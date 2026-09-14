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El festival de verano de Sevilla suma a los pioneros del rap en español para su séptima edición

SFDK vuelve a casa: los reyes del hip-hop sevillano headliners del Icónica Santalucía 2027

Zatu y Acción Sánchez llevarán su Gira 2027 al escenario del festival el 26 de junio, en un concierto que cierra un mes cargado de nombres ya agotados como El Barrio

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SFDK PD.
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Más de treinta años después de formar el dúo en los barrios de Sevilla, SFDK regresa a la ciudad que los vio nacer para encabezar una de las noches más esperadas del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2027. El concierto está programado para el 26 de junio y forma parte de la nueva Gira 2027 con la que Zatu y Acción Sánchez seguirán llevando su sonido a distintos escenarios.

La cita no es un concierto más: se trata de un reencuentro entre la propuesta artística que nació en Pino Montano y la ciudad que la adoptó como propia. SFDK ha trascendido generaciones y fronteras, pero su vínculo con Sevilla sigue intacto, y el festival lo aprovecha para reforzar su identidad como espacio de grandes encuentros musicales en el verano hispalense.

Trayectoria de gigantes del rap en español

Desde sus primeras maquetas en los 90 hasta álbumes clave como Siempre Fuertes, 2005 o Redención, el dúo ha construido una carrera marcada por la consistencia y la evolución sin traicionar sus raíces. Discos de oro, presencia constante en festivales y récords en listas son solo algunos de los hitos que avalan su estatus como referentes inamovibles del hip-hop en español.

Uno de los momentos cumbre de su historia reciente fue el macroconcierto por su 30 aniversario en el Estadio de La Cartuja, donde reunieron a más de 60.000 personas. Esa cifra no solo refleja su magnitud artística, sino también la conexión emocional que mantienen con su público, algo que ahora trasladarán al recinto del Icónica.

Un cartel que ya echa humo

Con SFDK, el Icónica Santalucía Sevilla Fest suma su tercer nombre confirmado para 2027, después de que El Barrio (5 de junio) y Hakuna (11 de junio) agotaran entradas en tiempo récord. En sus seis ediciones anteriores, el festival se ha consolidado como el evento musical con mayor venta de entradas en España y una de las experiencias musicales más destacadas de Europa.

El cartel histórico del festival incluye nombres de la talla de Patti Smith, C. Tangana, 50 Cent, Sting, Robbie Williams, Maná o Jamiroquai, entre muchos otros. Para 2027, la organización promete desvelar en los próximos meses un lineup aún más ambicioso, diverso y ecléctico, manteniendo su apuesta por experiencias únicas en un entorno excepcional.

Las entradas para los conciertos de SFDK y el resto del festival ya están disponibles en www.iconicafest.com.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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