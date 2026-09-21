Comienzan los conciertos de Shakira en Madrid: “Macondo Park. Shakira”

Dos días antes del inicio de la residencia de Shakira en Madrid, Macondo Park está ultimando los detalles para abrir sus puertas al público este viernes 18 de septiembre en Iberdrola Music. El espacio permanecerá abierto durante los 12 conciertos de la gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, ofreciendo actividades antes y después de cada espectáculo.

Shakira visitó el lugar el pasado martes 15, según llegó del aeropuerto de Madrid, para supervisar los preparativos. El espacio luce muy diferente a como lucía en festivales anteriores, con una superficie de 150.000 metros cuadrados y capacidad para 50.000 personas.

Cuenta ademas con gradas alrededor del escenario y una estructura que garantiza la visibilidad desde distintos puntos. El proyecto con 16 meses de planificación e involucró directamente a unas 10.000 personas, con aproximadamente 1.000 trabajadores presentes cada noche. Y consiguió crear un mundo nuevo que antes no existía.

La residencia de Shakira está programada para los días del 18 al 28, de septiembre y para los días 1, 2 y 3 de octubre. Macondo Park estará abierto desde las 15:30 a 00:15, mientras que los espectáculos de Shakira tendrán lugar de 20:30 a 23:00, lo que permitirá a los asistentes visitar y gozar del espacio antes y después de cada actuación.

El nombre “Macondo” hace referencia al pueblo ficticio creado por Gabriel García Márquez, en la obra “Cien años de soledad” cuyo libro, tendrá un lugar destacado en La Biblioteca, de uno de los ocho pabellones. El concepto refleja el “espíritu de libertad, convivencia y tolerancia” que buscaban plasmar en el proyecto.

Toda la obra literaria de Gabriel García Márquez ocupa un lugar destacado junto a una selección de libros que han inspirado a Shakira. El espacio también acoge eventos con 24 escritoras y un club de lectura que propondrá un libro diferente cada fin de semana. Además, habrá una librería, talleres de escritura con premios y un espacio inmersivo inspirado en la obra literario, “Cien años de soledad” siendo este pabellón autorizado por la familia de García Márquez.

Todo esto forma parte de “Es latina”, la programación creada en torno a la residencia para celebrar la cultura latina a través de diversas disciplinas.

La moda será la protagonista de este espacio, “El taller The Workshop”, donde el trabajo de diseñadores españoles emergentes convivirá con firmas de alta costura. Además de exposiciones, el pabellón acogerá desfiles donde se presentarán diversas propuestas de moda durante la residencia.

La propuesta gastronómica en el pabellón “El mercado”, estará a cargo del chef Rafa Zafra, responsable de la selección culinaria. También contará con la participación de otros chefs españoles. La oferta incluirá alrededor de 35 tipos de raciones, con referencias a diferentes países latinoamericanos.

En el pabellón “Museo de Shakira”, se exhibirá material inédito seleccionado por la propia Shakira, que abarca diversas etapas de su carrera. La exposición se divide en tres secciones: “Icono Cultural”; “Impacto Social” y “Celebración Latina”. Esta experiencia se desarrolló en colaboración con el fotógrafo y director del pabellón, Jaume de Laiguana.

La música en vivo tendrá un segundo escenario, separado del que Shakira usará durante sus conciertos, en “La Sala”, con artistas anunciados como parte de “Es Latina” incluyendo Actuaciones de Amaia; Nathy Peluso; Guitarrica de la fuente; Santos Bravos y Gale, así como otros músicos y cantantes latinos, artistas emergentes como Iza Tkm; Ángeles Toledano; J Noa; Nico y Yapi, así como artistas del último “Benidorm Fest”.

“El Club de las Lobas”, es un espacio que recreará los escenarios de cuatro de los videoclips de Shakira. También habrá productos a la venta y un concurso de karaoke cuyo premio será un viaje alrededor del mundo.

“Macondito o el pequeño Macondo”, está destinado a los hijos de Shakira, Milan y Sasha, participaron en el diseño de este espacio infantil, que además cuenta con la colaboración de la productora de Disney. El lugar, traslada elementos del mundo imaginario de Macondo a un ambiente diseñado para niños, con actividades relacionadas con la magia, el fútbol, ​​instrumentos musicales y comida pensada para los más pequeños.

Tras los conciertos, la programación continuará con un carnaval en la Plaza Macondo, con la celebración de “Es Latina”, aunque aún no se han revelado más detalles sobre este evento.

Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables. Ticketmaster aplica un cargo de 2€ por transacción / compra (no incluido en el precio de las entradas).

Platinum. Es un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo VIP.

Asiento Junto Pasillo. Los primeros 2 asientos junto al pasillo de determinadas filas deben ser comprados juntos y están a la venta a precio superior al resto de asientos del mismo sector.

Movilidad Reducida. Las entradas PMR pueden adquirirse a partir del viernes 27 de marzo de 2026 a las 10:00h a través del teléfono +34 93 049 75 00 de Ticketmaster. Junto la entrada PMR se permite la compra de entrada para un acompañante. El día del concierto será requerido mostrar tarjeta o certificado de discapacidad que acredite la movilidad reducida reconocida.