La embajadora de “la nueva trova cubana”: Liuba María Hevia

La elección del Ateneo de Madrid para el próximo sábado 19, se lleva a cabo la presentación de un nuevo álbum de Liuba María Hevia. No se trata simplemente de una sala cualquiera, el Ateneo, es una casa del pensamiento, la cultura, la palabra y la memoria. Es un espacio adecuado para un álbum que no solo pide ser escuchado, sino ser habitado.

Esta presentación no sólo será la presentación de un nuevo disco, será la revelación de una obra destinada a permanecer. Un álbum de once canciones que viajan a través de la memoria, la migración, el amor, la patria, el linaje, la ternura, la dignidad, el dolor colectivo, la esperanza e invisible entre las almas.

Sus canciones, han acompañado durante generaciones, primero a través de una música para niños que entró en los hogares, las escuelas y la memoria familiar; más tarde, mediante un repertorio para adultos capaz de nombrar el amor, la ausencia, la pertenencia y la esperanza con un lenguaje inconfundiblemente suyo. En este nuevo álbum, ese lenguaje alcanza una profunda madurez. El álbum ofrece otro lenguaje para nuestro tiempo. Uno, que el amor sano sin poseer, la memoria preserva sin aprisionar, la patria viaja sin desaparecer y la belleza se convierte en una manera de permanecer siendo humanos.

El álbum se llama “Almas Comunes” y llega en una época en que el mundo se vuelve cada vez más ruidoso de difícil percepción y la vida interior de cada uno, resulta cada vez más difícil de escuchar. Como respuesta, la cantante y compositora, Liuba ofrece once canciones que nos devuelven a aquello que nunca debería ser olvidado como la memoria, la ternura, la pertenencia, la dignidad, la esperanza y el hilo invisible que une un alma con otra alma y ambas con sus corazones.

Sera, una noche para entrar en un universo musical donde el alma humana es invitada a recordarse a sí misma. Para ello, Liuba cantautora cubana revela su entrega en este trabajo discográfico y esta ocasión se hace acompañar en vivo y en directo de Ana Belén en uno de sus destacados temas, “Entre Madrid y la Habana” y con el gaitero asturiano, Hevia y Marisa Valle Roso en el tema “Asturias, bendito sea el amor”.

En otro de los 25 álbumes anteriores, ha grabado y colaborado con grandes como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Chucho Valdés, Omara Portuondo, Pedro Guerra, Marta Gómez, Manuel García, entre otros.

Liuba María Hevia, es una de las voces imprescindibles de la música cubana e hispanoamericana. Cantautora de sensibilidad excepcional, es reconocida como una de las expresiones femeninas más relevantes de la “Trova cubana” y como artista capaz de unir, con rara coherencia, belleza, memoria, ternura y la profundidad humana de sentimientos.

Con 25 discos en su haber, su obra transita por géneros como la canción trovadoresca, la habanera, la guajira, el son, el bolero, la balada y la música para niños. La prestigiosa artista cubana afincada en España, con proyección internacional y máxima representante actual de la Trova cubana, presenta en el Ateneo de Madrid, su vigésimo sexto álbum denominado “Almas comunes”, confirmando una vez más su voz de mayor categoría de la canción cubana e iberoamericana. Una artista cuya obra no solo se escucha, sino que permanece en la memoria emocional de quienes la reciben.

Ha sido reconocida con el “Premio Cuba Disco”, la más alta distinción otorgada en Cuba a la producción discográfica. En 2025 con solo 32 años, recibió el “Premio Extraordinario a la Maestría Artística”, en reconocimiento a la excelencia y permanencia de su carrera musical.

También posee algunas de las más altas distinciones culturales de Cuba, entre ellas la “Distinción por la Cultura Nacional”, la “Medalla Alejo Carpentier” y la “Orden Félix Varela·. Así mismo, es embajadora de buena voluntad de UNICEF por su sostenida labor en favor de la infancia, uno de los territorios más entrañables y significativos de su creación.

Liuba María Hevia nacida en La Habana Cuba, (1964). Es compositora y cantante por excelencia. Una de las más altas representantes de la cultura cubana contemporánea. Forma parte del “Movimiento de la Nueva Trova cubana” desde 1982, junto a figuras legendarias como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, con quienes ha compartido trabajos discográficos.

Al igual que Polito Ibáñez, Gema y Pavel, Raúl Torres, entre otros, Liuba ganó popularidad en la Cuba de los años 90. Ella es parte de un suceso de búsqueda y esplendor de la cancionística trovadoresca cubana. Su primer disco, “Coloreando la esperanza”, muestra una mirada contemporánea a la música campesina desde su inevitable condición de trovadora.

Sus canciones se caracterizan por un alto nivel poético y belleza; variedad melódica, rítmica y temática. En sus composiciones afloran géneros cubanos que conforman su mundo sonoro, entre ellos la canción libre, la guajira, el son, el bolero, la habanera y el danzón.

La presencia dentro de su Grupo acompañante –fundado por ella en 1990 – de cuerdas clásicas como el chelo y el violín; del tres y el laúd, instrumentos asociados a la música popular y al folclore campesino; de las percusiones y las guitarras en sus formas y sonidos más variados, unidos al inconfundible color de su voz, brindan de conjunto un toque muy personal a su trabajo.

Los conciertos que ofrece son espectáculos de exquisita factura, en los cuales desborda su gran poder de comunicación con el espectador. En ellos además de su obra, nos acerca también a diversos géneros musicales, con sus versiones de obras clásicas cubanas y latinoamericanas. Sin pactar con “la moda”, ella logra un terminado contemporáneo y novedoso en cada propuesta.

Liuba, cuenta con 26 producciones discográficas, en las que resulta admirable sentir una inquietante necesidad de búsqueda; ese saber asumir siempre algo nuevo y original sin dejar de ser ella misma en cada entrega.

De igual forma la UNICEF la nombró en 2012 “Embajadora de Buena Voluntad”, en atención a la sostenida y cuidadosa labor que, como parte de su vocación por el trabajo social, realiza para los niños, no sólo en grandes teatros, sino también en barrios y hospitales del país, donde, además de sus propias obras, Liuba interpreta las de la tempranamente desaparecida poetisa y trovadora Ada Elba Pérez y Teresita Fernández, “la juglar de Cuba”.

Ha llevado su música con actuaciones en Suiza, Francia, Etiopía, Angola, Argentina, México, Perú, Venezuela, Chile, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, entre otros países.

Comenzó su carrera musical en 1993 con grabaciones de discos con el álbum “Coloreando la esperanza” y siguieron, “Señor arco Iris”; “Habaneras en el tiempo”; “alguien me espera”; “Del verso a la mar”; y entramos en el nuevo siglo con “Travesía mágica” en el 2001; pasando a “Ilumíname”; “Angel y habanera”.

El 2005 comienza con las grabaciones de música infantil con “¡Atentos! Traigo un regalo” siguiendo dos años después con “Secretos cantados”. En el 2009 el tema “Puertas” con Ana Belén, Luis Represas y José Ángel Hevia. Pasando al 2010, donde comienza a hacer conciertos por toda América de norte a sur con público infantil: “Concierto «Entre locos bajitos» y “juego de ajedrez, damas y cartas”; para pasar en el mismo 2010, a conciertos de repertorio de sus canciones como: “Definitivamente puertas”; en el 2011, “Liuba María Hevia: canciones”. (todos sus videos) y “Naranjo en flor”, primera antología de tangos. Un año después,“Granito de arena” y tras el álbum “colección 30 años” en el 2014 “el mapa de mis canciones” y al año siguiente; “Hay quien precisa”.

En 2025 llevó su música a España, Argentina, Chile, México y Perú, además de sus conciertos en Cuba. Ese mismo año presentó “Canciones que no se extraviaron, Vol. 2” y, más recientemente, “Liuba María Hevia, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba”. Durante 2026 está realizando conciertos en España y una gira por Uruguay y Argentina. En octubre viajará a México donde ofrecerá 5 conciertos y a su regreso ofrecerá 3 conciertos más en España.

Para la noche del 19 en el Ateneo, Liuba estará acompañada por músicos cubanos que ayudarán a dar vida plenamente a la profundidad emocional, la belleza y la arquitectura espiritual de este nuevo álbum “Almas comunes” con Christopher Simpso, violín; Yibrán Riverola, tres y guitarra; Eilyn Marquetti, percusionista; y José Ernesto Hermida, bajo.