su identidad puertorriqueña, desde el mundo futurista de “Saturno” hasta las raíces de “Cosa Nuestra”. Ahora, esa progresión y expansión toma una nueva forma con la primera edición de Red Bull Chapters, una experiencia única de dos noches en Nueva York que recorrió su pasado, su presente y el futuro a través de tres actos inequívocos y distintos.

Su música es inseparable de su aclamada coreografía, su moda y construcción de mundos visuales. Esa combinación lo ha convertido en un artista particularmente distintivo.

Su evolución también puede escucharse a través de sus álbumes. “Afrodisíaco”, del 2020, que estableció su primera mezcla de sonidos de R&B y urbano; “Viceversa”, en el 2021, se incorpora aún más en el terreno romántico y pop; exploró influencias futuristas del reguetón y baile; y en el álbum “Cosa Nuestra”, de 2024, se inclinó hacia un mundo más cinematográfico inspirado en la historia de Nueva York y el Caribe.

No hubo un solo momento o canción que llevara a Rauw a la fama, sino una serie de lanzamientos y oportunidades que fueron construyendo su éxito de manera gradual. El gran momento de ascensión de Rauw llegó gracias a una combinación de canciones, colaboraciones y una reputación cada vez mayor como musico y cantante Showman.

Como sigue ocurriendo hasta hoy, el ascenso de Alejandro fue de colaborador por naturaleza. Su perfil continuó creciendo y, para 2020, había lanzado su álbum de estudio debut, “Afrodisíaco”, proyecto que se presentó a una audiencia más amplia por su capacidad de moverse entre el R&B sensual, el reguetón y el pop sin limitarse a un solo estilo.

A partir de ahí, sus ambiciones se hicieron cada vez más grandes y su posición destacada dentro de la industria volviéndose innegable. El álbum “Saturno”, lanzado en 2022, fue futurista en más de un sentido, mientras que “Cosa Nuestra” y “Cosa Nuestra: Capítulo 0”, demostraron el creciente interés del artista por mirar tanto hacia el pasado como hacia el futuro.

Ese impulso eventualmente se tradujo en gran reconocimiento dentro de la industria. Rauw ha recibido cinco nominaciones a los Grammy. También ha obtenido 16 nominaciones a los “Latin Grammy” y ellas, dos victorias. Pero estos reconocimientos representan menos una llegada a la meta que un reflejo de la constancia con la que ha llevado su sonido hacia adelante: del urbano y el R&B al pop, la electrónica y las influencias de raíz caribeña presentes en sus trabajos más recientes.

La carrera de Rauw no puede reducirse a una canción, ni siquiera a tres. Su gran éxito ocurrió a través de una sucesión de proyectos y sencillos que mostraron diferentes facetas de su identidad musical y personal.

Como hemos mencionado, sus álbumes de estudio realmente han marcado el tono y dado color al tapiz de su obra. El hilo conductor, tanto en los proyectos completos como en los sencillos, no es un género en particular, sino una curiosidad que siempre está presente.

Si bien “Toda”, de 2017, junto a Alex Rose, le dio un gran impulso inicial, éxitos posteriores como “Tattoo” y “Fantasías”, con Farruko, ayudaron a consolidar su enfoque melódico, con influencias de R&B, dentro de la música urbana.

Luego llegaron las colaboraciones que lo llevaron firmemente al escenario global. Compartió créditos con Anuel AA en “Reloj”, de 2020, y ese mismo año se unió a J Balvin para “De Cora 3”. Después en 2022, él y Shakira entregaron la energética y rítmica canción “Te Felicito”, que combinó a la perfección sus estilos distintos y sus instintos dinámicos para la interpretación.

Desde entonces, sus colaboraciones han continuado expandiéndose entre géneros y generaciones, manteniéndolo constantemente en las listas de éxitos y a la vanguardia del panorama de la música latina.

Se reunió nuevamente con Shakira para “Cohete”. Rauw, puede adentrarse en el universo sonoro de otra persona sin perder la identidad que lo hace reconocible y especial en primer lugar. Su trabajo con Bad Bunny ha sido particularmente notable, reuniéndose dos artistas, que han ayudado a redefinir las posibilidades de la música puertorriqueña contemporánea.

En general, Alejandro se abrió un lugar en el mapa, y ha sabido mantenerse claramente visible en él, gracias a un catálogo construido sobre una red cada vez más amplia de canciones, artistas y audiencias.

El baile y en un sentido más amplio el arte del entretenimiento, siempre ha sido una parte fundamental de quién es Rauw como artista. Su trayectoria le ha dado a sus “shows en vivo” un aspecto físico que los distingue de un concierto convencional. El movimiento y la coreografía no son simplemente elementos añadidos a sus presentaciones, son una más de las formas en las que se comunica.

Ese instinto se ha vuelto más ambicioso con cada creación. Sus shows combinan coreografía, puesta en escena, efectos visuales cuidadosamente construidos, convirtiendo las ideas de un álbum en algo que el público puede experimentar físicamente. También es por eso que puede resultar difícil separar a Rauw el cantante, de Rauw el bailarín. Ambos forman parte del mismo lenguaje creativo.

Puerto Rico es mucho más que una parte de la biografía de Rauw Alejandro, es parte del vocabulario de su música. La influencia de la isla, puede escucharse en la base de reguetón de su catálogo, pero va mucho más allá. Su trabajo más reciente ha explorado cada vez más la historia musical de Puerto Rico y el Caribe.