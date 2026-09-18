Espectacular gira de Julio Iglesias Jr con 25 conciertos: “Julio Iglesias Experience”

El pasado lunes 14 de septiembre, en la sede de la Sociedad General de Autores, (SGAE), el hijo del cantante Julio Iglesias, Julio Jose Iglesias Presley, conocido como Julio Iglesias Jr, presentó la gira que va a realizar por España denominada, “Julio Iglesias Experience”, un espectáculo que comienza el dia 10 en Alicante para pasar al 15 en Tarragona y el 30 en Logroño para iniciar en noviembre 10 su concierto en Madrid hasta un total de 25 conciertos en directo, abarcando la casi totalidad del país.

En este Tour, Julio pone voz a los grandes éxitos de su padre Julio Iglesias, el cantante español de mayor éxito internacional con un compendio innumerable de canciones, que fueron traducidas y cantadas a lo largo de la casi totalidad de los países del mundo.

Julio Iglesias Jr, da voz a algunos de los grandes clásicos y grandes éxitos de su padre en un espectáculo lleno de energía, elegancia y emoción “Julio Iglesias Experience”, es mucho más que un concierto: es la única oportunidad de vivir, sentir y escuchar las grandes canciones del gran Julio Iglesias, nuestro artista más internacional .Julio Iglesias Jr. interpreta con pasión y con un estilo propio sin imitar a su padre aunque siendo inevitable, dejar caer ,en ocasiones el tono romántico e inigualable de Iglesias padre. Con orquesta en directo nos ofrece una puesta en escena vibrante con momentos que emocionan, sin duda, a todos los asistentes a los conciertos.

Julio Iglesias “Experience”, es mucho más que un concierto: es una ocasión única para el público español viva y se emocione al escuchar en directo las canciones que en su día sirvieron para que el público se emocionara, se enamorase y disfrutara del gran repertorio musical de Julio Iglesias.

Julio Iglesias Jr. pone la voz, el cuerpo y la pasión a los éxitos que forman parte de la memoria colectiva de la música española e internacional y que han acompañado generaciones enteras. La carrera de Julio Iglesias, el artista que más discos ha vendido en la historia de la música española, incluye clásicos como “Soy un truhan, soy un señor”; “A media luz”; “Baila, morena” o “To all the girls I’ve loved before”, siempre desde el mayor respeto y admiración, aportando frescura y autenticidad y la pasión y elegancia que siempre han caracterizado a un cantante imprescindible en la cultura española. Según Iglesias Jr “el apellido no impone, es un orgullo”

Julio Iglesias Jr. confiesa que en realidad es el tercer Julio José de la familia, detrás de su padre y su abuelo, aunque cuando le preguntan por el peso de los apellidos Iglesias y Preysler responde que no imponen, sino que son un orgullo. Le gusta que le digan lo elegante que es su madre Isabel Preysler y afirma que es maravilloso que la gente hable tan bien de las experiencias que han tenido cuando han ido a un concierto de su padre.

Julio Iglesias Jr. confiesa que en realidad es el tercer Julio José de la familia, detrás de su padre y su abuelo, aunque cuando le preguntan por el peso de los apellidos Iglesias y Preysler responde que no imponen, sino que son un orgullo. Le gusta que le digan lo elegante que es su madre Isabel Preysler y afirma que es maravilloso que la gente hable tan bien de las experiencias que han tenido cuando han ido a un concierto de su padre.

Desde joven ha tenido la oportunidad de trabajar como modelo, actor, pero donde más cómodo se siente es cantando. Dice: “Tengo muchas ganas de empezar” y cuando se le pregunta por la gira, la primera que hace en España, admite que ha habido momentos complicados para seleccionar un repertorio de solo dos horas de música. “Mi padre- nos comenta Julio- también me ha aconsejado lo que podría ser mejor elección de canciones.

A lo largo de mi vida he aprendido más viajando con mi padre de pequeño, observando, que cuando tuve la oportunidad de trabajar en el mundo de la televisión y como modelo”.

“Tengo bonitos recuerdos de todas esas canciones, también las llevo en el alma y las canto con muchísimo orgullo y placer”.

Julio José Iglesias Preysler (Madrid, 25 de febrero de 1973), más conocido como Julio Iglesias Jr., es cantante, presentador, actor y modelo español. Más conocido por ser hijo del matrimonio del cantante Julio Iglesias con la socialite filipina, Isabel Preysler. En 2008 fue declarado ganador del programa de telerrealidad “Gone Country”, y ha sido el tercer finalista de la primera edición en España del programa de Antena 3, “Tu cara me suena”. Es hermano de Chábeli Iglesias y de Enrique Iglesias, que también es cantante. Además, es sobrino nieto de la actriz filipina Neile Adams, sobrino segundo del actor estadounidense Chad McQueen, primo segundo del actor estadounidense Steven McQueen y cuñado de los tenistas Anna Kournikova y Fernando Verdasco. La primera, casada con su hermano Enrique y el segundo casado con su hermana Ana Boyer.

Con el divorcio de sus padres en la década de 1980, Julio Iglesias Jr. y sus hermanos se instalaron en la casa de su padre en Miami.. Asistió a la universidad en Menlo College, en Atherton, cerca de San Francisco, California. Ganó la oportunidad de participar en NBCs’ Fuera del azul y trabajó para el Travel Channel, donde presentó un programa de viaje que lo llevó a América Latina.

Por parte de su madre tiene dos medio hermanas, Tamara Falcó (1981) y Ana Boyer (1989). Su padre tiene cinco medio hermanos, Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo.

Julio Iglesias Jr. primero se introdujo en el mundo del espectáculo como modelo. Fue su representante el que negoció un acuerdo con la Agencia “Ford Models” en Nueva York a través de Joey Hunter, que Iglesias Jr. fuera descubierto por el fotógrafo Bruce Weber y realizó una campaña de Versace. Poco después, firmó con el ejecutivo publicitario Rubén Malaret, quien comenzó una campaña de prensa dirigida obtener más beneficio de Iglesias Jr., lanzándolo en la industria del entretenimiento de habla inglesa. Algunos de sus logros notables fueron: su participación en «Oprah Winfrey’s talk show» y apareció en un anuncio de Brecha y modeló para el diseñador John Bartlett VII de la Sexta Fashion Show.

Le ofrecieron trabajar en telenovelas, en Televisa y en la telenovela de ABC, “All My Children”. También tuvo una oferta de los productores de la obra de Broadway, «Grease»pero decidió declinar hacerlo para concentrarse en su música. Mas tarde, firmó un acuerdo de grabación con “Epic Records” y comenzó a grabar su primer álbum, “Bajo mis ojos”, lanzado al mercado en 1999. la grabación de este álbum las llevó a Nueva York y Los Ángeles, con la incorporación de dos canciones en inglés, «One More Chance» y «Under My Eyes«. Entre las promociones del álbum, interpretó «One More Chance» en el Certamen Miss Universo 1999, y acompañó a Cher en su gira por América del Norte.

El álbum no obtuvo mucho éxito en los Estados Unidos, y poco después, renuncio a su contrato con Epic Records, y el segundo álbum “Tercera Dimensión”, fue lanzado en 2003, por la Warner Music Group y contó con canciones de pop rock en español, con temas como «Los demás» y «Déjame volar». Ambos álbumes recibieron mucho interés público de habla hispana alcanzando éxito con las minorías. Recientemente ha participado en España en la segunda temporada del concurso “El Club de Flo”, en el que celebridades aprenden a realizar monólogos cómicos junto a formadores expertos en la técnica, que además hacen de jueces. Regresó a España y estuvo viviendo con su madre, Isabel Preysler en su casa de la Moraleja. Apareció en el programa/ concurso, «¡Mira Quién Baila!» resistiendo trece semanas sin ser eliminado. Él interpretó el papel principal en una película de drama titulado “The Music of You”, dirigida por Lloyd DeSouza.

Participó el reality de música country, “Gone Country” con varios músicos especializados en distintos géneros que luchaban por ser el mejor de música folk.

Durante el rodaje del programa, convivió durante dos semanas con otros seis músicos en un rancho a las afueras de Nashville. La canción que le valió la victoria y que se puede escuchar en la web de la cadena, se llama “The Way I Want You”. Según su compositor, habla de una sensación que tiene «todo el mundo, en cualquier lugar y en cualquier momento»: la de no entender «por qué no me puedes querer como yo te quiero». Su sencillo, fue lanzado en la radio en los Estados Unidos el 10 de marzo de 2008 y fue producido por Gone Country.

Desde el 28 de septiembre de 2011 hasta el 30 de noviembre, actuó los miércoles por la noche en las galas semanales de Antena 3 del programa ‘Tu cara me suena‘, Entre las distintas actuaciones, realizando con éxito las imitaciones de: Bono(U2); Tina Turner; Jon Bon Jovi; Bob Marley;Mick Jagger; Julio Iglesias cantando la canción “Hey”; Kurt Cobian; Amy Winehouse;Umberto Tozzi y Anthony Kiedis del grupo RedHot Chili Peppers.

Su discografía se inicia en 1999 con el álbum “Bajo mis ojos”; continuando el 2003 con “Tercera dimensión”; en el 2008 con “Por la mitad”. En el 2012 lanza “A piece of My Love” y en el 2023 el álbum “Under the Covers”.

El 3 de noviembre de 2012, Julio Iglesias Jr. y la modelo belga Charisse Verhaert tras siete años de relación, se dieron el sí quiero. En agosto de 2020 se presentó demanda de divorcio en la Corte de Miami. Actualmente reside entre Miami y Madrid. En 2023, inició una relación sentimental con la modelo y actriz cubana Ariadna Romero, naturalizada italiana mantenida hasta la fecha.